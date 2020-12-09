Технологии на службе у города. Как цифровизация помогает с вывозом мусора

Объемы мусора в мире, стране и в регионах увеличиваются лавинообразно: отходов становится все больше, состав их усложняется, а действовавшие ранее методы утилизации устаревают. В Иркутской области в свете планов по развитию внутреннего туризма вопросы экологии и защиты окружающей среды стали настолько актуальны, что к решению задач в сфере природопользования активно начали подключаться крупные предприятия и общественные организации. Им на помощь готовы прийти операторы связи. Цифровизация городских процессов позволяет сделать работу более эффективной, уверен Владислав Божеев, директор МТС в Иркутской области. О том, какие решения в этой области предлагает телеком, он рассказал Газете Дело.

Контейнер включает «красный» сигнал

Умные города будущего невозможны без активного внедрения технологий в сфере бытовых отходов. По оценкам экспертов, в России ежегодно образуется 60 млн тонн твердых бытовых отходов, при этом 40-60% из них – ценное сырье, пригодное для дальнейшей переработки. К сожалению, перерабатывается пока лишь 6-7% мусора, но эту долю можно увеличить с помощью новых технологий. Национальный проект «Экология», опубликованный на сайте правительства, предусматривает, что к 2024 году доля отходов, направленных на утилизацию, должна достичь 36%. Этой цифры вполне реально добиться с помощью систем автоматической сортировки и распознавания отходов.

– В мире уже широко используются умные контейнеры, мусоросборники и мусоровозы, – рассказал Владислав Божеев. – Так, в Нью-Йорке мусорные баки оснащены встроенным прессом, для их питания используется солнечная энергия. А специальные датчики передают коммунальным службам информацию о том, что контейнер полностью заполнен и его необходимо забрать. Подобные системы позволяют сократить расходы на сбор мусора до 40%. Аналогичные системы используются в Германии, где на утилизацию направляется до 40% отходов. В Берлине установлены умные контейнеры со специальными датчиками, которые следят за их загрузкой. Если контейнер заполняется на две трети, загорается желтый свет, а как только контейнер заполняется на 90%, он включает «красный» сигнал и отсылает уведомление в диспетчерскую.

На рынке – технологичные компании

В России с «пещерным веком» в области обращения с отходами призвана покончить начавшаяся в январе 2019 года «мусорная реформа». Тогда большинство российских регионов перешли на новую систему обращения с отходами, согласно которой за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение мусора отвечают региональные операторы. Этот рынок сразу привлек внимание технологичных компаний, которые начали разрабатывать проекты по цифровизации управления вывозом бытовых отходов.

– Пилотный проект цифровизации сбора бытовых отходов был реализован в 2019 году в Самарской области, после этого были запущены более сложные коммерческие проекты, – рассказал Владислав Божеев. – МТС уже несколько лет реализует проекты в сегменте умного города, и мы видим, что цифровые решения по работе с твердыми коммунальными отходами – одни из самых востребованных. Они позволяют жителям получить чистый город и прозрачные тарифы, региональному оператору – снизить расходы, обеспечить прозрачность расчетов с подрядчиками, а администрации – улучшить экологию и качество городской среды. Создание и запуск полноценной платформы для контроля за вывозом ТКО – если мы говорим о запуске на существующей инфраструктуре – занимает несколько недель, а затраты на ее обслуживание составляют всего порядка 140 тысяч рублей в месяц.

Разворачивается на существующей инфраструктуре

В 2020 году комплексные проекты по цифровизации вывоза и утилизации бытовых отходов были реализованы уже в нескольких регионах России. При поддержке Российского экологического общества компания МТС запустила программу цифровизации работы с отходами в Орловской и Сахалинской областях, рассказал Владислав Божеев.

– Решение упорядочивает работу с твердыми коммунальными отходами в регионе: составляет график вывоза мусора на основе данных о наполненности контейнеров, контролирует своевременность и качество уборки территории, автоматизирует формирование счетов, заключение договоров и расчеты с подрядчиками. Использование такой системы позволяет обеспечить своевременный и качественный вывоз мусора и прозрачную тарификацию. Контроль за вывозом отходов осуществляется при помощи датчиков ГЛОНАСС и мобильного приложения, через которое водитель отправляет фотоотчет о проделанной работе или причинах, которые не позволяют вывезти мусор с указанной точки. Система может быть использована как для раздельного сбора мусора, так и для контроля строительных и промышленных отходов. Решение работает в двух направлениях, – уточнил Владислав Божеев, – прямо сейчас оно позволяет не допускать образования несанкционированных свалок, а в перспективе дает возможность прогнозировать нагрузку на полигоны и мусороперерабатывающие заводы.

Наталья Понамарева