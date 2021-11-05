«Спорт – это образ жизни». Как проводят свободное время жители Хрустального Парка

Мальчишки мчатся на самокатах по велосипедной дорожке. Поклонницы скандинавской ходьбы разминаются перед прогулкой. На футбольном поле ребята готовятся к очередному матчу. Спорт в микрорайоне Хрустальный Парк на Байкальском тракте – одно из любимых увлечений жителей. Как говорит коммерческий директор компании «Хрустальный Девелопмент» Кристина Яковенко, ЗОЖ – это не просто веяние моды, а часть того уникального образа жизни, который складывается в пригородном мини-городе. Вместе с Кристиной мы прогулялись по Хрустальному Парку и убедились, что, живя здесь, просто невозможно не заняться спортом.

Фото А. Федорова

Спорт для всех

Хрустальный Парк – настоящий мини-город: на территории в 100 гектаров планируется возвести 15 кварталов малоэтажного жилья: квадрохаусов, дуплексов, таунхаусов. Больше трети кварталов уже построены, и на территории каждого есть не только функциональные детские площадки, разнообразные парковые зоны для комфортного отдыха и досуга, но и спортивные объекты.

«Кварталы Хрустального Парка закрыты для автомобильного проезда, но есть пешеходные маршруты: жители могут пользоваться всей инфраструктурой в микрорайоне, в том числе и спортивной: сегодня можно позаниматься на тренажерах в своем квартале, завтра – сходить к соседям поиграть в настольный теннис, послезавтра встретиться на футбольном поле и устроить товарищеский матч», – говорит Кристина Яковенко.

Впрочем, и сама территория Хрустального Парка – огромная площадка для тренировок. Чего только стоит 8,5-километровая выделенная велосипедная дорожка, объединяющая все кварталы микрорайона – абсолютно безопасная, практически не пересекающаяся с автомобильными путями. Уже заасфальтировано почти полтора километра дорожки, и жители активно пользуются ими: не только катаются на велосипедах и самокатах, но и занимаются скандинавской ходьбой, просто гуляют и дышат свежим воздухом.

Фото из архива компании

На обратном пути можно и перекусить чем-нибудь не только вкусным, но и полезным. За здоровое питание жителей «отвечает» новый магазин «Банана-маркет»: владельцы сами живут в Хрустальном Парке и поддерживают идеи девелопера о популяризации ЗОЖ. Они планируют организовать доставку фермерских продуктов и подбирать продуктовые наборы для фитнес-меню.

Зарядить энергией

Спортивных объектов в Хрустальном Парке действительно много – для разных целей и возрастов. Осваивать новые спортивные площадки жителям помогают профессионалы. В этом году девелопер приглашал тренеров World Class в микрорайон – провести тренировки, познакомить жителей с оборудованием, зарядить энергией для занятий спортом.

«Наши жители, мне кажется, еще не осознают до конца всех своих возможностей. Многие просто не знают, с чего начать. Мероприятия с тренерами помогли раскрепостить людей. Мы также записали видеоинструкции, которым жители могут следовать в своих самостоятельных занятиях, готовим информационные таблички для workout-зон – чтобы можно было составить полноценную программу тренировки».

Спортивные мероприятия стали отличным стимулом для жителей Хрустального Парка. Выяснилось, что в микрорайоне живет несколько тренеров, готовых заниматься с соседями: так, жители начали совместно ходить на йогу, любители скандинавской ходьбы объединились в свою секцию.

Фото из архива компании

Для детей в Хрустальном Парке открылась секция футбола: после открытых уроков ребята стали ходить на тренировки. Для жителей микрорайона действуют специальные – очень доступные – цены. Зимой на заливе появится каток для будущих фигуристов и хоккеистов и лыжная трасса. «То, что мы создали, начало жить своей жизнью, развиваться, люди нашли в этом себя», – улыбается Кристина.

Сейчас в Итальянском квартале готовят к запуску корт для большого тенниса, а во Французском – новую спортивную площадку с многофункциональными тренажерами, степ-платформами. Жители смогут выполнять упражнения на разные группы мышц, бегать, прыгать – одним словом, фитнес-стандарт подготовки к сдаче нормативов ГТО обеспечен. В популярности нового объекта девелопер не сомневается: «На новую площадку можно будет привлечь и подростков. Мы хотим написать для них специальные программы, разными челленджами вовлечь подрастающее поколение, чтобы спорт вошел в их жизнь на постоянной основе».

Фото из архива компании

Дальше – больше

То, что уже сделано в Хрустальном Парке, – лишь малая часть всех планов. В 2021 году девелопер заключил договор с партнерами на строительство двух торговых центров в микрорайоне. В одном из них появится полноценный фитнес-клуб, а также многофункциональное пространство, которое можно будет использовать не только под коворкинг, но и под различные секции: арендаторы смогут проводить там занятия йогой, организовывать танцевальные классы – для таких тренировок достаточно небольшой площади в 60-80 кв.м и не требуется специального фитнес-оборудования. Продолжаются поиски инвестора для открытия частного детского бассейна.

В планах на следующий год – обустройство парковой территории площадью 19 гектаров. Она, с одной стороны, разделяет кварталы двух проектов девелопера – Резиденции XV и Хрустального Парка – а с другой, объединяет их. По словам Кристины Яковенко, парк станет главной точкой притяжения для жителей и гостей микрорайона – там можно будет отдохнуть, провести время активно и с пользой.

Природный ручей в центре парка, по задумке девелопера, превратится в озеро: после берегоукрепления там появится пляж. Остальную территорию поделят на активные и тихие зоны. Для подростков построят скейт-парк, велотрек и роллерную трассу. Для мам с малышами оборудуют уединенные «зеленые» зоны для спокойного отдыха и прогулок. Собаководов в парке ждет отдельная площадка для выгула питомцев. Расположится в парке – недалеко от запланированной муниципальной школы – и небольшая торговая площадь.

Развивать парковую территорию планируется в том числе с привлечением государственных инвестиций. Участие в программе «Комфортная городская среда» позволит девелоперу развить дополнительные возможности: «Мы хотим сделать большее количество кортов, чтобы там базировать полноценные школы тенниса, волейбола, баскетбола». Муниципальная школа в Хрустальном Парке планируется с большим стадионом – тоже за счет бюджетного финансирования.

Фото из архива компании

Хочется гулять

Сегодня инфраструктура Хрустального Парка закрывает практически все потребности: здесь можно комфортно жить, наслаждаясь простором и удобными планировками квартир, работать – удаленно или открыв свой бизнес, полноценно отдыхать. Дети – в безопасности. Муниципальный детсад – в шаговой доступности, за школьниками приезжает автобус, на территории микрорайона уже работают кружки и секции.

Спорт и ЗОЖ в условиях загородного микрорайона – не просто модное веяние, а логичное следствие того образа жизни, который здесь складывается. В Хрустальном Парке хочется гулять.

В городе такого желания может просто не возникнуть: шум, суета, проблемы с транспортной доступностью, отсутствие безопасных тротуаров и выделенных велосипедных дорожек. Да и мест для прогулок и занятия спортом на воздухе – не так много. Живя в индивидуальном загородном доме, тоже особо не погуляешь: разве что по своему участку. Улицы в «стихийных» поселках – не самое безопасное место для прогулок, а благоустройство и инфраструктура: спортивные и детские площадки – как правило, отсутствуют.

Фото из архива компании

«Наш микрорайон дает возможности вечером не сидеть перед телевизором или компьютером, а отдыхать полноценно: выходить на природу, гулять с детьми, с собаками на свежем воздухе, дойти до парка, до залива, позаниматься спортом в своем квартале, заглянуть к соседям, купить что-то вкусное и полезное, – говорит Кристина Яковенко. – Такова наша изначальная концепция, и мы рады, что она становится реальностью. Жизнь в Хрустальном Парке – это жизнь в движении».

хрустальныйпарк.рф

Хрустальный Парк – уникальный семейный микрорайон на 14 км Байкальского тракта. Окружен лесом с одной стороны и заливом – с другой. Территория микрорайона разделена на 15 кварталов, каждый из которых создает уникальную среду для жизни за счет стилизации под лучшие парки мира и архитектурные достопримечательности разных стран. По своим размерам микрорайон напоминает небольшой, но уютный город с собственной инфраструктурой, дорогами, школами, детскими садами, спортивными и детскими площадками, магазинами и парками. В Хрустальном Парке каждый сможет найти подходящее жилье для себя и своей семьи – на территории кварталов-парков представлены различные типы застройки: частные коттеджи, уютные таунхаусы, дуплексы с рациональной планировкой, а также квартиры различных площадей. Застройщик ООО СЗ "Хрустальный парк". Проектные декларации на наш.дом.рф