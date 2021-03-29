План развития Байкальска обсудили губернатор Игорь Кобзев и глава ВЭБ Игорь Шувалов

Губернатор Иркутской области обсудил с председателем государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым ряд важных для региона тем. Одним из вопросов был мастер-план Байкальска.

– Это совместный проект ВЭБ.РФ, Иркутской области и Байкальска. Для города разрабатывается план комплексного развития. Цель - сохранить экологию, улучшить экономическую ситуацию, повысить уровень жизни населения. Также необходимо повышать инвестиционную и туристическую привлекательность Байкальска, – собщил Игорь Кобзев на своей странице в Инстаграм.



По словам главы региона, в создании мастер-плана участвуют представители власти, бизнеса, жители города.

– Разработка мастер-плана сейчас – на завершающей стадии. Байкальск сам по себе имеет огромный потенциал. Наша задача – его реализовать, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Напомним, что En+ Group и Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ подписали Меморандум о стратегическом партнерстве в целях развития Байкальского муниципального образования. Таким образом, En+ Group стала партнером проекта ВЭБ.РФ по комплексному развитию города Байкальска. Партнерство предусматривает размещение на бывшей промышленной площадке «БЦБК» Международного центра водных ресурсов.

В 2020 году ВЭБ.РФ в рамках поручений Президента и Правительства РФ приступил к формированию проекта комплексного развития города Байкальска, включая бывшую промышленную площадку Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦК). Проект нацелен на формирование нового современного вектора развития региона, развитие местной экономики и научного потенциала, обеспечение инвестиционной и туристической привлекательности города, а также сохранение уникальной экологии. Проект будет реализован при поддержке Правительства Иркутской области и администрации города Байкальска.

Реализация этого масштабного инвестиционного проекта позволит возродить значительные территории бывшего БЦБК и использовать для создания научного-образовательного и туристического кластеров на берегу озера Байкал.