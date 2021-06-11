БКС: мир инвестиций на ладони

Финансовая группа БКС в июле отметит свое 26-летие. За прошедший год произошли важные для компании и клиентов перемены, в том числе масштабный ребрендинг и запуск новой универсальной инвестиционной платформы на базе мобильного приложения «БКС Мир инвестиций». За короткое время оно завоевало высокие оценки не только у многочисленных пользователей, но и в экспертном сообществе. Управляющий офисом «БКС Мир инвестиций» [1] в Иркутске Эдуард Семенов рассказал Газете Дело о том, для кого предназначены новые решения финансового холдинга и какие редкие возможности инвесторам дает обновленное мобильное приложение.
Много лет БКС считается одним из передовиков финансовой отрасли. БКС является одним из лидеров по объему оборотов на фондовом срочном и валютном рынках Мосбиржи. А также активно внедряет в работу с клиентами современные финансовые технологии, призванные делать для людей работу с финансами более простой и комфортной.
В конце апреля 2021 года холдинг «БКС Мир инвестиций» (18+) получил престижную награду Markswebb за один из лучших на рынке цифровых сервисов для массовых инвесторов.
Широкий выбор решений – в одном приложении
В мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» представлены все брокерские и инвестиционные продукты холдинга. В едином приложении для клиентов собран широкий спектр возможностей.
– Инвесторы могут совершать сделки с российскими и иностранными ценными бумагами, использовать готовые решения, включая подборки перспективных ценных бумаг, портфелей, фондов, покупать и продавать валюту по выгодному курсу, также получать индивидуальные решения в зависимости от своих предпочтений и инвестиционного профиля, анализировать результаты своих вложений, пользоваться умными подсказками, – рассказывает Эдуард Семенов.
И для опытных, и для новичков
Пользователям приложения «БКС Мир инвестиций» доступна актуальная аналитика и лента новостей, которую можно настроить исходя из своих интересов и предпочтений, удобные каналы коммуникаций, будь то чат или звонок персональному брокеру, а также множество других полезных сервисов. При этом инвесторы смогут выбирать для себя наиболее удобный формат взаимодействия с БКС: полностью цифровой, дистанционный или физический, с посещением офиса.
– Наша единая цифровая платформа сочетает в себе полный функционал как для опытных инвесторов, так и для новичков, – подчеркивает Эдуард Семенов. – Сервис предоставляется и клиентам, активно торгующим на рынке самостоятельно, и инвесторам, предпочитающим готовые решения. Еще несколько лет назад было трудно поверить, что такой широкий набор функций и возможностей можно уместить в одном приложении для смартфона, а теперь на ладони может уместиться целый мир инвестиций.
Новые возможности
Мобильные приложения делают процесс инвестирования удобным и приятным. Финансовые советники компании рассказали, какие новые возможности инвесторам дает обновленное мобильное приложение «БКС Мир инвестиций»
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«Легко стартовать»
Ольга Левинская, заместитель управляющего офисом «БКС Мир инвестиций»
Благодаря режиму для новичков «Легкие инвестиции» пользователи без опыта работы с финансами могут узнать об основных принципах инвестирования, получить ценные подсказки. «Игровые механики вовлекают в управление и обучают азам. За выполнение целевых действий клиент получает награды. На каждом шаге дается краткое обучение-пояснение, которое касается возможностей приложения (как пополнить счет) или процесса инвестирования (если, например, задание связано с покупкой ценной бумаги)».
Если же у инвестора есть опыт, обучающий режим можно выключить в настройках.
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«Купить облигации напрямую у эмитента»
Денис Никитин, финансовый советник «БКС Мир инвестиций»
С помощью «БКС Мир инвестиций» инвесторы могут участвовать в первичном размещении облигаций. У них не будет сложностей в приобретении ценной бумаги из-за отсутствия подходящего предложения на рынке: через приложение можно купить облигации по номинальной стоимости напрямую у эмитента.
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«Покупая облигации, сэкономить время на открытии ИИС»
Денис Никитин финансовый советник «БКС Мир инвестиций»
В приложении «БКС Мир инвестиций» появился продукт «ИИС+Облигация». Он сочетает доходность от облигаций с получением налоговых вычетов индивидуального инвестиционного счета. Раньше инвестору нужно было искать облигацию, смотреть расписание купонов и самостоятельно рассчитывать потенциальную доходность от вложенных денежных средств. Сейчас он может сосредоточиться на выборе ценной бумаги и приобрести ее, не тратя время на отдельную процедуру открытия счета.
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«Купить акции мировых компаний»
Анастасия Хворостинина финансовый советник «БКС Мир инвестиций»
В обновленном приложении открыт доступ к торгам не только американскими, но и немецкими ценными бумагами, залистингованными на Санкт-Петербургской бирже. Клиенты «БКС Мир инвестиций» могут приобретать акции известнейших и крупнейших компаний Германии.
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«Настроить под себя ленту новостей»
Роман Зеленин, руководитель направления по работе с профессиональными клиентами «БКС Мир инвестиций»
Ленту новостей в обновленном приложении можно вручную настроить под себя, чтобы получать персонализированные новости. Для этого в разделе «Мои темы» нужно выбрать интересные рубрики, например, «фондовый рынок», «отрасль металл и добыча» и т.д.
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«Дистанционно оформить налоговый вычет»
Роман Зеленин
Клиентам «БКС Мир инвестиций» доступна возможность дистанционного получения документации для оформления налогового вычета по ИИС. Документы можно скачать единым пакетом в мобильном приложении и отправить в Федеральную налоговую службу (ФНС) в электронном виде. Оригиналы документов при необходимости можно получить в отделении обслуживания.
БКС Мир инвестиций
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