Банк ВТБ объявил ключевые цели и приоритеты на 2024 – 2026 годы

Благосостояние российских семей, структурные преобразования экономики, передовые технологические решения и финансовая система дружественного мира – таковы главные ориентиры ВТБ на следующие три года. Работа по этим направлениям позволит банку достичь конкретных целевых значений, включая ежегодный рост чистой прибыли.

«Человек, семья, страна – наша стратегия сохраняет преемственность, мы универсальный системообразующий банк. Но изменения минувших лет формируют новые возможности, а значит, новые ориентиры для команды ВТБ. Мы намерены существенно усилить наши позиции в регионах, сделать банк доступным для 100 млн жителей России, поддержать значительный инвестиционный спрос экономики на локализацию производств, перестройку логистики и развитие инфраструктуры, а также обеспечить надежное сопровождение внешнеэкономической деятельности. По итогам 2026 года чистая прибыль ВТБ составит около 650 млрд рублей», - сообщил президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, представляя Стратегию развития ВТБ на 2024 – 2026 годы.

Особое значение для решения поставленной задачи, по его словам, имеет усиление позиций ВТБ в регионах.

Повышение доступности услуг, расширение и обновление сети отделений, консультирование всех категорий клиентов на основе передовых технологических решений, фокус на развитии семейного банковского обслуживания – все эти шаги позволят ВТБ увеличить количество клиентов-физических лиц, активно пользующихся финансовыми услугами ВТБ, до 35 млн человек.

Финансовое сопровождение структурных преобразований в российской экономике – работа корпоративно-инвестиционного блока и блока СМБ. ВТБ продолжит поддержку и финансирование крупных инвестиционных проектов - в этом команда банка обладает сильнейшей экспертизой. Внимание будет сконцентрировано, в том числе на импортозамещающих проектах с высокой степенью локализации, сообщил глава ВТБ. Клиентская база среднего и малого бизнеса уже превысила 1 млн, внедрены качественные продукты и сервисы, ВТБ продолжает развивать это направление, делая на него особенную ставку.

Рост объемов расчетов в национальных валютах с дружественными странами и развитие финансовой системы «глобального Юга» - вопрос «здоровья» российской экономики в целом. ВТБ как банк с самой широкой среди всех российских финансовых институтов международной сетью будет принимать участие в развитии и продвижении основанной на собственных технологических решениях защищенной инфраструктуры расчетов со странами своего присутствия.

Наконец, приоритет ВТБ – развитие технологической платформы как одного из элементов технологического суверенитета страны. Ключевые направления действий здесь – переход на отечественное программное обеспечение и внедрение решений на основе искусственного интеллекта.

«В рамках нашей стратегии мы планируем применить системный подход, который включает в себя несколько компонентов. Во-первых, это повышение эффективности каналов привлечения и обслуживания клиентов. Во-вторых, это разработка новых продуктов и услуг, способствующих увеличению продаж. В-третьих, большое внимание мы уделяем построению эффективной организационной структуры, в том числе на фоне текущих интеграционных процессов внутри группы. В-четвертых, мы планируем совершенствовать систему управления рисками и капиталом, которая будет способствовать финансовой устойчивости и дальнейшему росту. Основными драйверами прибыли мы видим рост чистых процентных и комиссионных доходов на фоне адаптации российской экономики к санкционным ограничениям и восстановления потребительского спроса», - сказал первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.