Совершенство – в мелочах. Иван Дёмин, RODINA Grand Hotel & SPA Irkutsk, – о городе, туризме и HoReCa-сервисе

Список отелей Иркутска в ближайшее время увеличится. На Цесовской набережной в восстановленном на средства Эн+ объекте культурного наследия «Бани Курбатова и Русанова» появится RODINA Grand Hotel & SPA Irkutsk. Первые отели российской сети RODINA уже открыты в Сочи и на Дальнем Востоке. Они предлагают высокие стандарты сервиса в категории отелей и курортов пятизвездочного уровня. Запуском проекта в нашем городе занимается генеральный директор отеля Иван Дёмин, специально для этого переехавший в Иркутск из Вашингтона. У него – богатый опыт работы в американском отельном бизнесе, и при этом есть понимание сибирской специфики, поскольку Иван родом из Кемерово. Что даст отель RODINA горожанам и туристам – читайте в нашем материале.

Иван Дёмин, генеральный директор отеля RODINA Grand Hotel & SPA Irkutsk.

Фото: Андрей Фёдоров

Взгляд со стороны

Иван, как вы восприняли Иркутск, когда впервые оказались в нашем городе?

– Когда я прилетел в Иркутск – а 8 марта исполняется ровно год, как я здесь живу, он показался мне городом контрастов. Во-первых, из-за сочетания солнечной погоды и довольно крепкого сибирского мороза, во-вторых, из-за соседства архитектурных построек XIX века с новостройками, которые стоят буквально рядом. И первое время я просто как турист ходил по городу и фотографировал эти сочетания контрастов. Кроме того, Иркутск сложно воспринимать без понимания, где он находится географически, не видя Байкал, его природу, горы. Поэтому в марте прошлого года я специально совершил тур по зимнему Байкалу, в мае посмотрел, как рушится лёд, а летом съездил на Аршан и Ольхон.

В чём, на ваш взгляд, сильные стороны Иркутска, если абстрагироваться от Байкала и природных ландшафтов?

– Да, Байкала в Иркутске нет, но есть Ангара. И она, в отличие от рек в других сибирских городах, не замерзает зимой. На самом деле, это очень необычно, когда ты даже в мороз смотришь на живую, чистую воду. Меня, например, очень привлекает вода и её движение – будь то море, океан или реки.

И, конечно, сильная сторона города – его история, которая «читается» и в архитектуре, и в рассказах жителей, и в книгах. Но, наверное, эта история не доносится до других людей на том уровне, чтобы они захотели поехать в Иркутск именно по этой причине, а не из-за Байкала. Сделать Иркутск не просто «транзитом» по пути на Байкал – одна из основных задач, которая стоит перед нашим отелем.

А что вы скажете о текущем уровне развития туристического сервиса в регионе с учётом вашего опыта? Насколько заполнена ниша гостиничного бизнеса, ресторанов, кафе? Чего не хватает, что нужно внедрять и развивать?

– На мой взгляд, сфера гостеприимства, которую сейчас часто называют HoReCa-сервис, в Иркутске развивалась по необходимости. То есть не было какого-то постулата, идеи, цели, концепции: зачем это развивать, как, для кого? Если говорить о городской инфраструктуре, то здесь, во-первых, практически нет выбора, а во-вторых, нет наработанной базы опыта. Когда приезжаешь на объект, который занимается туризмом 15-20 лет, ты знаешь, что ему можно доверять, но сейчас открылось очень много новых частных объектов, и у них нет этой наработанной базы. А гость, много путешествующий по миру, всегда на это смотрит.

RODINA Grand Hotel & SPA Irkutsk откроется в восстановленном на средства Эн+ объекте культурного наследия «Бани Курбатова и Русанова» на Цесовской набережной.

«Якорь» для набережной

Что даст отель RODINA горожанам и туристам?

– В первую очередь, сервис. Бренд RODINA использует особую философию и стандарты обслуживания. Сервис очень приватный, при этом буквально каждая деталь отдыха или деловой поездки подстраивается под гостя.

Во-вторых, инфраструктуру. Это ведь очень серьёзный строительный проект с огромными, но продуманными капитальными вложениями. Его локация – большой плюс для центральной части города, набережной, так как способствует их развитию. К сожалению, здесь сейчас существует некий «провал» между вполне благоустроенными Верхней и Нижней Набережными. И это сразу бросается в глаза туристам.

Но, возможно, кто-то из них скажет: как здорово, что здесь всё естественно?

– Я думаю, что очень много естественного туристы увидят на Байкале, Ольхоне или на Аршане, но в городе людям нужен комфорт и качественный отдых.

Каким должно быть место у реки в городе в соответствии с современными запросами туристов?

– Это должно быть сочетание разных ощущений. Когда ты находишься в здании, в отеле – это комфорт, безопасность, сохранность. Выходя на улицу, ты хочешь видеть то, чем живут люди этого города: магазинчики, красивые прогулочные зоны вдоль реки с дизайнерскими ландшафтными решениями – проработанная городская эстетика привлекает внимание людей.

Когда серьёзный инфраструктурный объект появляется на набережной, он привлекает будущие проекты и деньги: инвесторы видят потенциал развития территории, они понимают, какая там будет целевая аудитория и, соответственно, принимают решение об инвестициях. В этом случае особенно выигрывает малый бизнес, который сможет занять в этой локации свою нишу.

Цесовская набережная (проект)

То есть RODINA Grand Hotel & SPA Irkutsk станет «якорем», рядом с которым будут естественным образом развиваться различные виды услуг?

– Да. В ландшафте развития этой части города он будет, пожалуй, первой стартовой точкой для других проектов, потому что любое развитие происходит поступательно, и оно должно от чего-то отталкиваться.

5 отелей под одной крышей

Что такое отель 5 звёзд, открытия которого мы ждём?

– Говоря о любом отеле, неважно, сколько у него звёзд, я всегда подчёркиваю один основной момент – это качество. Абсолютно всё должно быть продумано, вплоть до малейших деталей. Например, где в номере будет стоять тумбочка, стул, чайник. Возможно, в рамках всего проекта это кажется незначительной мелочью, но надо понимать, что человек будет проживать в этом номере какую-то часть жизни и точно будет обращать внимание на все эти детали. Лично для меня, как отельера и туриста, это всегда очень важно.

Во-вторых, стоимость проживания в отеле и пользование его сервисом соответствуют качеству предоставляемых услуг. Находясь в исторически знаковом месте со своей атмосферой и невероятными видами, гость будет окружен современными, натуральными материалами. Внутри номеров – высококачественный паркет из дуба, мрамор на центральной лестнице, в помещениях работы художников и скульпторов Сибири, в парных – кедр, липа, лежаки из африканского дерева.

Комфортный отдых гостей обеспечат настоящие специалисты, используя лучшие мировые практики, будь то горничная, массажист или шеф-повар. Сервис должен быть абсолютно качественным, особенно в пятизвёздочном отеле.

В чём ещё заключается сервис 5 звёзд?

– Надо проживать ощущения гостя. Например, я хочу приехать в Иркутск в первый раз: я не знаю город, не знаю отель, в котором решил остановиться, и испытываю от этого определённый стресс. А качественный вип-сервис подразумевает, что даже если я заезжаю в отель через месяц или два, в нем уже с сегодняшнего дня начинают обо мне беспокоиться: продумывать, надо ли меня встретить, когда я приеду? Или напомнить о чём-то заранее? Возможно, забронировать тур по городу, вечер в ресторане или в театре?

Второй момент – уже когда гость приехал: от момента открывания двери и встречи гостя до его сопровождения в номер. Очень важно, чтобы персонал улыбался, потому что улыбка – наверное, самая сильная часть, особенно в отельном бизнесе. Максимум внимания гостям надо уделять всё время их пребывания в отеле до выезда и даже после: мы же хотим, чтобы они к нам возвращались. Лояльный гость рекомендует отель своим друзьям, родственникам, за счёт чего увеличивается поток и распространяется позитивный маркер отеля в других городах.

Вы ставите перед собой задачу удержать туриста в Иркутске. За счёт чего?

– Конечно, мы не хотели бы «терять» гостя уже на второй день. Поэтому сейчас продумываем с туроператорами маршруты одно-двухдневных вертолётных туров на Байкал или в другие топовые места, после которых туристы будут возвращаться в комфорт и уют нашего отеля.

Кроме того, большой потенциал мы видим сейчас в «ближнем», или соседском туризме: у нас есть впечатляющий СПА-центр с банями и бассейнами. Поэтому для тех, кто хочет провести время в атмосфере релакса, включая и жителей города, и ближайших городов, нам будет, что предложить.

Инфраструктура, созданная внутри отеля, отвечает мировым стандартам и требованиям, или что-то нужно доработать?

– Дорабатывать всегда что-то можно, потому что сколько людей, столько и мнений. Я, к примеру, привык к грандиозным проектам, со 150-метровыми зданиями, огромными территориями и ландшафтами. Но проект RODINA Grand Hotel & SPA Irkutsk поразил меня тем, что сочетает в себе новизну и исторические аспекты, а кроме этого, является очень продуманным архитектурным и дизайнерским проектом с точки зрения различных деталей. Это и разная стилистика не только номерного фонда, но и мест общего пользования, и дизайнерский свет, и тёплые полы, и шумоизоляция, и сложная система кондиционирования. Могу с уверенностью сказать, что гости здесь будут получать сервис, который соответствует уровню люксовых гранд-отелей в других странах.

Что подразумевает разная стилистика, которую вы упомянули?

– В 104 номерах отеля будет пять стилей: классика, модерн, авангард, лофт и скандинавия. И, хотя обычно в подобных дизайнерских отелях места общего пользования выдержаны в единой стилистике, здесь они будут отличаться друг от друга: разным светом, покраской стен, полами, дверями, окнами. То есть, по задумке авторов проекта, это как пять разных отелей под одной крышей.

СПА с русским «характером»

Большая часть отеля, который находится в восстановленном историческом здании Курбатовских бань, логично отдана под СПА-комплекс. В чём заключается его концепция?

– Мы очень тщательно продумываем, зачем гость может прийти на весь день в СПА, потому что для его успешного рентабельного функционирования как раз важны комплексные решения. То есть мы исходим из того, что наши программы должны быть нацелены не просто на «попариться-поплавать», а на оздоровление наших гостей – физическое и психологическое. А уже потом комплексные программы можно будет подкорректировать в соответствии с персональным запросом. Мы введём и разовые посещения СПА-комплекса – на целый день – для взрослых и детей, которые популярны в других странах, и выкуп бани под компанию, и различные оздоровительные процедуры.

Поклонники этого вида отдыха, погружённые в тему СПА, заметят разницу между тем, что они видели в других странах и увидят в Иркутске?

– Заметят, потому что каждое СПА уникально и не повторяется. Безусловно, 25-метровый бассейн по конструктиву будет мало отличаться от бассейна в СПА Нью-Йорка, но атмосфера, дизайнерские решения в любом случае будут разные. Кроме того, в нашем СПА-комплексе есть банные сьюты, которые не популяризированы в Америке или Европе. Я уже не говорю о парении по-русски, с веником, которое, возможно, станет приятным шоком для иностранных туристов.

Смогут ли иркутяне пользоваться услугами отеля?

– Конечно. В принципе, горожане и должны пользоваться объектами, которые здесь открываются. Они являются главными потребителями услуг, которые предоставляют отели, рестораны при них, кофейни, СПА. Именно местные жители задают тон, атмосферу помещения, наполняют его. Наши двери будут открыты для всех.

На каком этапе сейчас находится восстановление объекта культурного наследия? И самое главное – когда планируется открытие отеля?

– Мы сейчас находимся на финальной стадии подготовки инфраструктуры отеля – идёт очень плотная работа со строителями по согласованию различных моментов плюс процесс приёмки помещений. Выйти на рынок мы предполагаем летом этого года. Кстати, продолжая общаться со своими коллегами из других стран, я очень многих пригласил на открытие. И они уже бронируют места.

Наталия Горбань

Активная фаза работ по восстановлению объекта культурного наследия «Бани Курбатова и Русанова» началась в 2020 году. Решение о реализации значимого инфраструктурного проекта было принято основателем компании Эн+ Олегом Дерипаской, как важная часть социальной политики, направленной на развитие сибирских городов. Инвестиции в новый отель составили около 5 млрд руб., в нём будет создано почти двести рабочих мест. Открытие объекта привлечёт в Иркутск туристов, создаст возможности для организации и проведения событийных и деловых мероприятий международного уровня.