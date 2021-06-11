БКС: мир инвестиций на ладони

Финансовая группа БКС в июле отметит свое 26-летие. За прошедший год произошли важные для компании и клиентов перемены, в том числе масштабный ребрендинг и запуск новой универсальной инвестиционной платформы на базе мобильного приложения «БКС Мир инвестиций». За короткое время оно завоевало высокие оценки не только у многочисленных пользователей, но и в экспертном сообществе. Управляющий офисом «БКС Мир инвестиций» [1] в Иркутске Эдуард Семенов рассказал Газете Дело о том, для кого предназначены новые решения финансового холдинга и какие редкие возможности инвесторам дает обновленное мобильное приложение.

Эдуард Семенов, управляющий офисом «БКС Мир инвестиций» в Иркутске

Фото А.Федорова

Много лет БКС считается одним из передовиков финансовой отрасли. БКС является одним из лидеров по объему оборотов на фондовом срочном и валютном рынках Мосбиржи. А также активно внедряет в работу с клиентами современные финансовые технологии, призванные делать для людей работу с финансами более простой и комфортной.

В конце апреля 2021 года холдинг «БКС Мир инвестиций» (18+) получил престижную награду Markswebb за один из лучших на рынке цифровых сервисов для массовых инвесторов.

Широкий выбор решений – в одном приложении

В мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» представлены все брокерские и инвестиционные продукты холдинга. В едином приложении для клиентов собран широкий спектр возможностей.

– Инвесторы могут совершать сделки с российскими и иностранными ценными бумагами, использовать готовые решения, включая подборки перспективных ценных бумаг, портфелей, фондов, покупать и продавать валюту по выгодному курсу, также получать индивидуальные решения в зависимости от своих предпочтений и инвестиционного профиля, анализировать результаты своих вложений, пользоваться умными подсказками, – рассказывает Эдуард Семенов.

И для опытных, и для новичков

Пользователям приложения «БКС Мир инвестиций» доступна актуальная аналитика и лента новостей, которую можно настроить исходя из своих интересов и предпочтений, удобные каналы коммуникаций, будь то чат или звонок персональному брокеру, а также множество других полезных сервисов. При этом инвесторы смогут выбирать для себя наиболее удобный формат взаимодействия с БКС: полностью цифровой, дистанционный или физический, с посещением офиса.

– Наша единая цифровая платформа сочетает в себе полный функционал как для опытных инвесторов, так и для новичков, – подчеркивает Эдуард Семенов. – Сервис предоставляется и клиентам, активно торгующим на рынке самостоятельно, и инвесторам, предпочитающим готовые решения. Еще несколько лет назад было трудно поверить, что такой широкий набор функций и возможностей можно уместить в одном приложении для смартфона, а теперь на ладони может уместиться целый мир инвестиций.

Новые возможности

Мобильные приложения делают процесс инвестирования удобным и приятным. Финансовые советники компании рассказали, какие новые возможности инвесторам дает обновленное мобильное приложение «БКС Мир инвестиций»

«Легко стартовать»

Ольга Левинская, заместитель управляющего офисом «БКС Мир инвестиций»

Благодаря режиму для новичков «Легкие инвестиции» пользователи без опыта работы с финансами могут узнать об основных принципах инвестирования, получить ценные подсказки. «Игровые механики вовлекают в управление и обучают азам. За выполнение целевых действий клиент получает награды. На каждом шаге дается краткое обучение-пояснение, которое касается возможностей приложения (как пополнить счет) или процесса инвестирования (если, например, задание связано с покупкой ценной бумаги)».

Если же у инвестора есть опыт, обучающий режим можно выключить в настройках.

«Купить облигации напрямую у эмитента»

Денис Никитин, финансовый советник «БКС Мир инвестиций»

С помощью «БКС Мир инвестиций» инвесторы могут участвовать в первичном размещении облигаций. У них не будет сложностей в приобретении ценной бумаги из-за отсутствия подходящего предложения на рынке: через приложение можно купить облигации по номинальной стоимости напрямую у эмитента.

«Покупая облигации, сэкономить время на открытии ИИС»

Денис Никитин финансовый советник «БКС Мир инвестиций»

В приложении «БКС Мир инвестиций» появился продукт «ИИС+Облигация». Он сочетает доходность от облигаций с получением налоговых вычетов индивидуального инвестиционного счета. Раньше инвестору нужно было искать облигацию, смотреть расписание купонов и самостоятельно рассчитывать потенциальную доходность от вложенных денежных средств. Сейчас он может сосредоточиться на выборе ценной бумаги и приобрести ее, не тратя время на отдельную процедуру открытия счета.

«Купить акции мировых компаний»

Анастасия Хворостинина финансовый советник «БКС Мир инвестиций»

В обновленном приложении открыт доступ к торгам не только американскими, но и немецкими ценными бумагами, залистингованными на Санкт-Петербургской бирже. Клиенты «БКС Мир инвестиций» могут приобретать акции известнейших и крупнейших компаний Германии.

«Настроить под себя ленту новостей»

Роман Зеленин, руководитель направления по работе с профессиональными клиентами «БКС Мир инвестиций»

Ленту новостей в обновленном приложении можно вручную настроить под себя, чтобы получать персонализированные новости. Для этого в разделе «Мои темы» нужно выбрать интересные рубрики, например, «фондовый рынок», «отрасль металл и добыча» и т.д.

«Дистанционно оформить налоговый вычет»

Роман Зеленин

Клиентам «БКС Мир инвестиций» доступна возможность дистанционного получения документации для оформления налогового вычета по ИИС. Документы можно скачать единым пакетом в мобильном приложении и отправить в Федеральную налоговую службу (ФНС) в электронном виде. Оригиналы документов при необходимости можно получить в отделении обслуживания.