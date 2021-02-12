Сеть дискаутеров «ХлебСоль» выросла на 22%

Региональный ритейлер ГК «Слата» продолжает расширять свою сеть. В 2020 году было открыто два супермаркета «Слата» и обновлено 20. Также появилось 48 дискаунтеров «ХлебСоль», включая 9 в новых территориях.

Ярослав Шиллер, исполнительный директор ТС «Слата» и ТС «ХлебСоль»

Фото А.Федорова

«Дискаунтеры «ХлебСоль» появились в северных городах Иркутской области: Усть-Илимске, Усть-Куте, Новой Игирме. Примечательно, что в рамках открытия магазина в Игирме был достигнут исторический максимум по выручке», – поделился исполнительный директор ТС «Слата» и ТС «ХлебСоль» Ярослав Шиллер.

Как отметили в компании, северные территории нуждаются в качественных и доступных магазинах, поэтому в 2021 году Слата уделит еще больше внимания открытию дискаунтеров в городах Иркутской области и в Забайкальском крае.

Для того чтобы снизить стоимость логистики на удаленных территориях, а также для беспрепятственного развития в новых городах, в 2020 году компания открыла два распределительных центра в Чите и Братске. На складах был внедрен голосовой отбор, что увеличило производительность сборщиков на 15%, а точность на 10%.

Сеть «Слата» в прошлом году не только обновляла формат. С марта месяца компания осуществила быстрый запуск онлайн-доставки, установила кассы самообслуживания, запустила проект по взаимодействию с местными производителями.

Кассы самообслуживания – как само устройство, так и программное обеспечение – были разработаны на базе собственного IT-департамента. В массовом выпуске такая касса дешевле аналогов, а по функционалу превосходит их. Так, например, авторская разработка позволяет встраивать под покупателя персональные предложения и максимально задействовать приложение «Моя Слата». Оплата на кассах самообслуживания принимается только безналичным способом, что способствует уменьшению очередей в магазинах. С момента запуска, на первом этапе, установлено 50 касс самообслуживания.

Кроме того, в июне 2020 года «Слата» взяла курс на работу с местными производителями. В прошлом году ассортимент супермаркетов пополнился товарами 14 предприятий региона, в 2021-м это число возрастет до 50, а товарооборот планируется увеличить в 10 раз. На полках магазинов уже можно найти зелень, мясо охлажденное, йогурты, мед, готовую еду, сыры ручной работы, замороженные слойки и пироги, пельмени, мороженое, кондитерские изделия и даже наполнитель для кошачьих лотков от местных поставщиков. Доля продукции от местных поставщиков в супермаркетах вырастет за счет подписания новых контрактов до 25%.

Региональный продуктовый ритейлер «Слата» основан в 2002 году. Сегодня в ГК «Слата» входит 80 супермаркетов ТС «Слата» и 237 дисканутеров ТС «ХлебСоль».