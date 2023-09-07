Открывая новые места. Как сеть АЗС БРК развивает сельский туризм

30 уникальных и интересных мест для автопутешествий всей семьей или друзьями представлены на сайте www.azsbrk.ru. Каждый желающий может выбрать тур по душе и возможностям и отправиться в путь – на один день или на неделю. «Независимо от продолжительности поездки, будет интересно, поскольку с каждым из предложенных на сайте мест была проведена огромная работа», – говорит руководитель сети АЗС БРК Вероника Шородок. О том, как и зачем компания развивает сельский туризм в регионе, – в нашем интервью.

От идеи – к турпродукту

Вероника Васильевна, расскажите, как появились эти 30 уникальных мест?

– Началось все пять лет назад. Тогда ко мне пришел Александр Откидач и предложил интересную и необычную на тот момент идею – развивать местный и сельский туризм. Затея казалась какой-то невероятной и рискованной, но вдохновляющей. С одной стороны, мы понимали, что места, где мы живем, уникальны своей природой, богаты историей, интересны людьми и народностями, которые здесь проживают. С другой – неразвитость туристической инфраструктуры, отсутствие понимания у населения отдаленных территорий, что такое сервис, обслуживание, да и элементарно отсутствие нормальных дорог – казалось непреодолимым препятствием. И как это все объединить, увязать в туристический продукт, и будет ли это востребовано? Вопросов было больше, чем ответов.

Что вы сделали, чтобы эти ответы все-таки найти?

– Мы решили провести разведку! Первый проект, который мы реализовали совместно, – это «Экспедиция БРК». На своей машине с друзьями при нашей поддержке Александр отправился исследовать потенциал нашего края. Это 8 районов Иркутской области и 5 районов Бурятии. Везде разговаривал с главами поселений, осматривал местные достопримечательности, знакомился с интересными людьми, совершал гастрономические открытия, вовлекал и рассказывал всем, что мы хотим и как мы хотим. Поначалу люди и сами не верили, что они кому-то будут интересны. Но время шло, и жизнь сама внесла свои коррективы. Прежде всего мы столкнулись с пандемией короновируса, затем произошли политические изменения, о которых вы все прекрасно знаете, и мы другими глазами посмотрели на свою страну. Увидели в ней ценность. И все стало способствовать тому, чтоб наша идея состоялась.

Фото из архива компании

Можно уже говорить о готовых туристических маршрутах?

– Александр собрал достаточно много информации о районах и с помощью группы специалистов стал упаковывать их в туристические продукты. Надо сказать, что в последние года полтора и местное население активно поддержало волну перемен и включилось в этот процесс. Сегодня мы имеет готовые туристические решения для нескольких районов – это Осинский, Заларинский, Усольский, на подходе Братский район. Кроме того, есть масса мест, куда туристы могут отправиться просто по обозначенному маршруту. И все эти предложения есть на нашем сайте. Кто-то, конечно, об этих местах слышал и, может, даже бывал там, но они не настолько популярны, как Аршан или Листвянка. И посетить их действительно стоит. В прошлом году мы обозначили 5 таких направлений, в этом году их уже стало 30.

Фото из архива компании

Вот это прирост, действительно – открытие!

– Скажу больше, по некоторым маршрутам мы съездили уже сами. В этом году с коллективом БРК мы побывали в Качуге и Заларях. А наши клиенты совместно с радиостанцией МСМ и нашим отделом маркетинга объехали уже четыре места: побывали на «Мораловой Ферме» в Боханском районе, совершили путешествие в Нилову Пустынь и базу отдыха «Курма», отлично повеселились и отдохнули в деревне Хандагай Осинского района. Впереди, в сентябре, еще две поездки, в которые мы в эфире радио МСМ приглашаем всех желающих.

В путешествие можно отправиться с нами на замечательных внедорожниках Chery и Exeed, которые предоставили наши партнеры – автоцетр «Кузьмиха», или присоединиться на своих. О каждой такой поездке мы снимаем небольшой фильм с приключениями наших гостей, а также рассказываем об их впечатлениях от приключений. Мы хотим показать всем, как здорово можно отдыхать в наших краях. Все эти ролики мы также размещаем на сайте www.azsbrk.ru.

И бизнес, и поддержка

Насколько мы понимаем, путешествуя по новым местам, можно еще и выиграть призы – различные туристические аксессуары?

– Да, наш проект сопровождается акцией – каждый, кто будет путешествовать по этим местам и выполнит небольшие условия акции, которые тоже можно найти на нашем сайте, примет участие в розыгрыше различных туристических аксессуаров. Победителей будем определять 28 сентября 2023 года. Такую рекламную кампанию мы придумали, чтобы не просто рассказать людям о возможности путешествовать по нашим уникальным местам, но и вовлечь их в эту историю.

Сами посудите, когда клиенту говоришь: вот есть места, куда можно поехать отдохнуть, он может кивнуть и не вникнуть, а когда к этому добавляешь интерес – получи впечатления и выиграй приз – это звучит уже более заманчиво, и люди начинают задавать вопросы, узнавать подробности. Таким образом, мы делаем эти места популярными и узнаваемыми.

Но ведь это не ваш прямой бизнес. Для чего вам это?

– Для сети БРК – это не только маркетинговый проект. Не буду лукавить: создавая маршруты для автопутешествий, мы рассчитываем на лояльность наших действующих клиентов, также это возможность привлечь новых. Но при этом,этот проект, мы хотим сделать для нашего региона что-то очень ценное и полезное. Сейчас мы живем в непростое время, жизнь несется на бешеных скоростях, много напряжения и стресса. Отдых на природе – это одно из лучших средств борьбы с усталостью и эмоциональным выгоранием. Яркие впечатления, положительные эмоции, свежий воздух, смех, расслабляющие баньки, вкусная еда, общение с животными, созерцание природной красоты – все это помогает человеку вытеснить из себя накопленный в рабочие будни негатив, наполниться энергией и самое главное – сохранить здоровье! Наш проект – это поддержка во всех смыслах как людей, которые отправятся в одно из таких путешествий, так и тех, кто стал частью большого туристического проекта.

Фото из архива компании

Имеете в виду местных туроператоров?

– Да. Все те, кто сегодня встречает на своих территориях гостей, обрели для себя новые профессии, новые возможности, новые доходы и новых друзей. Они растут и развиваются, учатся и благоустраивают территории, кое-кто даже берет кредиты на строительство дополнительного гостевого дома. Потому что увидел: дело пошло!

Можете поделиться цифрами?

– Например, только в августе по нашим предложениям в Усольском районе всего за два путешествия туристы оставили в деревне более трехсот тысяч рублей. Для селян это хорошие деньги. А в Заларинском районе первые туристы, помимо самих туров, купили с собой домой еще и продуктов на 56 000 рублей: молоко, дикое мясо, местную рыбу. Теперь к нашим новоиспеченным туроператорам районов приезжают люди с самых разных уголков, открывают новые для себя места, получают впечатления и с удовольствием и благодарностью платят за это деньги. А иногда и привносят идеи и предложения!

Приключения для всех

Что вам лично особенно запомнилось в поездках по таким местам?

– Знаете, мы сами не ожидали, что получится так интересно. В Заларинском районе два дня приключений прошли на одном дыхании – это знакомство с тремя разными народностями и их культурой: Чуваши, Голендры, Татары. Костюмы, обычаи, песни, танцы, мастер-классы и народные блюда сопровождали нас на протяжении всего пути. Кроме этого, мы посмотрели интересные местные музеи, хранители которых по крупицам собирают и восстанавливают историческую память этих мест. И там есть удивительные экспонаты, рассказы об исторических личностях, которые совершали невероятные подвиги.

А природа?! Это же просто ожившие полотна великих художников! В Хор-Тагне, например, есть пруд, где растут малиново-розовые водоросли. В Черемшанке нас прокатили по еще действующей узкоколейной лесной железной дороге на дрезине. Я даже понятия не имела, что недалеко от Иркутска у нас есть такой вот аттракцион. В Качуге мы увидели совершенно невероятной красоты церковь, сплавились на паркрафтах по реке Лене до Шишкинских писаниц, побывали в Музее старинных предметов, прогулялись с экскурсоводом по уездному городу Верхоленску, с которого началось освоение Иркутской области. В этом поселении каждый третий дом – памятник архитектуры и деревянного зодчества. А какая там баня и местная кухня! Мы совершенно точно поедем туда еще раз. И еще я хочу отметить, что в таких поездках мы весьма наглядно познакомились с историей родного края. Поэтому я с уверенностью могу сказать, что такие приключения будут интересны всем – от мала до велика!

Как много клиентов уже удалось вовлечь в путешествия?

– В прошлом году, когда мы первый раз запустили акцию с пятью местами, клиенты сильно удивлялись, относились даже с осторожностью, но с любопытством. Тогда мы разыгрывали путешествие в Санкт-Петербург. В этом году количество участвующих в акции выросло многократно. Видимо, все происходит по известному принципу: сначала – отрицание, на втором этапе – любопытство, потом люди понимают, что в этом что-то есть и начинают пробовать, ну а дальше растет удовольствие и интерес, включается сарафанное радио. И это очень радует! Уже не пугают расстояния и плохие дороги. Кстати, ухабы и ямы с водой стали частью программы в Хандагае. Там наших путешественников покатали на списанной военной технике МТЛБ по бездорожью и даже по речке. И, соответственно, чем сложнее трасса, тем больше впечатлений и эмоций.

Вы довольны результатом? Тем, что удалось дать старт развитию сельского туризма в Иркутском регионе?

– Конечно! Безусловно, предстоит еще много работы нам всем. Мы знаем, что есть еще много интересных и замечательных мест, которые хотелось бы также включить в наш проект. И хотелось бы, чтобы на развитие территорий и туризма все больше выделялось грантов – и государством, и, возможно, другими компаниями. Ведь у нас действительно есть что посмотреть. В этом году акция понравилась всем нашим партнерам.

Сотрудники радио МСМ уже говорят о том, что проект надо продолжать и готовы обсуждать второй сезон. В сентябре акция закончится, мы немного отдохнем и будем думать, когда и как лучше сделать продолжение этой истории, поскольку по некоторым местам можно путешествовать круглый год. А пока вы можете еще успеть поучаствовать в нашей акции, выбрать для себя интересный маршрут на сайте www.azsbrk.ru отправиться в настоящее приключение. Будем очень рады, если и вы откроете для себя новое место для отдыха!

«Время открытий»

Ирина Ломова:

– Пятьдесят оттенков синего, или время открытий – так можно назвать мои выходные в Монголии. Тур для своего путешествия выбрала на сайте БРК, услышала об акции и решила попробовать, потому что путешествовать люблю!

Буквально за пару дней я успела половить хариуса в Хубсугуле, научиться готовить рыбу на мангале, прокатиться по берегам на лошадях, встретить множество яков, покормить чаек, посмотреть на озеро, вид которого изумляет: синее небо с барашками облаков, бирюзовая вода вдоль берега и возможность разглядеть каждый камешек на дне озёра.

Бескрайние просторы – такая для меня Монголия. Место, где можно побыть наедине с собой и отдохнуть от цивилизации. Здесь не нужно никуда спешить, нет связи, тишина и покой. Было круто, обязательно вернусь ещё.

Лариса Леоненко:

– Спасибо организаторам за то, что открывают нам новые интересные места! Моим открытием стало путешествие с БРК и МСМ в Хандагае. Столько впечатлений за один день, такой выплеск эмоций! Как я в шляпе на вездеходе по ухабам ехала, как форсировали реку: и визгу, и крику было! Наорались от души, ибо весело и немного страшно. Учились стрелять из лука, играть в кости. Баня там суперская, с вениками, прыгаешь после парилки в речку, прозрачную, холодную, пулей выскакиваешь – и такое расслабление наступает.

Хозяева очень гостеприимно принимали, с бурятскими традициями, вкусным ужином угощали. Всей большой компанией долго сидели, разговаривали, песни пели бурятские и русские, очень тепло и душевно было. И очень хотелось остаться еще.

Таисия Вторушина:

– В прошлом году я выиграла в конкурсе от АЗС БРК поездку в Санкт-

Петербург. Это было очень крутое приключение, и немудрено, что весь год я заправлялась только там, ожидая новой акции.

И дождалась! В этом году мест для посещения было в 6 раз больше.

Ассортимент!

Я выбрала самое простое – Тёплые озера в Выдрино. Задачу только решила усложнить: не просто посмотреть на них, а посмотреть на них сверху, то есть забраться на Шапку Мономаха, ту гору, которая так красиво отражается в воде

Тёплых озёр.

Половина подъёма очень крута, приходилось использовать тросы, кем-то заботливо растянутые на склоне. Обратно спускаться ещё сложнее, и без тросов вообще не обойтись. Зато какой чудесный вид открывается! Небо, горы, озера, Байкал… Очень впечатляюще!

Но это был мой выбор – лезть наверх. На самих озерах можно отдохнуть, прогуливаясь по красивым тропам, купаясь в теплой водичке и общаясь с грациозными

лебедями!

Классная акция. Добавила в копилку планов еще несколько мест, о которых раньше даже не знала. Спасибо, БРК!