Не как у всех. Альфа Конфа глазами организаторов и участников

«Ты всё делаешь не так, продолжай!» – эта фраза стала лейтмотивом Альфа Конфы в Иркутске. Такой подход позволяет и предпринимателям, и банку находить свой особый путь к успеху и быть на шаг впереди. По мнению участников, столь масштабное мероприятие стало настоящим подарком для иркутских бизнесменов.

«Банки уходят из регионов, а Альфа – наоборот»

Татьяна Полевач, региональный управляющий Альфа-Банком в Иркутской области:

– Альфа Конфа в Иркутске – это продолжение серии мероприятий нашего банка для бизнеса, которые с огромным успехом прошли уже в десяти российских городах. У нас в Иркутске на конференцию зарегистрировались 3,5 тысячи предпринимателей, непосредственно участвовали около полутора тысяч. Конференция была нацелена в первую очередь на малый бизнес, но мы не могли обойти стороной наших клиентов из крупного бизнеса, представителей органов власти, многие из них приехали издалека. Мы были готовы к такой активности нашего бизнес-сообщества, и всё прошло на высоком организационном уровне.

Главная тема Альфа Конфы – предпринимательское мышление как точка опоры и точка отсчёта, необходимые для развития любого бизнеса. Ещё один лейтмотив конференции – «Ты всё делаешь не так, продолжай!». Наши спикеры, создатели разных успешных бизнесов, отличаются именно таким подходом. Думаю, их выступления и неформальное общение поможет иркутским предпринимателям в создании новых бизнес-идей.

Мы тоже придерживаемся этой позиции – все банки сейчас уходят из регионов, а Альфа-Банк, наоборот, очень активно идёт вглубь Иркутской области. С начала 2023 года мы открыли офисы в шести городах, и ещё два открытия у нас впереди. В итоге у нас будут офисы в 11 городах региона с населением 30000+. Мы идём ближе к людям, занимаем освобождающийся рынок, предлагаем новые креативные решения: в частности, открываем очень диджитализированные офисы нано- и микро-формата, расположенные в центре городов, на первой линии, с отдельным входом. И видим в этом своё огромное конкурентное преимущество.

«Альфа Конфа удивляет, поражает, драйвит»

Ольга Юскова, директор по малому бизнесу Альфа-Банка в Иркутской области:

– Для бизнеса Иркутской области Альфа-Банк, помимо стандартного спектра банковских услуг, – это интересные инвестиционные идеи, продукты электронной коммерции, интернет-эквайринга, это доступность, поскольку мы расширяем свои возможности в офлайн-пространстве и при этом открываем новые отделения банка в отдалённых городах региона. А ещё это очень яркие, совершенно нестандартные события, которые проходят в современных форматах. Альфа Конфа – одно из таких мероприятий: оно удивляет, поражает, драйвит, производит вау-эффект как за счёт самых топовых спикеров российского бизнеса, так и оформления локации: необычного освещения, чёрного фона, красной сцены в середине зала.

Все уже устали от однотипных бизнес-конференций, а мы всё сделали не так. Мы дали нашим клиентам прекрасную возможность послушать классных спикеров в очень необычной обстановке и насладиться общением друг с другом. Уверена, что все участники получили от мероприятия заряд энергии, массу новых идей, планов, креатива.

«Это грандиозный подарок для иркутян»

Екатерина Косенко, предприниматель, профессиональный нетворкер:

– Меня впечатлил грандиозный масштаб Альфа Конфы. Как организатор мероприятий, я прекрасно понимаю, сколько сил и труда в это вложено. Мероприятие гремит по всей России, и мне даже не важен был состав спикеров, я была уверена, что получу здесь новые знания и пользу для себя. Важно, что банк не тратит деньги на какую-то рекламу, а вкладывает их в развитие своих клиентов. И прошедшая конференция – грандиозный подарок для иркутских предпринимателей.

Из выступлений меня зацепил Михаил Дементьев, рассказавший про кинетический интеллект и язык тела, потому что на деловых мероприятиях чаще всего говорят про маркетинг, продвижение, продажи, а ведь это тоже важная тема, так как в общении язык тела скажет о тебе гораздо больше, чем твои слова.

«Спикеры говорили нетипичные вещи»

Артём Шеленговский, IT-компания true.code:

– Альфа Конфа – очень нужное мероприятие для нашего города, которое собрало огромное количество людей. Спасибо Альфа-Банку за спикеров, ценность которых была в том, что они говорили не типичные вещи, которые обычно можно услышать на бизнес-конференциях. Они говорили, как владельцу бизнеса больше работать с собой, а потом уже с компанией, и подтвердили моё понимание, что когда у руководителя ясная голова, тогда и компания успешная.

В частности, отметил для себя, как много значит внешний вид, то, как человек держится, разговаривает. Кстати, распространённый стереотип, что айтишники не уделяют этому внимание, сейчас совершенно не соответствует рынку, потому что IT-компании – это всё-таки бизнес, и мы участвуем во многих мероприятиях, много выступаем, кроме этого, занимаемся общественной деятельностью.

«После Альфа Конфы испытала подъем»

Елена Печерская, руководитель отдела продаж клубного дома «Бабр», частный брокер:

– После Альфа Конфы я испытала какой-то даже подъём, меня приятно удивили спикеры мероприятия. Я не хожу сейчас на какие-то обучающие мероприятия, где выступают коучи с современной подачей материала в формате фаст-тренинга. Но здесь совсем другой формат, здесь выступают люди, у которых за плечами свой бизнес, которые многого в нём добились. И такие люди для меня ценны.

В частности, мне очень откликнулась мысль одного из спикеров, владельца digital-агентства Евгения Гаврилина, что не надо переживать о прошлом, а надо вынести оттуда опыт, и не нужно сильно надеяться на будущее, потому что всё может измениться за минуту. Нужно жить здесь и сейчас, заниматься любимым делом и создавать окружение, которое тебе что-то даёт, а не забирает.