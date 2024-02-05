ВТБ посчитал уровень цифрового потребления финансовых услуг в Сибири

ВТБ проанализировал данные* по использованию ВТБ Онлайн в 2023 году и определил наиболее вовлеченные в цифровое потребление финансовых услуг регионы Сибири. Самые активные пользователи дистанционных услуг банка живут в Новосибирской, Иркутской и Кемеровской областях. Чаще всех осуществляют онлайн-переводы омичи, а жители Томской области входят в тройку лидеров по использованию платежных сервисов Mir Pay.

Анализ показал, что доля активных пользователей онлайн банка по отношению к общему числу жителей региона выше всего в Новосибирской области (15%). На втором месте жители Иркутской области с долей 13,6%, а кузбасссовцы замыкают тройку лидеров по Сибири (11,5%). Причем в топ-3 по приросту клиентов цифровых каналов вошли Новосибирская (+27% за год), Кемеровская (+21%) и Омская (+21%) области. При этом практически все регионы Сибири прирастали пользователями быстрее, чем в среднем по России, где это значение составило около 15%.

Переводы онлайн чаще всего проводили новосибирцы, иркутяне и кузбассовцы. Один клиент банка в Новосибирской и Иркутской области осуществляет в среднем 8,7 операций в месяц, жители Кемеровской области – 8,3. При этом в целом по России на одного клиента приходится 7 операций в месяц. Жители Новосибирской области активнее всего используют для переводов Систему быстрых платежей.

Платежные операции с помощью дистанционных каналов ВТБ чаще всего проводят жители Омской и Кемеровской области. Самым популярным видом платежей стала оплата мобильной связи. Среди платежных сервисов сибиряки предпочитают Mir Pay – больше всего он популярен в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях.

По оформлению потребительских кредитов в мобильном и интернет-банке Новосибирская область с долей 87% лидирует не только в Сибири, но и по всей России. А вклады и накопительные счета активнее всего дистанционно открывают новосибирцы (85%), омичи и иркутяне (по 83%).

«Мы работаем над тем, чтобы сделать услуги доступными максимально большему числу россиян и обеспечить разнообразие, стабильность и безопасность финансовых операций. За год аудитория онлайн-банка выросла почти на 20% – это показатель эффективности работы сервиса и больших перспектив его развития в ближайшие годы», – отметил Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса.

* Статистика собрана на основе данных об ежемесячной аудитории ВТБ Онлайн в регионах России и рассчитана с учетом численности населения регионов.