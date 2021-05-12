УКС города Иркутска исполнилось 63 года

За 63 года небольшой отдел при городском исполкоме, где работало два десятка человек, превратился в большую строительную компанию АО «УКС города Иркутска», которая возводит комфортное жилье и современные социальные объекты.
Становление компании неразрывно связано с историей родного города и развитием отрасли. Все, что пережил строительный комплекс, пережито и АО «УКС города Иркутска»: подъемы и спады, бурное развитие и кризисы, перевод отрасли на рыночные рельсы и внутренняя перестройка, а также тяжелый для всех 2020 год, связанный с введенными в Иркутской области ограничительными мерами, направленными на предупреждение распространения COVID-19.
Сегодня АО «УКС города Иркутска» продолжает активное возведение строительных объектов. Опираясь на многолетний опыт, компания продолжает реализацию одного из самых крупных проектов комплексной застройки в городе – жилой район «Эволюция» в Ленинском округе, в котором будут проживать более 5 000 человек. Это микрорайон со всей необходимой инфраструктурой, здесь уже работают детский сад и современная школа на 1275 мест, а также магазины, аптеки, фитнес-центр, супермаркеты, образовательные центры и др. А самое главное, что все это – в шаговой доступности для жителей «Эволюции».
«УКС города Иркутска» в цифрах*:
Введено в эксплуатацию – 551 176 кв.м
Количество квартир – 9 507
Количество блок-секций – 187
Социальных объектов – 15
*С 2002 по 2021 гг.
Телефон отдела продаж (3952) 285-100
Адрес: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 14
АО "УКС города Иркутска". Проектные декларации на наш.дом.рф