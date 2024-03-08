«2024 год будет для нас самым мощным по развитию». Антон Гарбарчук, «Центр Зрения», – об экспертности, собственном бренде и расширении сети

Сеть офтальмологических клиник «Центр Зрения» в 2024 году отмечает своё десятилетие. Все эти годы медучреждение находится в постоянном движении: открывает новые филиалы, обновляет оборудование, внедряет новые технологии и стало одним из самых востребованных в Иркутской области: полную диагностику зрения здесь прошли более 100 тысяч человек. Планы на будущее не менее грандиозны: открытие Дома зрения в центре Иркутска, старт производства собственного бренда очков, расширение сети. Об этом и многом другом Газете Дело рассказал генеральный директор «Центра Зрения» и бутик оптики Ocularia Антон Гарбарчук.

Антон Гарбарчук, генеральный директор «Центра Зрения» и бутик-оптики Ocularia

Фото А.Федорова

«С полпути не сворачиваем»

Антон, все десять лет ваша компания развивалась очень стремительно – практически каждые полтора-два года открывались новые клиники «Центр Зрения», расширялись уже существующие, к ним добавлялись оптики. Сейчас темпы остаются такими же динамичными?

– Моя любимая фраза – «Если ты не двигаешься вперёд, ты двигаешься назад», поэтому мы действительно всё время находимся в развитии. Это не означает, что мы одержимы каким-то достигаторством или нам не хватает амбиций. Просто я убеждён, что другого пути не существует. Мы живём в эпоху перемен, когда они настолько управляют миром, людьми, любым видом деятельности, что стоять на месте совершенно точно нельзя. Поэтому мы нацелены идти только вперёд, развиваться по всем фронтам наших компетенций, масштабироваться для того, чтобы помогать людям решать проблемы со зрением в соответствии со всеми современными тенденциями и технологиями.

Период становления – всегда один из самых сложных для любой компании, а минувшее десятилетие к тому же отличалось и очень непростыми внешними обстоятельствами – как в российской, так и в мировой экономике. Что способствовало вашему развитию в эти годы?

– Дело в том, что мы не боимся трудностей. Действительно, все этапы нашего развития приходились на кризисные ситуации в экономике – они нас настигали либо когда уже был сделан первый шаг, либо где-то на полпути к поставленной цели. А мы с полпути не сворачиваем – если сделали первый шаг, то делаем второй. По прошествии времени я понимаю: это правильная тактика, потому что кризисы только закаляют. В такие периоды мозг начинает работать совсем по-другому: ты ищешь не одно-единственное решение задачи, а рассматриваешь все возможные варианты. Конечно, это непросто, но, повторюсь, самое главное – не останавливаться. При этом нужно реально оценивать свои силы и возможности: как говорится, бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе.

Судя по всему, у вас получается находить этот баланс и правильно расставлять приоритеты?

– Если говорить о клинике «Центр Зрения», то первое, на что мы делаем акцент, – это полная диагностика зрения. Это так называемая услуга-локомотив, которая генерирует поток пациентов и даёт понимание, чем мы можем быть полезны людям в лечении тех или иных глазных патологий. Здесь мы развиваем два направления: первое – для пациентов более старшего возраста – катарактальная хирургия, где нам сегодня доступны все самые современные технологии, при которых увеличивается скорость операции, а глаз получает минимальную операционную травму. Если 20 лет назад пациенту при такой операции нужно было какое-то время находиться под наблюдением в стационаре, то сейчас мировой стандарт – хирургия одного дня без госпитализации, потому что на глаз оказывается не такое серьёзное воздействие, как раньше.

Второе направление – лазерная коррекция зрения, когда мы помогаем пациентам избавиться от очков и контактных линз самым современным методом, существующим сегодня в мировой офтальмологии. Это запатентованная немецкая технология, которая применяется в России с 2011 года. Иркутск был один из первых городов, где её начали развивать благодаря доктору медицинских наук Олесе Валерьевне Писаревской – она оперирует и в нашей клинике тоже. Операции проводятся на уникальном лазере производства немецкой компании Carl Zeiss. В России таких аппаратов буквально три десятка и всего в 14 регионах.

Отмечу также, что у компании Carl Zeiss очень серьёзный подход к работе на их оборудовании, полезный в первую очередь для пациента.

В чём это выражается?

– Во-первых, на каждую операцию клиника покупает лицензию, во-вторых, хирург должен иметь международный сертификат, быть аттестованным и иметь уникальный ID, который вводится в лазер. Без этих факторов провести операцию просто невозможно, так как оборудование не будет работать. И это – лучшая гарантия качества, равносильная той, что дают известные европейские клиники. Но у нас это более доступная хирургическая манипуляция, чем, например, в Германии.

Развиваете ли вы детскую офтальмологию?

– Да, с 2021 года у нас существует направление, которое включает полную диагностику нарушений зрения у детей и коррекцию визуальных функций. Сейчас мы много внимания уделяем такому нехирургическому методу коррекции зрения, как специальные «ночные» контактные линзы, которые изменяют оптическую силу роговицы (ортокератология). Этот процесс происходит во сне: ребёнок надевает линзы только перед сном, а утром, после пробуждения, снимает их и отлично видит целый день без очков и линз. Метод прошёл длительные клинические наблюдения и был сертифицирован в США и странах объединённой Европы как эффективный и безопасный для детей с 6-летнего возраста. В России внесён в «Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению близорукости у детей». В этом году мы планируем провести конференцию «Практическое применение ночных линз при миопии у детей и взрослых» с участием коллег из Москвы.

Есть ли что-то, чего вам не удалось воплотить в жизнь за эти десять лет?

– Трудно сказать, потому что я стараюсь никогда ни о чём не жалеть, не жить прошлым, а смотреть только вперёд, в будущее. Скорее, мне не хватало темпов роста, скорости развития. Хотя последние годы мы не могли на это влиять. Сначала была пандемия, и определённый период времени мы были вынуждены не работать. С другой стороны, нас тормозили сложные экономические и финансовые условия, с которыми столкнулись не только мы, но и весь российский бизнес.

«Нам есть куда расти»

Сейчас «Центр Зрения» присутствует в трёх городах региона: Иркутске, Ангарске и Усолье-Сибирском. Будете ли вы расширяться географически?

– Наша тактика сейчас заключается в том, чтобы в этих трёх городах довести свои проекты до концепций, в которых они были задуманы. Например, в Усолье-Сибирском уже пять лет работает наш диагностический кабинет, и это, пожалуй, единственное частное учреждение в городе, где полную диагностику зрения можно пройти на высоком технологичном уровне. За минувшие годы несколько тысяч пациентов воспользовались услугами кабинета, и теперь перед нами стоит задача предоставить горожанам новые возможности в офтальмологии. Мы открываем в Усолье-Сибирском оптику, подобной которой там никогда не было в плане качества. Речь не только об оправах и линзах, но и об изготовлении очков, потому что с этим в городе большие проблемы.

У вас есть уникальное торговое предложение?

– Мы стремимся к тому, чтобы очки были как можно более доступны для всех категорий граждан, и на сегодняшний день имеем, пожалуй, одно из лучших предложений на иркутском рынке в категории «очки под ключ». Оно включает в себя проверку зрения, оправу и немецкие линзы, а также изготовление очков по очень бюджетной цене 2470 рублей. При этом мы гарантируем качество нашего продукта.

Кроме того, мы открываем в Усолье-Сибирском кабинет аппаратного лечения глазных заболеваний. Сейчас для этого нужно ехать в Ангарск, и, к сожалению, по разным причинам далеко не все пациенты туда доезжают. Лично для меня это важный проект, больше даже социальный, чем бизнесовый, потому что Усолье – город, где я родился, где мои корни, и я хочу, чтобы у него всё было хорошо, в том числе, в офтальмологии.

Конечно, нам есть куда расти и в Ангарске, где в сегменте негосударственной медицины мы тоже занимаем лидирующие позиции в офтальмологии.

А в Иркутске какие перспективы?

– 2024 год будет для нас самым мощным по развитию за все десять лет истории компании. Так, в ближайшем времени мы откроем в центре города – пока оставлю в секрете, где именно, – отдельное здание площадью 500 кв. м, в несколько этажей, которое получит называние «Дом зрения». Это будет мощный микс всех наших направлений: клиники «Центр Зрения» с диагностическим кабинетом, детского центра зрения, а также оптики «Центр Зрения» и бутик оптики Ocularia. Придя в одно место, человек сможет закрыть сразу все свои потребности, связанные со зрением.

Два премиальных бутика оптики – это не много для нашего города?

– Сейчас в бутик оптике Ocularia на Ядринцева, 92 у нас представлены очки в сегментах средний и премиум. В Доме зрения мы хотим организовать бутик несколько иначе – развивать направление лайт, чтобы предоставить нашим клиентам широкий выбор оправ и солнцезащитных очков топовых мировых брендов в более доступной ценовой категории, но с неизменно высоким качеством.

«Предложим очки под своим брендом»

Антон, вы сказали, что этот год станет для компании самым мощным по развитию. Значит, будут ещё какие-то «громкие» проекты?

– Да. Сейчас мы работаем над производством собственного бренда очков. На сегодняшний день этот проект реализован уже на 70%. Для нас он очень значим, потому что это – российское производство, правда, пока не в Иркутске.

Это будут оправы и линзы?

– Пока только оправы, для производства которых мы используем высококачественный итальянский материал – ацетат Мацукелли: из этого пластика делают оправы практически все мировые бренды очков. Линзы – это более сложное производство, которое требует длительного и тщательного изучения.

В свои оправы мы будем вставлять готовые качественные солнцезащитные линзы, и эти очки будут представлены под брендом «Окулария» – именно в русской транскрипции. Сейчас мы занимаемся его юридическим оформлением. Можно сказать, что в этом смысле мы «рвём» шаблоны, потому что не нашли ни одной российской марки очков, которая бы писалась по-русски.

Кроме того, по задумке, наша первая коллекция будет посвящена Иркутску: её философия заключается в том, что мы любим свой город, гордимся им, прославляем его, так как это наша история, наша родина, и нужно делать её лучше, а не уезжать куда-то.

Когда планируете презентацию?

– Уже скоро – в начале весны.

Что стало решающим фактором для открытия своего производства? Санкции и тренд на импортозамещение, изменившаяся логистика и сложности с параллельным импортом, новые возможности для бизнеса в России или другие причины?

– Всё в совокупности. Но в большей степени то, что я отношу себя к людям, которые хотят что-то сделать для того места, где они живут. Очень часто приходится слышать, что у нас здесь всё не так, многие стремятся уехать из Иркутска в другой город или за границу. Мне непонятна такая позиция. Лично я хочу быть полезным людям и менять жизнь именно здесь, на родной земле. Поэтому мы выпускаем свой бренд очков, позиционируем его как иркутский, и поэтому он будет на русском языке.

Антон Гарбарчук, генеральный директор «Центра Зрения» и бутик-оптики Ocularia

Фото А.Федорова

Кто создаёт оправы для бренда «Окулария»?

– Наши оправы – эксклюзивные дизайнерские разработки. Мы внимательно изучали рынок оптики как стилисты, но пока ещё не можем сказать, что достаточно экспертны в этом вопросе. Будем ждать обратной связи от наших покупателей, их мнений.

Уже можно сказать, сколько будут стоить такие очки?

– У нас будут разные коллекции в сегменте от семи до десяти тысяч рублей, то есть достаточно бюджетные. Опускаться ниже нет смысла – это будет потеря качества, а один из принципов нашей работы – только качественная продукция.

«Очки – больше, чем аксессуар»

Чувствуете ли вы, что за время существования клиники «Центр Зрения» изменилось отношение людей к своему здоровью, что они стали более ответственно относиться к зрению?

– Конечно. Мы видим, что сейчас очень много людей не только следят за своим внешним видом, питанием, занимаются фитнесом, йогой, но и уделяют большое внимание своему зрению. Кстати, я тоже попал под этот тренд – имея идеальное зрение, начал носить очки. Не для красоты, а именно для защиты глаз от вредного воздействия света гаджетов, экранов компьютеров, телевизоров, автомобильных фар и так далее. Этот тренд появился в офтальмологии примерно в 2022 году и становится всё более популярным у мировых производителей оптики, которые разрабатывают высокотехнологичные линзы. Например, в моих очках стоят умные фотохромные линзы, которые реагируют на ультрафиолетовые лучи и темнеют только на улице, а в помещении остаются светлыми. И по своему опыту могу сказать, что теперь у меня меньше устают глаза, я стал более работоспособным, снизился уровень стресса. И это не только моё мнение, которое может восприниматься как субъективное. Я получаю аналогичные отклики от пациентов нашей клиники, от покупателей оптики «Центра Зрения» и оптики Ocularia, а также в социальных сетях.

А какие тренды в принципе характерны для современной оптики? Куда движется это направление сегодня?

– Сейчас очень много внимания уделяется экологичности материалов и технологии производства оправ. В частности, в прошлом году мы стали эксклюзивными представителями компании из Красноярска, которая производит оправы из различных пород деревьев под брендом Brevno: очень лёгкие, удобные, стильные. Кстати, я знаю, что красноярский бренд презентовали президенту России, и у нас даже есть модель, которую он примерял.

В оптике «Центр Зрения» представлен ещё один российский бренд, уже завоевавший популярность на мировом рынке, – Gresso, который делает очки из другого экологичного материала – титана.

Мы сейчас в принципе взяли активный курс на перспективные российские бренды. В частности, на Московской международной оптической выставке, которая объединяет на своей площадке дистрибьюторов мировых оптических брендов с представителями оптовой и розничной торговли, я общался ещё с одним новым поставщиком – московской компанией, которая представляет очень интересный продукт в ценовой категории 5-7 тысяч рублей.

Какие еще инновации в мире очков вы можете отметить?

– Современным трендом является то, что очки сегодня – это больше, чем просто аксессуар, необходимый для коррекции зрения. Для многих людей они меняют жизнь даже на ментальном уровне. Не так давно мы презентовали иркутянам очки топового немецкого бренда Eigengrau: его создательница Россана Подлесецкая была у нас в гостях и рассказала, что философия бренда связана с квантовой механикой, в том числе с теорией вибраций. При создании каждой модели разработчики учитывают частотные вибрации, создающие определённый посыл – аффирмацию, – который со временем помогает владельцам очков настраиваться на положительные эмоции: любовь, доверие, благодарность к миру. Кстати, в линейке солнцезащитных очков Eigengrau самая топовая модель – 528 Гц в зеленом цвете. Она, по словам Россаны, помогает достичь их обладателю гармонии с миром. У нас эта модель уже продана, но мы ждём новые поставки.

Вы много внимания уделяете солнцезащитной оптике. С чем это связано?

– Своевременный вопрос! Мы живём в замечательном регионе, где очень много солнца, и сейчас его с каждым днём становится всё больше. Но при этом важно понимать, что оно наносит ущерб глазам, в том числе, сетчатке, их нужно защищать. К сожалению, мы часто сталкиваемся с тем, что в погоне за какой-то сиюминутной fashion-историей люди покупают красивые подделки известных брендов, не задумываясь о том, что самое главное в солнцезащитных очках – это качество линз. И наша миссия, как представителей медицинской организации, – просвещать и предупреждать, что некачественные линзы портят зрение. Можно, к примеру, навредить той же сетчатке, если в стёклах нет защиты от ультрафиолета.

Ваши рекомендации?

– Не нужно экономить на солнцезащитных очках, и тогда вам не придётся лишний раз тратить деньги на диагностику или проводить операцию на сетчатке. При этом мы не призываем покупать супердорогие модели, каждый выбирает то, что ему по душе, но можем закрыть потребности в качественных очках для всех категорий граждан – от более доступных моделей до абсолютно эксклюзивных.

«Наша стратегия – развивать экспертность»

Не планируете ли вы диверсифицировать бизнес, «прирасти» другими направлениями: компьютерной диагностикой, лабораторными исследованиями, косметологией?

– У известного датского физика Нильса Бора есть хорошая фраза: «Эксперт – это человек, который совершил максимальное количество ошибок в очень узкой специальности». Поэтому наша стратегия – позиционироваться и развиваться в том, в чём мы чувствуем свою экспертность. Это управление медицинской клиникой «Центр Зрения», где я имею десятилетний опыт работы, и направление оптики, в котором мы работаем четвёртый год, начинаем получать опыт и понимание, куда нам нужно расти и в чём развиваться. Здесь у нас ещё очень большой потенциал.

Сейчас в бизнес-сообществе существует два мнения относительно горизонта планирования: одни считают – не больше года, другие – 10-15 лет. А вы какую планку для себя ставите? Какова ваша стратегия?

– Я считаю, что бизнес-процессы всегда нужно рассматривать в трёх категориях. Во-первых, должно быть краткосрочное планирование: квартальное, полугодовое, годовое. Во-вторых, среднесрочное планирование, то есть на ближайшие год-два. И, в-третьих, стратегическое – на срок 5-10 лет, дающее понимание, к каким результатам в бизнесе ты хочешь прийти в конечном итоге – в плане объёмов помещений, оборудования, оказываемых услуг, присутствия на рынке. Как показывает мой личный опыт, без такого подхода можно легко потерять свои даже, казалось бы, крепкие позиции. Особенно сегодня. И именно благодаря такой стратегии за прошедшие десять лет сеть клиник «Центр Зрения» приобрела известность на российском рынке офтальмологических услуг, а наши оптики входят в топ оптик по России и ценятся в оптической индустрии.

Наталия Горбань

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