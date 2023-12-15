2023-й: нелёгкий, но позитивный. Картина года от друзей и партнёров Газеты Дело

Каким был для вас 2023 год? Чем он особенно запомнился? Какие надежды связываете с 2024 годом и что загадаете под бой курантов? На эти вопросы Газета Дело попросила ответить друзей и партнёров нашего издания, чтобы подвести некий итог событиям уходящего года. Каким он получился, читайте в нашем блиц-опросе.

«Компания отметила 30-летие, а это – значимая веха в истории»

Виктор Захаров, основатель холдинга «Сервико»:

– В целом, 2023-й не из лёгких годов, но и не сказать, чтобы очень сложный. Не такой, как 2020-й, когда случился ковид. Для нашего бизнеса этот год был достаточно успешным: мы развивались, не стояли на месте, хотя глобального шага вперёд не было. Компания отметила 30-летие, а это значимая веха в истории. К этой дате успешно реализовали несколько проектов: построили спортивный городок в микрорайоне Солнечном, подарили оборудование для областной детской больницы – и привлекли к этой благотворительной акции своих партнёров. Начали финансировать и стали генеральными спонсорами футбольного клуба «Иркутск», который впервые за многие годы выступил в профессиональной лиге и занял третье место во второй лиге Чемпионата России.

Год потребовал больше личного участия в управлении компанией, особенно в решении кадровых вопросов, потому что сейчас буквально каждое предприятие испытывает голод именно не на головы, а на руки. Рабочие кадры – это грандиозная проблема, плюс рост зарплат, который нужно каким-то образом обеспечить экономически и чтобы при этом предприятие не ушло в убыток. Приходилось отвечать на эти вызовы времени, не останавливаясь в развитии бизнеса. А сейчас наша главная задача – даже не как найти людей, а как их удержать, чтобы компания росла дальше. Но я уверен, что мы справимся: у нас всегда всё получалось, и в этот раз получится.

Поэтому в 2024 году хочу пожелать всем россиянам, сотрудникам моей компании и себе только положительных эмоций, чтобы тяжелые события, которые сейчас происходят, остановились. И тогда уже можно будет говорить и о бизнесе, и о его динамичном, позитивном развитии.

«Наша команда стала только сильнее»

Татьяна Красноштанова, генеральный директор ГК Домстрой:

– Как мы и ожидали, 2023 год оказался для нашей компании сложным, но интересным. Это был год, когда мы действительно проверяли, насколько наша компания устойчива, насколько слажен и профессионален наш коллектив, насколько мы можем сгруппироваться в сложных ситуациях. И могу с уверенностью сказать, что, несмотря на все сложности, год прошел успешно, а наша команда стала только сильнее.

Конечно, для любого строителя знаковое событие – это ввод объекта в эксплуатацию. Для компании Домстрой это жилые комплексы «Мега», «Лето», Первый Ленинский квартал. Также мы на год раньше ввели в эксплуатацию такой долгожданный объект, как школа в микрорайоне «Современник». Сейчас заканчиваем строительство пристроя к 53 школе в Иркутске и школу в селе Тихоновка. Это станет отличным завершением года.

Как и многие, мы надеемся, что 2024-й будет стабильным. Последние три года для строительной отрасли выдались довольно турбулентными: скачки в продажах, рост себестоимости. Но мы будем завершать строительство новых очередей ЖК «Мега» и Первого Ленинского квартала. В планах два новых проекта – в микрорайоне Юбилейный и в Октябрьском районе Иркутска.

А в завершение этого года хочу пожелать всем здоровья, стабильности, финансового благополучия и свершения всего задуманного!

«Знаковое событие для всей страны – выставка «Россия» на ВДНХ»

Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка:

– Сложно давать определение всему году, поскольку он был очень изменчивым как в экономическом и политическом плане, так и в работе всего нашего банка. А в целом 2023-й был достаточно позитивным, потому что все многочисленные проекты, которые мы реализовывали в этом году, были успешными для Иркутского отделения Байкальского банка Сбербанка. Я бы назвала его годом цифровых изменений, связанных с улучшением качества нашей работы как для клиентов, так и для партнёров.

Если говорить о знаковых событиях, то для всей страны, я думаю, таким стала выставка «Россия» на ВДНХ, которая даёт много поводов для гордости за нашу страну. Из других событий мне, как экономисту, запомнились резкие колебания курсов валюты, серьёзные изменения ключевой ставки, которые значительно влияли на бизнес. В Иркутской области отмечу активное участие региона в инвестпроектах, таких как завод полимеров в Усть-Куте, открытие Суворовского училища, старт многочисленных туристических проектов. Кроме этого, год запомнился подписанием соглашения с правительством Иркутской области в сфере развития технологий искусственного интеллекта и победой нашего банка во всероссийском конкурсе социальных проектов.

Под бой курантов загадаю стабильность, особенно в экономическом плане, чтобы мы все могли выстраивать свои стратегии не только на несколько месяцев или на год, но и видели долгосрочную перспективу. Чтобы было больше позитивных новостей, внутреннего драйва, желания развиваться и двигаться вперёд. И я очень хочу, чтобы в следующем году мы сделали в Иркутской области крутой проект, связанный с развитием искусственного интеллекта, и показали его всей России.

«Судя по нашим действиям, мы всё же оптимисты»

Дмитрий Кузнецов, руководитель девелоперской компании MetaEstate:

– 2023 год был для нас многозадачным, очень динамичным, я бы сказал напряженным. Строительство нового загородного посёлка: в «Кандинском» построена целая улица, допродажи домов и участков в «Патроны Парк». Там же благоустройство, ремонт дорог, запуск работы сервисной компании. Подготовка к новому проекту. Рынок недвижимости стагнировал, при этом мы почти не сбавляем обороты. Приходится принимать много антикризисных решений.

Запомнился год сложной экономической ситуацией, при этом интересом к нашим посёлкам клиентов из других регионов России. В моей личной жизни – путешествием по Карелии и Байкалу и тем, что мы достроили свой дом в «Патроны Парк». Надеюсь, что в 2024 году смогу в него въехать.

Предпочитаю смотреть в будущее без иллюзий. Понимаю, что будет сложно ещё несколько лет. При этом мы планируем запуск нового проекта, нового посёлка. Начали подготовку к выставке «Свой Дом Экспо», которая состоится в посёлке «Кандинский» в сентябре 2024 года. Запроектировали магазин, кафе и спа-центр в «Патроны Парк». Судя по нашим действиям, мы всё же оптимисты. Потому будем загадывать исполнение задуманного. И пусть наши клиенты будут здоровы и живут в довольстве в своем доме в одном из наших посёлков.

«Надежды на 2024 год связываю со снижением санкционного давления»

Виктор Ильичев, основатель группы компаний «ВостСибСтрой»:

– 2023 год для компании был удачным. Все тендеры, которые планировали, мы выиграли на 100% и оборот компании по сравнению с 2022-м увеличился примерно на 20%.

Удивительно, что, несмотря на все санкции, Россия осталась на плаву, и стойкость нашей экономики лично у меня вызывает положительные эмоции. Но есть и отрицательные – и в первую очередь их вызывают инфляция, которая, по моему субъективному мнению, в полтора раза превышает официальные показатели, рост ставки Центробанка, что сказалось на доступности кредитных ресурсов и рентабельности проектов, которые мы сегодня строим.

На региональном уровне я бы отметил стабильный бюджет Иркутской области, что гарантирует дальнейшее развитие социальной политики. В регионе будут продолжать активно возводить соцобъекты, и три из них строит наша компания – это две большие школы и детсад. Кроме этого, по программе развития судебной системы РФ мы возводим шесть зданий судов в разных регионах страны. Таких объектов – по количеству и по объёмам денежных средств – нет ни у одного генподрядчика в России, и то, что в нас видят надёжных партнёров, внушает оптимизм.

Свои надежды на 2024-й связываю со снижением санкционного давления ряда стран на российский бизнес, в связи с чем одна из компаний, которая входит в ГК «ВостСибСтрой» и занимается производством пиломатериалов и погонажных изделий, сможет поставлять их в Европу и на другие закрытые сегодня рынки. Кроме этого, мы будем расширять наши девелоперские и партнёрские проекты.

А под бой курантов пожелаю себе лично, своей любимой семье и не менее любимой группе компаний «ВостСибСтрой» счастья, удачи и благополучия. Всем коллегам и партнерам – здоровья и новых возможностей в грядущем году!

«Год трансформации и активного развития»

Константин Зимин, директор МТС в Иркутской области:

– Для меня лично и всей команды МТС этот год, в первую очередь, стал годом трансформации. Мы скорректировали наши подходы в работе и ведении бизнеса с учётом изменения потребностей абонентов. Стали более активно развивать наши экосистемные цифровые продукты – онлайн кинотеатр и библиотеку, игровые и музыкальные сервисы и другие услуги.

В Иркутской области для комфорта наших абонентов мы провели работы на мобильной и фиксированной сетях. Перенастроили уже имеющееся оборудование для увеличения скорости интернета, а также построили новую сеть в небольших населённых пунктах, чтобы ещё больше жителей региона имели доступ к современным технологиям.

Я благодарен этому году за то, что с возвращением в Иркутск у меня появилось больше возможностей общаться с близкими и родными людьми, и я стал заново открывать для себя красоты и достопримечательности Иркутской области.

Из знаковых событий, произошедших в 2023, хочу отметить два. Во-первых, громкий ребрендинг МТС: сменился наш известный логотип, обновилось позиционирование – мы цифровая экосистема, в которой объединяются все наши направления деятельности: телеком, финтех, медиа-бизнес, индустрия развлечений и множество других. Во-вторых, это 30-летие компании, которое мы разделяем вместе со всеми клиентами. А уже в феврале 2024-го будет ещё одна круглая дата – Иркутскому филиалу исполнится 20 лет.

В преддверии Нового года я желаю жителям Иркутской области добра, впечатлений, новых открытий и возможностей, а мы со своей стороны постараемся сделать вашу жизнь ещё комфортнее и насыщеннее.

«Для проекта «Горизонт» год прошёл удачно»

Антон Кондратьев, руководитель проекта посёлка «Горизонт»:

– 2023-й – непростой год для всех строителей: cначала валютное ралли, потом – рост ключевой ставки. Несмотря на это, для проекта «Горизонт» год прошёл удачно.

Важными событиями считаю ремонт дороги до посёлка «Горизонт», который мы сделали совместно с администрацией Молодёжного муниципального образования, озеленение посёлка и благоустройство сквера на набережной. Кроме этого, мы досрочно ввели в эксплуатацию и передали жителям строящиеся дома, а также приступили к завершающему этапу строительства посёлка «Горизонт» – береговым домам. Это комплекс «Вилла» и клубный дом «Горизонт».

В 2024 году есть надежда на стабилизацию ситуации и снижение ставки ЦБ.

Новый год – это традиционно семейный праздник, и я хочу пожелать всем проводить больше времени со своей семьей. И пусть Дед Мороз принесёт всем нам по кусочку удачи. Думаю, удача никому не помешает.

«В 2024 прогнозируем уверенный рост»

Ксения Пономарёва, продюсер, эксперт в области событийного маркетинга:

– 2023 год был очень активным с точки зрения мероприятий, бизнес-событий. После 2022 года мы чувствуем подъём в нашей сфере и это, конечно, радует. У предпринимателей появился запрос на качественное маркетинговое сопровождение. Думаю, это связано с тем, что нужно очень оперативно отстраиваться от конкурентов и вовремя предлагать лучшее решение на рынке. Времени на раскачку практически нет, так как горизонт планирования сократился и стратегии у бизнеса поменялись. Всё стало очень стремительным, быстрым.

Для меня знаковым событием в этом году стало проектирование современного детского госпиталя в Иркутске. Мы гуляли по виртуальному зданию, палатам, операционным и видели, какой продвинутой будет детская медицина. Это огромный вклад в будущее не одного поколения наших детей. И быть причастной к такому проекту – большая честь и ответственность.

Для нашего агентства значимым стал выход на новый рынок – это развитие территорий и проектирование общественных объектов. Мы почти 15 лет работаем в секторе событийного маркетинга и уже досконально изучили психологию потребителя, чтобы уметь качественно применять эти знания в работе с заказчиками. Создавать объекты для людей, наполненные смыслами, и главное – не терять при этом характер местности – это сложно, но и очень заряжает.

В 2024-м хочется, чтобы наступила хоть какая-то стабильность, а мы сможем обустроиться вокруг этих обстоятельств и найти возможности для жизни, роста, планирования. Слишком много переменных в последние годы, поэтому хочется немного расслабиться и спланировать своё время так, чтобы иметь хоть какую-то гарантию того, что сможешь реализовать эти планы.

«Впереди нас ждут новые проекты»

Кристина Яковенко, директор по развитию девелоперской группы «Хрустальный», создатель онлайн-школы загородного строительства:

– 2023-й стал для нас, как и для всех застройщиков, сложным годом. Рост цен на стройматериалы продолжался, спрос на недвижимость падал. Нужно было компенсировать издержки и оставаться в прибыли. В условиях переменчивых обстоятельств и необходимости на них реагировать выдерживают лишь те, кто способен быстро принимать решения, сохранять взаимосвязь в команде. В течение всего года мы перестраивали множество процессов, меняли логистику, много работали и ни на секунду не поддавались панике.

Для девелоперской группы «Хрустальный» самым знаковым событием стало начало строительства долгожданного Датского квартала, девятого по счету в ЖК «Хрустальный парк». В Датский мы, как и всегда, вложили всю душу и 14-летний опыт, сохранили стилистику современной европейской архитектуры, наполнили сибирским теплом и качеством на долгие годы.

В 2024-м мы будем готовиться к круглой дате – 15-летию компании как девелоперской группы полного цикла, в структуре которой работает множество людей и подразделений. За эти годы наша команда создала прекрасные объекты в пригороде родного Иркутска: коттеджные посёлки Хрустальный, EcoVille, Villet, AURA, Резиденция XV и ЖК «Хрустальный парк». И даже начала делиться своим опытом с коллегами и начинающими девелоперами в новом подразделении – онлайн-школе загородного девелопмента. Впереди нас ждут новые проекты и ещё больше учеников, союзников, единомышленников. В 2024 году мы хотим стать амбассадорами качественного загородного образа жизни, давать инструменты для воплощения этих замыслов, чтобы стало больше комплексных загородных застройщиков, с которыми мы будем делиться опытом.

«Уходящий год запомнился профессиональными победами»

Екатерина Прядко, генеральный директор СЗ «Грандстрой»:

– 2023 год сложился очень ярко и нетипично, высокий интерес к покупке недвижимости летом и ажиотажный всплеск осенью были вызваны изменениями условий льготного ипотечного кредитования. Мы очень рады, что благодаря государственной поддержке большое количество наших клиентов смогли позволить себе более просторные квартиры, ведь мы строим не просто квадратные метры, а создаем новые сценарии для современной и комфортной жизни в наших жилых комплексах. Например, в СОЮЗ ПРИОРИТИ мы построим для резидентов соседский центр, в котором будут расположены коворкинг, детская игровая и фитнесрум, что позволит резидентам, не покидая своего дома, жить полной жизнью, легко и комфортно решать разнообразные задачи.

Уходящий год запомнился профессиональными победами. В 2023-м проекты компании ГРАНДСТРОЙ заняли первые места в рейтинге ЕРЗ, СОЮЗ ПРИОРИТИ стал лучшим комплексом-новостройкой в Иркутске, а компания стала первой в Иркутской области по потребительским предпочтениям и заняла пятое место среди всех застройщиков Российской Федерации.

В следующем году мы готовим для Иркутска новый прогрессивный проект, который задаст очередную высокую планку на рынке недвижимости, подтвердит наш профессионализм, станет подарком для города и его украшением.