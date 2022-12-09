NovoLuna: сделано в России

События 2022 года повлияли и на бьюти-индустрию. Некоторые зарубежные производители уходовой косметики в среднем ценовом сегменте ушли из России. Иркутский центр красоты и здоровья «Денница» решил воспользоваться ситуацией и вывести на рынок собственный бренд. NovoLuna – это линейка кремов и эмульсий, которая займёт освободившуюся нишу качественных средств по уходу за лицом. «Считаю, это здорово, потому что в Иркутске ещё нет косметологических центров с медицинской лицензией, у которых был бы свой бренд косметики», – прокомментировала событие руководитель «Денницы» Оксана Ключевская. Мы попросили Ольгу рассказать о главных преимуществах NovoLuna.

1. «Ухаживать за собой нужно всегда»

– В бизнесе всегда нужно быть на шаг впереди, задавать новые тренды, – говорит Оксана. – Мы первыми из косметологических клиник стали привозить в Иркутск звёзд из мира моды и красоты – точно так же первыми мы выводим на рынок свой бренд уходовой косметики. Это шаг на опережение, который усиливает наши позиции. «Пока все думают – мы делаем» – такова стратегия «Денницы».

В этом году геополитические события привели к тому, что часть зарубежных косметических брендов ушла из России, а у тех, что остались на нашем рынке, ощутимо поднялась цена на продукцию. И как бы в «Деннице» ни сдерживали стоимость, снижая свою наценку на средства ухода за лицом, это не могло продолжаться бесконечно – так было принято решение создать свой бренд и предложить женщинам, и мужчинам тоже, доступные средства для регулярного домашнего ухода.

– Услуги косметолога вне дома – это «тяжёлая артиллерия», – говорит Оксана, – а 80% или даже 90% того, как мы выглядим, в первую очередь зависит от домашнего ухода, потому что вряд ли кто-то может ходить к косметологу каждый день утром и вечером. Любую инъекционную или аппаратную процедуру надо системно поддерживать в домашних условиях. Ухаживать за кожей нужно не по праздникам или от случаю к случаю, это должен быть такой же обязательный процесс, как почистить зубы. Себя надо любить и хотя бы 5 минут утром и 5 минут вечером себе уделять.

2. «Мы ориентировались на спрос наших гостей»

Оксана рассказала, что для центра, у которого определяющим принципом работы является клиентоориентированность, было очень важно закрыть потребности гостей в средствах уходовой косметики в ценовом сегменте от 3 до 6 тысяч рублей, поскольку именно они стали самыми дефицитными и при этом самыми популярными.

– В линейке средств, которые можно приобрести в нашем центре, образовалась ниша между средствами, которые можно купить за полторы тысячи рублей, как, например, первый живой коллаген, и уходовой косметикой, цена которой начинается примерно от 8 тысяч рублей. А в диапазоне 3-4, 5-6 тысяч рублей мы ничего не можем предложить гостям, как бы ни хотели. При этом не каждый наш гость может позволить себе крем за 7-8 тысяч рублей, а с другой стороны, кто-то уже не хочет пользоваться средствами за полторы тысячи. Появился спрос – появилось и предложение: выводя на рынок свой собственный бренд, мы закрываем возникший пробел, – поясняет Оксана.

К работе над новым брендом она приступила в мае этого года: сотрудничала с разными производителями ингредиентов для уходовой косметики, тестировала их продукцию и в конечном итоге остановилась на одной из московских компаний, в состав продукции которой косметологи «Денницы» внесли определённые изменения.

3. «Недорогая упаковка с качественным содержимым»

В линейку новой уходовой косметики унисекс, которая получила название NovoLuna, вошла серия средств с ботокс-эффектом: эмульсия и крем с более плотной текстурой, способствующие поверхностной блокировке мимических морщин. В основе линейки NovoLuna – мультипептидная серия «Лифтинг флюид», включающая утренний и ночной крема, солнцезащитное средство, так как в наш регион отличается круглогодичным ярким солнцем, а также сыворотка для глаз и укрепляющая сыворотка.

Демонстрируя косметику, Оксана сделала акцент на том, что для неё была создана качественная, но при этом недорогая упаковка:

– Дело в том, что упаковка – это основной расход в себестоимости косметической продукции, и «навороченные» баночки с двойным дном стоят намного дороже, чем их содержимое. Поэтому мы сделали простую сдержанную упаковку, но при этом с хорошим, качественным содержимым.

Пока эксклюзивное право продажи уходовой косметики NovoLuna принадлежит только центру красоты и здоровья «Денница». Открытие новых филиалов клиники позволит расширить географию – в Иркутске появится большей возможностей для приобретения нового косметического бренда.

Наталия Горбань

Название бренда уходовой косметики NovoLuna – творческое решение бренд-технолога Гомбо Зориктуева. Основой для него стала особенность производства эмульсий и кремов: после смешивания ингредиентов, входящих в их состав, они ни секунды не взаимодействуют ни с окружающей средой, ни с солнечным светом. То есть косметика сделана в полной темноте. Отсюда – NovoLuna, то есть новолуние, единственный день в месяце, когда на небе не видно Луны и царит полная темнота.

Определенная сумма с продажи средств NovoLuna пойдет в благотворительный фонд «Семья Прибайкалья», с которым сотрудничает центр красоты и здоровья «Денница».

В 2022 году центр красоты и здоровья «Денница» удостоен национального сертификата Всероссийского бизнес-рейтинга «Лидер отрасли» за высокий вклад в развитие российской экономики, добросовестную уплату налогов, достижение высоких экономических показателей, выразившихся в достижении лидирующего места в отраслевом рейтинге на основании отчётности Федеральной статистической службы РФ. Кроме этого, Оксана Ключевская за профессиональное и эффективное управление предприятием, занявшем лидирующее место в отраслевом финансово-экономическом рейтинге по виду экономической деятельности, удостоена национального сертификата «Руководитель года 2022».