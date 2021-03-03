В пяти городах Приангарья будут реализованы масштабные проекты по благоустройству

В 2021 году в Иркутской области будут реализованы пять проектов-победителей конкурса проектов малых городов России – в Усолье-Сибирском, Тайшете, Нижнеудинске, Байкальске и Киренске. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На воплощение пяти проектов направят почти 906 млн рублей.

– Ожидается, что благоустройство парка городского ДК и набережной реки Застрянки в Нижнеудинске, также, как и проект «ТулунИЯ», станет примером синхронизации мероприятий по благоустройству с другими госпрограммами: ремонтом дорожного полотна, фасадов, инженерных сетей и социальных объектов. Это проект среди победителей из Иркутской области самый затратный – работы оцениваются почти в 375 млн рублей, – подчеркивается в официальном сообщении регионального правительства.

Кроме того, более 1,2 млрд рублей направят на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» в Иркутской области.

Проголосовать за территорию, которая нуждается в благоустройстве по программе «Формирование комфортной городской среды», жители смогут с 26 апреля по 30 мая на специальном сайте http://za.gorodsreda.ru