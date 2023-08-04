ИНК с 18 августа по 7 октября проведет дни карьеры в Иркутской области

Иркутская нефтяная компания (ИНК) совместно с Министерством труда и занятости Иркутской области проведет дни карьеры в городах региона. Встречи пройдут в Черемхово, Тулуне, Саянске, Железногорске-Илимском, Братске, Усть-Илимске, Усть-Куте с 18 августа по 7 октября.

Дни карьеры состоятся в городских центрах занятости, где представители ИНК расскажут о компании и реализуемых ею проектах, а также о востребованных профессиях и условиях работы. На месте можно будет заполнить резюме и пройти собеседование.

— ИНК заинтересована в мотивированных сотрудниках, а вахтовый график позволяет привлекать работников из разных городов. Компании есть что предложить кандидатам: это и достойная зарплата, и расширенный соцпакет с ДМС, и возможность принять участие в амбициозных проектах, — поэтому мы рассчитываем, что встречи пройдут продуктивно для всех участников, — рассказала директора департамента управления кадровым потенциалом ИНК Виктория Илюхина.

Первые дни карьеры пройдут 18–19 августа в Черемхово и далее продолжатся по следующему графику: 25–26 августа — Тулун, 1–2 сентября — Саянск, 15–16 сентября — Железногорск-Илимский, 22–23 сентября — Братск, 29–30 сентября — Усть-Илимск, 6–7 октября — Усть-Кут. Специалисты примут всех желающих с 11:00 до 14:00. Телефон для справок: 8-914-900-63-93.

— Формат мероприятия «Дни карьеры» интересен и полезен для граждан, прежде всего тем, что дает опыт общения с работодателем и возможность получить самую актуальную информацию о вакансиях и карьерных возможностях от организации. У соискателей есть уникальная возможность в рамках мероприятия продемонстрировать свои профессиональные навыки и квалификацию, — отметил Кирилл Клоков, министр труда и занятости Иркутской области.

ИНК традиционно отдает приоритет местным кандидатам на работу. Для жителей Усть-Кута, где компания строит Иркутский завод полимеров, по ряду вакансий предусмотрено обучение или повышение квалификации. Отдельная масштабная работа ведется со школьниками и студентами. Для них предусмотрены программы профессиональной ориентации и дополнительного образования, в том числе с практической составляющей.