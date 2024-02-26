Россельхозбанк рассказал об условиях поддержки АПК в 2024 году на коллегии Минсельхоза Иркутской области

Директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова рассказала об условия и объемах поддержки агропромышленного комплекса в 2024 году на заседании расширенной коллегии министерства сельского хозяйства Иркутской области под председательством заместителя председателя правительства Иркутской области Владимира Читоркина.

Заседание было посвящено развитию малых форм хозяйствования, реализации мероприятий, направленных на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства и животноводства, а также подготовке к проведению весенних полевых работ.

Наталья Баркова отметила, что для сохранения доступности льготного кредитования Минсельхоз России внес изменения в механизмы господдержки АПК. Основные из них связаны с разделением ставки на два направления: «приоритетные» и «неприоритетные».

«Для «приоритетных» направлений при ключевой ставке в 16% льготный кредит можно будет получить по ставке 6,8% годовых. По предварительной информации к ним будет отнесена: селекция и генетика, сады, молочное скотоводство и переработка молока, птицеводство, яйца, малые формы хозяйствования, производство хлеба и муки, первичная переработка животноводства. Для остальных направлений ставка составит 10% годовых», – рассказала Наталья Баркова.

Директор филиала также обратила внимание, что приоритетные условия кредитования определяются Минсельхозом России индивидуально для каждого субъекта РФ. В ближайшее время нормативные документы будут доведены до регионов.

Еще одно ключевое изменение – льготные кредиты аграриям теперь будут выдавать по плавающей ставке – в зависимости от ставки ЦБ. Говоря о лимитах субсидий, директор филиала отметила, что мерами господдержки будут обеспечены все желающие.

«Банк готов обеспечить комплексную поддержку аграриев региона и в полном объеме удовлетворить потребности сельхозпроизводителей в финансировании. В кредитных продуктах заложен целый ряд условий, позволяющих обеспечить высокую оперативность принятия решений. Для крупных аграриев установлены индивидуальные лимиты и условия кредитования в соответствии с характером и видом их деятельности. Для малых форм хозяйствования действуют механизмы упрощенного порядка рассмотрения кредитных заявок с предоставлением минимального пакета документов», – резюмировала Наталья Баркова.