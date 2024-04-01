Идеи есть, до реализации – не доходит. Почему не работают мастер-планы городов?

«Как ни посмотришь, на встрече с президентом все показывают красивые альбомчики с картинками. Я так понимаю, это мастер-планы. А потом они пылятся на полке. Ведь как их реализовывать, если законодательно такого понятия не существует?» – задал вопрос один из участников Байкальской строительной недели на секции, посвященной инструментам комплексного развития территорий. Кому и зачем нужен мастер-план? Почему разработанные документы часто ложатся на полку? И что нужно делать, чтобы изменить эту ситуацию?

Иркутск.

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU и Газеты Дело

Минстрой требует

Тема мастер-планов – злободневная, подтвердил Дмитрий Фирстов, руководитель направления «Региональное развитие» АО «ДОМ.РФ». По его словам, пока города не понимают, зачем им нужны мастер-планы, какую задачу они решают и могут ли принести пользу.

– Недавно мне позвонил зампред правительства одного Сибирского региона и спросил, как им получить мастер-план. Следующим был вопрос: «А зачем он нам нужен?». Такое непонимание – не редкость, субъекты считают, что им вполне достаточно документов по планированию территории. Там все понятно: где будет размещаться федеральное, региональное или муниципальное имущество, где будет капитальное строительство, где пройдут линии сетей. При этом глобально погруженный в решение оперативных задач регион теряет целостное видение, а куда, собственно, он двигается. А федеральный Минстрой требует мастер-планы от субъектов, ему важно видеть, как те планируют развиваться.

Байкальская строительная неделя 2024.

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU и Газеты Дело

Мастер-планы узаконят

О необходимости мастер-планов говорят на федеральном уровне. Так, в конце февраля, выступая с посланием к Федеральному Собранию, президент Владимир Путин предложил сформировать перечень из 200 крупных и малых городов и сел, для которых будут разработаны мастер-планы. Этот инструмент призван помочь в решении ключевых задач: замедлить отток населения, повысить качество среды, диверсифицировать экономику, обозначив для нее новые направления развития. Ожидается, что в текущем году понятие мастер-плана будет закреплено в законодательстве, рассказал Дмитрий Фирстов.

– На сегодняшний день нами разработано порядка 50 мастер-планов городов, однако позитивной практики их реализации в России не так много. Мы понимаем, что основная причина – в отсутствии юридического механизма. Наша функция как института развития – инициировать поправки в закон. На ближайшем совещании у Михаила Мишустина будут обсуждать стратегию реализации двухсот мастер-планов, о которых говорил президент, и я думаю, там же в рамках дорожной карты скажут, когда будут внесены соответствующие изменения в законодательство.

Байкальская строительная неделя 2024.

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU и Газеты Дело

Было бы желание

Несовершенство законодательства – не единственная сложность. Мало кто понимает, с чего начать реализацию уже разработанного мастер-плана. Как рассказал Дмитрий Фирстов, муниципалитеты, по заказу которых уже были разработаны такие документы, при необходимости могут обратиться з помощью в «ДОМ.РФ».

– У локальных архитектурных сообществ, как правило, не так много ресурсов, позволяющих сдвинуть ситуацию с мертвой точки. С другой стороны, представители региональных властей зачастую не знают, с чего начать реализацию разработанного мастер-плана. Уверен, что совместными усилиями мы сможем придумать, как декомпозировать этот сложный механизм. Даже если мы не будем финансировать реализацию – а у нас нет таких полномочий – мы, благодаря имеющейся экспертизе хотя бы найдем нужные институты развития. Возможно, профинансировать проект захочет ВЭБ, а что-то можно будет упаковать как государственно-частное партнерство и вынести в публичное поле. Было бы желание.

По словам Дмитрия Фирстова, важно, чтобы в этой работе были заинтересованы сами регионы, где к мастер-планам пока чаще относятся как к красивым альбомам.

– Мастер-планы зачастую лежат на полках у губернаторов, которые они периодически рассматривают их и немного грустят, что у них нет денег. При этом никто не создает публичные порталы, на которых можно было бы рассказать гражданам области подробности, никто не ходит к инвесторам и не предлагает вложить сотню-другую миллионов рублей в рамках реализации мастер-клана. Но до тех пор, пока история с мастер-планированием не выходит в публичную плоскость, шансов на реализацию не так много.

Байкальская строительная неделя 2024.

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU и Газеты Дело

Заказчик сказал: надо!

Есть, впрочем, и совсем другие – вдохновляющие – примеры. В том числе – и в Иркутской области. Для комплексного развития города Байкальска был разработан и одобрен на заседании Градостроительного совета Иркутской области Стратегический мастер-план. Одно из направлений мастер-плана, реализацией которого занимается БАЙКАЛ.ЦЕНТР (дочерняя структура ВЭБ.РФ), – строительство экогорода. Об этом кейсе подробнее рассказала Алена Семиусова, главный архитектор проектов ООО «Байкал.Центр».

– На самом деле, нам повезло: заказчик понимал, что такое мастер-план, и у него были достаточно четкие требования к конечному результату. Мастер-план, который разрабатывали мы, не был рассчитан на большую территорию, как это обычно бывает. И это показывает, что мастер-план – очень гибкое понятие, оно может применяться в разных проектах. Конкретно здесь он был разработан по стандартам комплексного развития: там очень понятная методика. Можно сказать, что мастер-план – это промежуточная стадия между проектом планировки, проектом межевания и просто рассмотрением территорий, потому что проект планировки предполагает конкретные решения, которые откуда-то должны были взяться.

По словам Алены, мастер-план как раз позволил предложить эти художественные решения. Архитектор привела и другие аргументы в пользу разработки мастер-планов.

– Вы получаете видимый результат до того, как закажете какую-то серьезную документацию, и можете показать что-то осязаемое уже сейчас. Технико-экономические показатели вы тоже получаете на этапе проекта. Кроме того, само наличие мастер-плана может стать стимулом к его реализации, ведь ожидаемый итог уже визуализирован в общих чертах, это вдохновляет.

Мастер-план – это документ, в котором предлагаются разные варианты развития территория (функциональное зонирование, эскизные планировочные решения и пр.), определяется наиболее предпочтительный вариант и формируется концепция. В настоящее время стадия мастер-плана не закреплена в градостроительном законодательстве. Тем не менее именно на этом этапе есть возможность определиться с концептуальными решениями развития территории до выполнения более сложных работ и таким образом снизить стоимость последующих этапов.