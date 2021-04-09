«Надо наладить общение с законодательной властью»

Основная проблема региона, по мнению председателя комитета по предпринимательству в сфере туристской, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности ТПП ВС Марины Григорьевой, в том, что фискальный аппарат излишне суров, а законодательная власть далека от проблем, которые волнуют предпринимателей. Регулярное общение бизнеса и исполнительной власти уже налажено, пора наладить его и с депутатским корпусом.

Не надо «душить» предпринимателей

Предприниматели работают «в серую» и их вклад в налогооблагаемую базу не очень заметен. Власти, в свою очередь не озадачиваются развитием этой части общества, которая, тем не менее, дает много рабочих мест. Так, по словам Марины Григорьевой, сейчас обстоят дела в регионе.

– Почему Иркутская область развивается не так быстро, как хотелось бы? – говорит Марина Григорьева. – Все те двадцать лет, которые я живу здесь, я вижу, что у власти в приоритете крупный бизнес и социальная сфера, и очень мало внимания уделяется предпринимательству. У нас очень сильный фискальный аппарат и мощные надзорные органы. Порой кажется, что их задача – выжать из предпринимателей как можно больше. Бизнесу нужны разъяснительные мероприятия, конференции, семинары. Предпринимателям важно знать, что если они сделают что-то не так, их не будут сразу «душить».

Регион теряет полномочия

Долгое время в Иркутской области была чехарда с губернаторами. Когда нет четкой команды и преемственности, каждый управленец видит развитие территории по-своему. В таких условиях задачу «сделать регион краше» не решить, уверена Марина Григорьева.

– Инвестиционный климат в регионе определяется в первую очередь Байкалом, а мы знаем насколько сегодня все печально: недавно было объявлено, что самая привлекательная часть побережья озера – это федеральная собственность. По всей вероятности, у региона в ближайшее время не останется ни полномочий, ни управленческих возможностей влиять на развитие территорий и на жизнь местного населения, – посетовала она. – Поэтому люди отсюда просто уезжают.

Мы мало разговариваем с депутатами

В отличие от исполнительной власти законодательная крепка и статична. По оценкам Марины Григорьевой, процентов 70% депутатских кресел были заняты 15-20 лет назад. Именно эти люди определяют политику развития региона и утверждают бюджет, но контакт с ним не налажен.

Клуб «Байкальские стратегии» становится с каждым годом все более важной и значимой структурой, ему удается собирать лучшие умы и неравнодушных, любящих регион людей. А задача совета клуба – донести до исполнительной и законодательной власти идеи развития региона и заручиться поддержкой в их реализации, считает Марина Григорьева.

Нужно сделать так, чтобы исполнительная и законодательная власти слышали, о чем говорят члены клуба, какие стратегии живут в головах этих людей, которые объединились именно для того, чтобы сделать жизнь в регионе лучше.