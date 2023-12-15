«Потенциал – огромный». Наталья Баркова – о перспективах сельского хозяйства в регионе

Санкции для сельского хозяйства – это не только вызов, но и стимул к развитию. Так было в 2014 году, так случилось и в 2022-м: отрасль показала рекордные темпы роста. Что помогло аграриям адаптироваться? Какие проблемы мешают иркутским фермерам? Как удержать молодые кадры на селе? И зачем региону инвесторы с запада России? О перспективах отрасли поговорили с директором Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Натальей Барковой.

Наталья Баркова. Фото: Андрей Фёдоров

Время вызовов и рекордов

Наталья, сельское хозяйство одним из первых столкнулось с санкциями – еще в 2014 году. Тогда это стало не только вызовом, но и стимулом для российских производителей: начали строиться новые птицефабрики, свинокомплексы. Как в 2022 году отрасль отреагировала на изменение внешних условий?

– 2014 год, действительно, был испытанием для сельского хозяйства. 2022-й стал еще большим вызовом. Но, несмотря на все трудности, мы видим рост сельского хозяйства. Прошлый год стал рекордным – по урожаю зерна, по темпам производства.

С какими сложностями столкнулись аграрии в 2022-м? Какие проблемы остаются актуальными?

– Первая проблема – нарушение логистических цепочек и зависимость от товаров, к которым привыкли. Наши аграрии все-таки зависели от поставки семян из-за рубежа, от кормовой базы. Эта зависимость сразу почувствовалась. Второй вызов – рост цен. Себестоимость начала расти с серьезной скоростью, и это случилось весной, когда все готовились к посевной. Многим сельхозтоваропроизводителям пришлось резко перестраиваться.

С трудностями столкнулись и те, кто реализовывал инвестиционные проекты. Кто-то ждал поставки оборудования из-за границы, кто-то – приезда зарубежных специалистов. В итоге аграрии неожиданно оказались в ситуации, когда и то и другое стало невозможно, а инвестиционный проект при этом был уже в активной фазе.

Что помогло справиться?

– Надо сказать, что сельхозтоваропроизводители достаточно быстро приспособились к новым условиям и вызовам. Кто-то перестроил или частично заморозил проекты, кто-то объединился со смежниками. Уже к осени 2022-го отрасль почувствовала себя неплохо.

Стимулировали сельское хозяйство и меры государственной поддержки. Не секрет, что для успешного аграрного бизнеса важны три фактора: климатические условия, ценообразование и финансовая поддержка государства.

Удалось ли в этих условиях реализовать крупные проекты, открыть новые производства в регионе?

– Конечно. Наши крупные агрохолдинги имеют финансовую прочность, подушку безопасности, поэтому они успешно завершили все задуманные проекты – связанные в большей степени с повышением эффективности производства. Когда растет себестоимость, этот вопрос становится наиболее актуальным. В 2023 году работа над крупными проектами продолжается. Например, один из наших клиентов открыл завод по переработке рапсового масла. Летом состоялся запуск производства.

Потенциал огромный, экспорт – в фокусе

Всегда считала, что Сибирь – это зона рискованного земледелия. А тут – рапс. У региона – девятое место по стране в этом сегменте. Почему так? Что-то изменилось?

– Наша практика общения с сельхозтоваропроизводителями показывает: если относиться к бизнесу с научным подходом, если правильно применять технологии, то работать можно и в сложных климатических условиях, демонстрируя хороший результат. Все, кто занимается в регионе рапсом, используют современные технологии, позволяющие получать высокий урожай.

Но что на самом деле спровоцировало увеличение площадей выращивания рапса – так это интерес со стороны Китая. У наших соседей большой спрос на эту продукцию. Сейчас у Министерства сельского хозяйства Иркутской области стоит задача увеличения ввода залежных земель. В области 300.000 гектаров, которые можно ввести, чтобы успешно развивать бизнес на этих территориях. И ввод залежных земель позволит развивать выращивание не только рапса, но и других сельскохозяйственных культур.

То есть у нас огромный потенциал для развития сельского хозяйства, несмотря на то, что мы Сибирь?

– Да, огромный. Иркутскому филиалу Россельхозбанка всегда было сложно конкурировать с филиалами аграрных субъектов: они демонстрируют большие темпы бизнеса, чем мы. Но мы решили подойти к этому вопросу системно: защитили стратегию развития бизнеса в Иркутской области перед руководством банка и теперь будем привлекать инвесторов на нашу территорию для развития крупных проектов в сфере АПК из других субъектов РФ.

Как вы будете это делать?

– Совместно с Министерством сельского хозяйства и Министерством экономического развития мы создали карту региона со всеми преимуществами. Учитывая, что Россельхозбанк общается с разными агрохолдингами России, с крупными инвесторами, мы максимально сейчас эту информацию стараемся распространить. Выступаем в роли коммуникатора, связующего звена между властью и бизнесом. Банк за более чем двадцатилетнюю историю накопил хорошую экспертизу во всех сферах сельского хозяйства. Мы можем проконсультировать клиентов, оказать им поддержку. Думаю, наши усилия не пропадут даром: первые переговоры с потенциальными инвесторами уже состоялись.

Возможный приход западных игроков пугает местных производителей, но на самом деле такая дополнительная конкурентная среда – только в плюс. Тем более, что крупным инвесторам интересен в первую очередь экспорт. Логистически такие проекты проще реализовать на территории Иркутской области.

Экспортное направление сейчас в фокусе внимания. Многие говорят, что у нашего региона – учитывая близость Китая и Монголии, азиатских рынков – уникальный шанс.

– Так и есть. По данным регионального Минсельхоза, экспорт продукции за 9 месяцев этого года вырос, по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, в четыре раза. Это первая цифра, которая доказывает: потенциал есть, несмотря на все ограничения.

Наши аграрии достаточно давно работают и с Китаем, и с Монголией. Причем как крупные холдинги, так и небольшие сельхозтоваропроизводители. Сейчас правительство Иркутской области очень много делает для того, чтобы организовывать различные бизнес-миссии в страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии. Зарегистрирован региональный товарный знак Иркутской области Baikal-Natural в трех странах – Россия, Монголия, Китайская Народная Республика, под которым наши производители могут выходить на зарубежные рынки. Производители разные, а бренд – единый.

Первые результаты бизнес-миссии в Монголию мы уже видим. У сельхозтоваропроизводителей появились потенциальные контакты, реальные договоренности, они разрабатывают контрактные условия.

Наталья Баркова. Фото: Андрей Фёдоров

Иностранных партнеров не пугает, что мы из России?

– Китайских, монгольских партнеров, Ближний Восток – не пугает. Наоборот, наверное, привлекает. И мне очень импонирует позиция нашего регионального правительства: учитывая, что потенциал потребления в Иркутской области низкий, каждый новый инвестиционный проект, который рассматривается, должен быть рассчитан на экспорт – внутренний или внешний.

«Цифра» для бизнеса

Еще один тренд последнего времени – цифровизация. Россельхозбанк уделяет инновациям, технологиям большое внимание. Насколько активно эти новые подходы применяют у нас в регионе? Ведь «цифра» дает немало преимуществ для бизнеса: можно опередить конкурентов, сделать что-то с меньшими затратами…

– Последние три года поддержка проектов по цифровизации – ключевая задача в Россельхозбанке. Большинство аграриев столкнулись с высокой себестоимостью продукции, с низкой эффективностью производства. Цифровизация помогает решать эти вопросы: она может касаться внутреннего учета, контрольных процедур. И, безусловно, все предприниматели – и крупные, и мелкие – это понимают и начинают активно оцифровывать свои бизнес-процессы, инвестировать в IT.

Я знаю, что ваш банк активно развивает платформу «Своё». Это продолжение темы цифровизации?

– Да, причем эта платформа постоянно меняется. В предыдущих интервью мы с вами активно обсуждали «Своё Фермерство», «Своё Родное», говорили о витрине продукции, о сервисах для аграриев. Сегодня появились и другие направления.

Расскажите о них поподробнее.

– Активно развивается платформа «Я в Агро», нацеленная на студентов и школьников. С этой платформой мы планируем работать в агроклассах Иркутской области, со студентами аграрных техникумов и университета. «Я в Агро» дает ребятам возможность обучения, общения с крупными аграриями, с успешными предпринимателями в сфере сельского хозяйства. А студенты могут найти на платформе различные вакансии.

Еще одна платформа – «РСХБ в цифре». Здесь все о технологиях и цифровизации. На платформу мы привлекаем тех, кто учится по IT-специальностям не только в аграрных, но и в профильных вузах. Ребята могут поучаствовать в стартапах, при этом не рискуя финансово: эти риски берёт на себя банк, попробовать себя в качестве организаторов бизнеса, создать реальные программы для банка.

Кадровый голод и будущее села

Кадровый вопрос сегодня волнует всех. А сельское хозяйство, село в целом готово к конкуренции за специалистов? Что можно сделать, чтобы задержать кадры? Как решить этот вопрос, с чего начать?

– Кадры – проблема для всех отраслей. Сейчас рынок соискателя, который просто выбирает наиболее высокий доход. Конкуренция за специалистов усиливается. Все должны к этому адаптироваться, перестроить и оптимизировать бизнес-процессы так, чтобы требовалось меньше персонала.

Глобально, на мой взгляд, в ближайшие годы эту проблему не решить. Нужно, чтобы выросло новое поколение. И вот с ними как раз – со школьниками, со студентами – мы сейчас активно работаем. В регионе создано 66 агробизнесклассов, педагоги прививают школьникам желание работать на селе, вернуться туда после учебы. Старшеклассники участвуют в агростартапах, и я вижу подростков, которым всё это по-настоящему интересно.

То есть будущее у села есть?

– Однозначно. Что еще вселяет уверенность – в Иркутской области определено 35 опорных населенных пунктов, по каждому из которых на уровне правительства будет составлен мастер-план, и это подстегнет развитие сельских территорий.

Почему только 35?

– Развивать каждую деревушку с тремя дворами, строить там детский садик, школу – неэффективно. Поэтому после изучения потенциала каждой территории были определены 35 населенных пунктов. До каждого из этих поселений построят качественную дорогу, а в самом опорном пункте организуют всю социальную инфраструктуру: школы, сады, медицинские, досуговые центры. Это даст местному населению дополнительную уверенность в завтрашнем дне, стимул для того, чтобы на этой территории жить и работать, развивать фермерские хозяйства.

Доверие, маркетинг, бухучет

Работа с фермерами – отдельное направление, которое сильно отличается от работы с крупными сельхозпредприятиями. Здесь – свои нюансы. Какие проблемы есть сейчас у фермеров, на ваш взгляд?

– Основная, пожалуй, – это отсутствие доверия друг другу. Наверное, это обусловлено нашими климатическими особенностями: мы живем на расстоянии, существуем обособленно. Это сказывается и на ведении бизнеса: когда фермер работает далеко, ему непросто решать вопросы с логистикой, маркировкой.

Есть и другие проблемы – не новые, но в последнее время все более явные. Фермер прекрасно понимает, как сеять, как содержать животных. Но все, что касается бухгалтерии, взаимодействия с госструктурами по получению субсидий, грантовой поддержки, маркетинга, – западает. И сбыт обычно хаотичный: кто-то приехал в деревню, скупил продукцию по низкой цене – год пережили, и ладно.

Как это изменить?

– Проблема решается в кооперации. Как я уже сказала, уровень доверия пока низкий, хотя первые ростки уже есть – предприниматели начинают объединяться, чтобы, например, в складчину приобретать подорожавшую технику. А наш образовательный проект «Школа фермера» помогает устранять пробелы в знаниях. За 2,5 месяца обучения фермеры не только вникают в теорию животноводства, растениеводства, но и получают основы по сбыту, маркетингу.

Мы рассказываем участникам «Школы» и про госпрограммы. Незнание мер поддержки очень ограничивает бизнес. Государство выделяет немалые средства, и когда какие-то субсидии оказываются невостребованными, хотя и были предусмотрены в бюджете, то этот факт всегда нацеливает на более активную позицию в доведении информации до конечных получателей. Особенно это касается федеральных средств. Ведь если субсидиями не воспользовались – значит, они не нужны, в следующем году объемы будут сокращены. Надо активнее пользоваться тем ресурсом, что есть.

Но ведь бытует мнение, что получение субсидий – дело непростое.

– Да, такие стереотипы есть. Но на самом деле, если все в порядке с документами, то сложностей не возникнет. В этом году Минсельхоз выделял субсидии только после документального подтверждения затратной и доходной части. Фермеры, которые не вели бухгалтерский учет надлежащим образом, немало возмущались. Но я считаю, что возмущение пройдет, все адаптируются, и это позволит фермерам выйти на новый уровень развития своего бизнеса.

Подставлять плечо вовремя

Как в переходных условиях Россельхозбанк поддерживает отрасль?

– Основная задача любого банка – помогать и подставлять плечо вовремя, а не тогда, когда клиент испытывает уже серьезные проблемы в бизнесе. Я всегда придерживаюсь такой позиции. Безусловно, в текущих условиях важно обеспечить аграриям своевременное финансирование, в том числе по льготным программам.

Были определенные сложности с бюджетом Российской Федерации: программы периодически приостанавливались, бюджет пересчитывал свои возможности на фоне роста ключевой ставки. Но, как только лимиты открывались, мы действовали очень оперативно. С начала года на территории Иркутской области мы выдали более 4,7 млрд рублей на поддержку наших аграриев.

Больше, чем в прошлом?

– Пока цифры сопоставимы – по объективным причинам. Объемы финансирования по льготным программам ограничиваются государством. В прошлом году лимит на одного заемщика был больше, в этом – меньше. Крупные холдинги мы уже обеспечили, теперь стараемся выдать больше кредитов малым формам хозяйствования. Для фермеров у банка появились экспресс-программы кредитования, когда оценка платежеспособности осуществляется быстро и клиент оперативно получает кредитные средства.

Как влияет на отрасль высокая ставка Центробанка?

– Ключевая ставка влияет на ставки по кредитованию. Реализовывать инвестиционные проекты со ставкой 15-20% годовых решится далеко не каждый, да и окупаемость таких проектов затянется на долгие годы. Но, к счастью, льготные госпрограммы продолжают работать, поэтому инвестиционная активность сохраняется. Господдержка позволяет клиентам планировать свою деятельность, быть уверенными в том, что проект будет реализован. Сейчас обсуждаются новые проекты, организация производств нашими крупными холдингами. Процесс идет.

Проект «Сельская ипотека» – еще одна льготная госпрограмма, по которой работает Россельхозбанк. Как она развивается в регионе? Насколько помогает строительству на селе?

– Ставка по «Сельской ипотеке» остается на уровне 3% годовых. Учитывая рыночную ставку по ипотечным кредитам, это большое преимущество программы. Второе – в этом году лимит на одного заемщика был увеличен в два раза, с 3 до 6 млн. При этом Россельхозбанк дает возможность выдачи кредита и супругу, и супруге. За 12 млн можно построить большой и уютный дом для семьи.

Темпы выдачи хорошие, как только появляются лимиты МСХ – мы отрабатываем заявки. Единственное, что массовой застройки за городом мы не наблюдаем, это пока частное строительство. В планах у некоторых районов есть освоение больших территорий с привлечением населения посредством «Сельской ипотеки», но реализованных проектов еще нет.

Ключевая ставка отражается и на ставках по вкладам. Цель Центробанка – перевести потребителей на сберегательную модель. Есть ли результаты?

– С учетом того, что ключевая ставка так резко выросла, ориентиры по сбережениям у людей, конечно, изменились. Выбор идет в пользу депозитов и накопительных счетов в банке, тогда как при более низких ставках население вкладывается в недвижимость. Сегодня предпочтение отдается накопительным счетам: население настроено так, что нужно быть готовым на любые испытания и иметь возможность в любой момент воспользоваться денежными средствами. Поэтому накопительные счета в Россельхозбанке растут в геометрической прогрессии.

Строить планы – дело неблагодарное. И все-таки – каким будет 2024 год? Чего ждете от него?

– 2024 год – я всех так настраиваю – будет еще тяжелее. Но он будет переломным. Старые правила в бизнесе уже не действуют, а новые только формируются. И когда они станут понятными: и логистические цепочки выстроятся, и ценообразование наладится, и ключевая ставка Центробанка стабилизируется – станет проще. За спадом всегда следует новый подъем.

Елена Демидова

Натурпродукт в тренде

Россельхозбанк организовал фонд «Органика», который занимается проектами по производству органической продукции. Как говорит директор Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Наталья Баркова, у этого направления – огромные перспективы. Иркутские аграрии уже включились в процесс.

– Что такое органика простыми словами? Это то, что выращено без вредных веществ, без пестицидов, без антибиотиков. Этот тренд – потребление натуральной продукции – и раньше был высок, но сейчас, когда иностранные поставщики ушли с рынка, нашим внутренним производителям нужно делать еще больший упор на это направление.

Государство утвердило стратегию развития органической продукции до 2030 года. На поддержку производства выделят средства – это возможность для бизнеса воспользоваться мерами поддержки для реализации инвестиционных проектов.

За органикой – будущее.

Органическая продукция требует сертификации, и Иркутская область уже пополнила ряды тех, кто начал этот процесс. Причем первым клиентом стало предприятие из Киренского района. Сложные климатические условия, север – но они уже включились в процесс!

От ВГИКа – к сыроварне

Уже три года Иркутский филиал Россельхозбанка в партнерстве с Иркутским государственным аграрным университетом проводит «Школу фермера» для региональных предпринимателей. Десятки фермеров уже прошли обучение. В их числе – Никита Россов, который не первый год развивает семейную ферму-сыроварню «Милаша».

«Я работал видеооператором, учился в иркутском филиале ВГИКа на продюсера, защитил диплом. У меня был полнометражный киноспектакль в драмтеатре и все перспективы работать в Москве. На пике карьеры я резко повернул на 180 градусов и стал фермером», – говорит успешный сыровар.

Бренд «Милаша» появился в 2018 году. Сейчас сыроварня производит порядка 30 видов европейских сыров, а также конфеты и полуфабрикаты. Обучение в «Школе фермера» дало новый импульс бизнесу Никиты Россова. Сейчас он активно развивает агротуризм – проводит гастрономические туры с дегустацией продукции.

• 103,5% составил в 2022 году индекс производства продукции сельского хозяйства в регионе к 2021 году. Объемы производства мяса выросли на 5,9%, молока – на 1,1%, картофеля – на 36,8%, овощей – на 7,7%.

• 4 место в Сибири занимает Иркутская область по молочной продуктивности и урожайности зерна, 9 место в России – по производству рапса, 18 – по производству яйца и 19 – по картофелю.

• 5,2 млрд рублей кредитов выдал РСХБ на сезонно-полевые работы в Иркутской области в 2022 году. Доля средств, выданных по льготной ставке, составила 88%. С начала 2023 года на поддержку аграриев выдано более 4,7 млрд рублей.