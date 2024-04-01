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Инвестиции: от масс-сегмента до private

Чем большим капиталом располагает инвестор, тем чаще он склонен к долгосрочным размещениям, и наоборот: срок вложения совсем небольших сумм редко превышает год. Однако, как говорят представители ПСБ в Иркутске, подобрать стратегию и инструменты для инвестирования возможно для любой категории клиентов – от масс-сегмента до премиального. ПСБ сегодня предлагает разные варианты, а наличие собственной управляющей компании позволяет давать клиентам хорошую экспертизу. Об этом эксперты рассказали на круглом столе, организованным Газетой Дело.

Больше денег – дольше срок

По словам Ольги Мансуровой, заместителя регионального директора по развитию розничного бизнеса ПСБ в Иркутске, закономерность между размером капитала и сроками инвестиций прослеживалась всегда. Для масс-сегмента – а это большой диапазон клиентов с суммами от тысячи рублей до полутора миллионов – срок инвестирования составляет, в среднем, год. Рrivate-клиенты готовы заходить в те или иные инструменты надолго.

– В сегменте от 1,5 до 20 миллионов средний срок составляет три года, – говорит эксперт. – По нашему опыту, если такому клиенту мы предлагаем купить, скажем, пятилетние ПИФы, то уже сталкиваемся с определенными опасениями и неготовностью к таким долгосрочным вложениям.

Даже для скромных инвестиций

Поскольку круг клиентов банка традиционно широк, ПСБ разработал линейки продуктов даже для самых скромных инвестиций и коротких сроков. Марина Палкина, персональный менеджер отдела розничных продаж и клиентского обслуживания ПСБ, привела в пример фонд «Финансовая подушка».

– Это инструмент для так называемых «коротких» денег, причем даже для совсем небольших сумм, от 10 рублей. Можно купить и продать пай в любой момент, нет комиссии за вход и за выход, только налог 13% на прибыль. Это хорошая альтернатива накопительному счету, скажем, если ожидается покупка недвижимости и нужно подержать деньги месяц-другой, пока идет поиск подходящего варианта.

Главное – диверсификация

Всем новичкам банк предлагает диверсифицированную структуру портфеля. Так, часть денег можно разместить на вклад, еще часть – на накопительный счет. Высокая ставка рефинансирования сделала эти два инструмента объективно привлекательными на текущий момент. И до конца года, по прогнозу аналитиков ПСБ, ждать резкого смягчения монетарной политики Центробанка не стоит. Часть средств начинающий инвестор может также направить на покупку ПИФов управляющей компании «Промсвязь» – чтобы понять, как работают подобные продукты.

Далеко не все готовы разместить в инвестиционные инструменты сразу 1-3 миллиона рублей, даже сто тысяч, – поделилась Марина Палкина. – Но и символические 1000 рублей могут показать динамику нашей управляющей компании, дать инвестору первый опыт. Покупая ПИФ, вы доверяете деньги профессионалам.

«Мягкий» вход на рынок

Согласно исследованию сберегательно-инвестиционной активности россиян, которое ПСБ провел в 2022-2023 годах, для большинства граждан до сих пор не освоенными остаются многие «альтернативные» инструменты рынка, даже не требующие специальных знаний или крупных сумм для старта. Поэтому вопрос «мягкого» входа на рынок – далеко не праздный, говорят представители иркутского подразделения ПСБ.

– ПИФ – это самый простой инструмент. Им пользуются и начинающие инвесторы, и более опытные, которые готовы размещать средства на среднесрочную перспективу – наряду с акциями и облигациями. За прошлый год число розничных клиентов в управляющей компании «Промсвязь» по всем представительствам банка увеличилось на 50%.

Материал отображает частное мнение и не является обещанием в будущем эффективности деятельности (доходности финансовых вложений). Стоимость инвестиционных паев (далее - паи) открытых паевых инвестиционных фондов (далее – Фонды) может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Перед приобретением паев необходимо внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фонда (далее – Правила). Правилами могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в паи Фонда. Получить информацию о Фондах, ознакомиться с Правилами, иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.01 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами РФ можно по адресу: РФ, 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д. 13, стр. 1, этаж 5, комнаты 1-31, тел. (495) 662-40-92, www.upravlyaem.ru. Агент по выдаче, обмену и погашению паев: ПАО «Промсвязьбанк», https://www.psbank.ru / (далее – Агент), тел. (495) 777-10-20. Адреса отделений Агента — на сайте www.upravlyaem.ru.
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