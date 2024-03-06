К здоровью – через СПА. Эксперты о трендах оздоровительной индустрии

Стремительно ускоряющийся темп жизни, кризисы, стрессы – эти неблагоприятные факторы оказывают ощутимое влияние на состояние человека. В результате сформировался запрос на формат отдыха, в котором совмещаются физическое и ментальное восстановление организма. Такой эффект даёт wellness-индустрия, одним из направлений которой является рынок СПА-услуг. В последние годы эксперты отмечают его бурное развитие, «спровоцированное» пандемией, и прогнозируют двукратный рост в ближайшие пять лет. Газета Дело обсудила с экспертами, какой формат СПА наиболее распространён в России, насколько этот тренд характерен для Иркутска и какие подводные камни есть у растущего бизнеса.

«СПА-зона – преимущество для отелей»

Большая часть современных СПА-комплексов в России работают на базе различных отелей. Для многих гостиниц это – конкурентное преимущество, а для отелей 5* – и вовсе обязательное требование.

– Особенно это касается загородных средств размещения, где сценарий поведения гостя складывается из наличия и наполнения определенной инфраструктуры, – комментирует Вадим Каретников, директор филиала направления «Сибирь и Дальний Восток» компании «Про Отель», член правления комитета по гостиничной недвижимости Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД). – Но спрос, подкреплённый общим трендом на осознанный и здоровый образ жизни, растёт не только в загородных отелях. СПА-зона в городской гостинице – это отличная возможность для делового человека перезагрузиться в процессе командировок, после длительных перелётов и т.д. Хотя по масштабам такие СПА, конечно, уступают загородным локациям в связи с ограниченными площадями застройки.

Вадим Каретников также отметил, что сейчас проектируется и строится всё больше отелей со СПА-зоной.

– Мы это видим и по своим проектам: несмотря на то, что наша специализация – проектирование и оснащение номерного фонда, заказчики часто просят дать рекомендации, к кому можно обратиться за консалтингом для проектирования СПА. Ведь эта услуга может быть существенной дополнительной статьей дохода для отеля: в загородных объектах она составляет от 15 до 30% от общей выручки, особенно, когда отель находится недалеко от города и гостями СПА-центра становятся не только проживающие там туристы. Кроме того, это ещё и дополнительная точка притяжения, в том числе способствующая продлению потенциального срока пребывания гостей: когда в отеле есть чем заняться, они платят и за проживание, и за услуги ресторана, и за услуги СПА-центра.

Кстати, по информации Вадима Каретникова, строительство современного полноценного СПА-центра в загородном объекте составляет до 30% от стоимости проекта, в городских объектах эта сумма, как правило, ниже – до 10%.

Отель History 5*, Иркутск, имеет spa-зону. Фото: Андрей Фёдоров

«Популярно и у горожан, и у туристов»

Wellness-индустрия сейчас успешно наращивает объёмы в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Калининграде, Казани, на Алтае, Минеральных Водах и на других популярных курортных направлениях внутри России. Процентная доля отелей со СПА приближается там к 20% от общего количества гостиничных комплексов.

В частности, как рассказала Светлана Московченко, руководитель департамента управления проектами консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», в северной столице СПА-отели высокого качества в основном представлены в рекреационных локациях Курортного района (за пределами города), что повышает их привлекательность.

– Подобные объекты, как правило, представлены высокими тарифами, но, несмотря на это, пользуются большой популярностью и у местных жителей, и у туристов – как отдых на выходные дни или на более длительный период, совмещенный с культурной программой. Причём у туристов подобные объекты зачастую являются специальным запросом, так как удалённость от деловой и культурной жизни города – это ограничение для иногородних гостей, которые пытаются совместить несколько мероприятий в Санкт-Петербурге. Для местных же посетителей удаленность от суеты города наоборот более предпочтительна.

Безусловно, качественные СПА-отели представлены и в городе – в центральных локациях, которые в большей степени ориентированы на туристов. В этом случае услуги являются скорее приятным бонусом, так как цели гостей больше связаны с деловой или культурной программой, говорит Светлана.

«Иркутск – в общем тренде»

Наш регион не относится к курортной зоне, но и здесь активно развивается круглогодичный туризм, в том числе, в формате путешествий «за здоровьем». Поэтому Иркутск не является исключением из общероссийского тренда: wellness-индустрия активно развивается и у нас. Более того, по мнению Андрея Петрова, директора по развитию бизнеса архитектурной группы компаний «Семрен и Монссон» в России и СНГ, совмещение СПА с гостиничным форматом кажется здесь особенно очевидным.

– Развитие туристических кластеров у Байкала и тренд на поддержание хорошего самочувствия и оздоровления делает создание отелей со СПА в Иркутске очень логичным. Особенно вопрос актуален для всепогодного туризма – в этом случае после зимних удовольствий или промозглой осенней погоды СПА станет отличным дополнением к отдыху.

К тому же, рост внутреннего туризма – подходящее время, чтобы вывести на региональный рынок гостиничный продукт со СПА, сопоставимый по уровню с азиатскими или ближневосточными аналогами, уверен Андрей Петров.

Скоро в Иркутске на Цесовской набережной в восстановленном объекте культурного наследия «Бани Курбатова и Русанова» откроется пятизвёздочный отель Rodina Grand Hotel & SPA Irkutsk. Фото: Андрей Фёдоров.

– И в этом плане очень важен индивидуальный подход к клиенту. Текущий тренд по отношению к здоровью заключается в акценте на профилактику, а не на лечение. В этой парадигме СПА является формальным атрибутом, который может предложить дополнительный сервис с оздоровительными программами, подобранными для каждого клиента персонально. Этот формат рассчитан как на туристов, так и на горожан, которые могут посещать СПА без проживания в отеле.

«У СПА-бизнеса есть подводные камни»

Участники иркутского рынка СПА-услуг отмечают, что за последние три-четыре года он вырос в два-три раза, и совершенно очевидно, что продолжит расти и дальше, потому что всё больше людей хотят быть здоровыми и хорошо выглядеть. Но вместе с тем эксперты предупреждают: у этого бизнеса есть серьёзные подводные камни.

Так, Инна Коровина, управляющая бутик-отелем Sayen, в котором есть СПА-зона, в первую очередь отмечает проблему дефицита квалифицированных специалистов.

– Часто в СПА-салонах работают люди, прошедшие какие-то краткосрочные курсы, получившие «корочки» массажиста, хотя у такого специалиста обязательно должно быть среднее медицинское образование, а затем уже курсы по массажу – причём по разным его видам. Кроме этого, необходимо систематически подтверждать или повышать свою квалификацию. Только в этом случае есть гарантия, что в СПА предоставляются качественные услуги, которые не причинят вред.

Ещё один нюанс, на который обращает внимание Инна Коровина, – переквалификация персонала. По её словам, нужно потратить и время, и средства, чтобы перевести бывшего медсотрудника с уровня «врач-пациент», на уровень «врач-клиент/гость», научить его сервису и понятиям гостеприимства.

– Очень важный момент – это и отсутствие стандартов, которые были бы закреплены в определённых нормативных документах для СПА-услуг. В настоящее время это очень хаотичная история: каждый салон предлагает свои «уникальные» методы, которые создаются в лучшем случае на основе какого-то опыта. Поэтому высокая цена услуги – не гарантия её высокого качества и безопасности. Кроме этого, надо помнить, что ряд процедур имеют противопоказания, и, прежде чем идти в СПА, надо посоветоваться с врачом.

Третья проблема, по мнению эксперта, – это отсутствие на рынке качественных российских косметических продуктов для СПА-процедур. Особенно в этой ситуации страдает премиум-сегмент, где привыкли работать с импортной косметикой высокого качества и теперь вынуждены покупать её втридорога.

– В частности, мы не смогли найти достойных аналогов российской косметики для своего СПА-центра, – поделилась Инна.

SPA-салон в иркутском отеле SAYEN 4*. Фото с сайта https://sayen.ru/

«Это бизнес будущего»

По словам экспертов, СПА-услуги – достаточно дорогой бизнес, и объекты, которые их предоставляют, относятся скорее к категории люкс. Кроме этого, в России пока ещё не так много и сетевых отелей, в которых совмещаются комплексные услуги бань и бассейна в одном объекте, поэтому такие бренды, как правило, стоят немалых денег.

При этом, в разных отелях и комплексах к ценообразованию на оздоровительные услуги применяется разный подход. Как отметил Вадим Каретников, СПА – достаточно ёмкое понятие: кто-то под этим словом понимает не только специализированные программы, но и упрощённый доступ к бассейну с сауной и массажем. Соответственно, стоимость может складываться как из входного безлимитного билета, так и из наполнения различными программами. Например, в одном из иркутских бутик-отелей стоимость СПА-программы – в зависимости от наполнения – колеблется от 13 тыс. руб. до 14,5 тыс. руб. на одного человека за 2,5 часа (25-28 тыс. руб. на двоих).

Интересно, что по оценке Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья, средний доход от СПА-услуг на одного гостя в некоторых отелях сопоставим с величиной дохода от проживания одного клиента. И удельный вес таких доходов в выручке будет увеличиваться, отмечают эксперты, так как спрос на отели, поддерживающие философию здорового образа жизни, будет расти и дальше.

– СПА – это бизнес будущего, и он достаточно дорогой, если подходить к нему основательно и серьёзно, – считает Инна Коровина. – Тем не менее, надо развивать ассортимент рынка СПА-услуг за счёт направлений, рассчитанных на разные категории населения: молодёжь, людей старшего возраста, что сделает эти услуги более доступными без потери качества. Ведь СПА – это прекрасная возможность оздоровиться, улучшить своё самочувствие, получить позитивные эмоции, не уезжая далеко из региона, где мы живём.

Наталия Горбань