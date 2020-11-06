Газета Дело
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Агентство Регионального Развития. Федеральная сеть консультантов по коммерческой недвижимости.
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 30.10.2020 г. (тыс. руб./кв. м) [06.11.2020]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 30.10.2020 г. (тыс. руб./кв. м) [06.11.2020]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 30.10.2020 г. (тыс. руб./кв. м) [06.11.2020]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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«Ростелеком» объявил о продаже недвижимости в Иркутской области [06.11.2020]
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Квартира на природе. В загородном поселке «Горизонт» строят второй многоквартирный дом [05.11.2020]Большой дом с земельным участком – так многие представляют себе жизнь за городом. Реальность, однако, идет вразрез со сложившимися стереотипами: в поселке «Горизонт», например, строят не только таунхаусы и квадрохаусы, но и многоквартирные дома: квартиры в первом раскупили в рекордные сроки, сейчас открыты продажи во втором. О причинах популярности и «изюминках» формата мы поговорили с девелопером поселка «Горизонт», генеральным директором УК "Система АМТ" Антоном Кондратьевым.
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Пригород будущего. Как «Хрустальный» строит мини-город на Байкальском тракте [03.11.2020]Пандемия и весенний карантин резко повысили привлекательность загородного жилья. Люди готовы уезжать из города, но расставаться с привычным городским комфортом – нет. Почему будущее рынка – за «пригородным урбанизмом»?
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Невыполнимый квест. Что не так с ипотекой ИЖС? [29.10.2020]C начала весны многие участники рынка недвижимости отмечают резкий рост интереса к загородному жилью. Но на объекты индивидуального жилищного строительства, как и раньше, приходится примерно 1% ипотечных кредитов.
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Доля СТМ в торговых сетях «Слата» и «ХлебСоль» с начала года выросла на 25% [12.10.2020]Доля собственных торговых марок (СТМ) в товарообороте ТС «Слата» и ТС «ХлебСоль» за 9 месяцев 2020 года выросла на 25%. На фоне пандемии произошли изменения в потреблении продуктов питания и спрос покупателей в связи с экономией бюджета сместился в сторону недорогих покупок. В компании считают, что собственные торговые марки (СТМ) в ближайшее время могут стать новой точкой роста для ритейла, поэтому намерены серьезно оптимизировать свой портфель.
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Олег Буц, ИркАЗ: РУСАЛ оплатит половину ипотечного платежа своим сотрудникам [07.10.2020]Несмотря на нагрянувший этой весной экономический кризис и падение спроса на продукцию из алюминия, ИркАЗ не стал сокращать штат и зарплаты своих сотрудников. Генеральный директор завода Олег Буц рассказал SIA.RU, как компания пережила самое сложное время, почему усилила социальную активность в регионе и зачем запустила жилищную программу для своих работников.
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Олег Дерипаска: «Оставьте деньги в регионах» [02.10.2020]«Наболело», – так можно охарактеризовать риторику выступления основателя компании РУСАЛ и En+ Олега Дерипаски на III Столыпинском форуме, который прошёл в Санкт-Петербурге в сентябре. На панельной дискуссии «Иммунная система мировой экономики» бизнесмен подверг резкой критике политику Центробанка и российской налоговой системы. Самыми цитируемыми заявлениями известного предпринимателя стали фраза о том, что «Надо прекратить кормить Москву», и его предложение оставлять деньги, которые перечисляются в федеральный бюджет в качестве налогов, в регионах присутствия крупных компаний. «А мы уже сами построим там на эти деньги и больницы, и детские сады, и школы, и бассейны», – пояснил Дерипаска.
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Новостройки Иркутска, реализуемые через счета эскроу (выборочно) [02.10.2020]ЖК «Sun City» (дома 1, 2, 3, 4) Расположение: Октябрьский р-н, мкр. Солнечный Этажность: 10 Кол-во квартир: 266 Площадь: 17741 кв. м Срок сдачи: 2 кв 2021 – 3...
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 25.09.2020 г. (тыс. руб./кв. м) [02.10.2020]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 25.09.2020 г. (тыс. руб./кв. м) [02.10.2020]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 25.09.2020 г. (тыс. руб./кв. м) [02.10.2020]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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«Ростелеком» объявил о продаже недвижимости в Иркутской области [02.10.2020]
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Агентство Регионального Развития. Федеральная сеть консультантов по коммерческой недвижимости. [02.10.2020]Коммерческая недвижимость только от собственников без комиссии АРЕНДА / ПРОДАЖА
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ВТБ в Иркутской области на четверть увеличил выдачу ипотеки в августе [02.10.2020]В августе 2020 года ВТБ в Иркутской области выдал более 500 ипотечных кредитов на сумму свыше одного млрд рублей, нарастив объем продаж на четверть по сравнению с августом 2019 г. Всего по итогам восьми месяцев жители региона оформили в ВТБ более 3700 жилищных кредитов на 7,8 млрд рублей, что в 1,5 раза превышает показатели за январь-август прошлого года.
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ИЗТМ – опыт и прогресс. Как изменился завод за 100 лет [01.10.2020]За свою более чем столетнюю историю Иркутский завод тяжелого машиностроения прошел путь от обозной мастерской до уникального предприятия, выпускающего оборудование для ключевых отраслей недропользования. Благодаря его вкладу в поставки вооружения на фронт в годы Великой Отечественной войны, в июле 2020 года Иркутск получил почетное звание Города трудовой доблести. Сегодня ИЗТМ – это сочетание богатого опыта производства сложного оборудования и эффективного использования современных технологий.
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Павел Арбатский, «Лизинговая компания «Дельта»: «Большие стройки» в регионе продолжились – и спрос на лизинговые продукты остался высоким» [01.10.2020]Крупные инвестиционные проекты в Иркутской области, несмотря на пандемию, не останавливались. «Большая стройка» продолжается, особенно активно – на севере региона. Осуществлять проекты компаниям помогают различные финансовые инструменты. Так, представители лесной отрасли, строители, золотодобытчики, недропользователи активно обращаются за лизингом. Павел Арбатский, директор филиала ООО «Лизинговая компания «Дельта» в г. Иркутске, рассказал о возможностях и перспективах продукта.
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«Я в природе, природа во мне». Как семья Лопаевых переехала в поселок «Горизонт» [30.09.2020]Семья Владимира и Евгении Лопаевых, создателей известного в Иркутске и за его пределами театра танца PROдвижение, – одни из первых жителей поселка «Горизонт» на Байкальском тракте. Супруги с дочерью и сыном переехали в свой новый дом в конце апреля – в разгар карантина – и сразу оценили все преимущества загорода. Корреспондент Газеты Дело отправился в гости к Лопаевым, чтобы поговорить о жизни на природе, вдохновляющей тишине и удобном формате таунхауса. А еще – прогуляться по берегу Ангары и полюбоваться осенней березовой рощей.