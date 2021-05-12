УКС города Иркутска исполнилось 63 года

За 63 года небольшой отдел при городском исполкоме, где работало два десятка человек, превратился в большую строительную компанию АО «УКС города Иркутска», которая возводит комфортное жилье и современные социальные объекты.

Жилой район "Эволюция". Фото из архива компании

Становление компании неразрывно связано с историей родного города и развитием отрасли. Все, что пережил строительный комплекс, пережито и АО «УКС города Иркутска»: подъемы и спады, бурное развитие и кризисы, перевод отрасли на рыночные рельсы и внутренняя перестройка, а также тяжелый для всех 2020 год, связанный с введенными в Иркутской области ограничительными мерами, направленными на предупреждение распространения COVID-19.

Жилой район "Эволюция". Фото из архива компании

Сегодня АО «УКС города Иркутска» продолжает активное возведение строительных объектов. Опираясь на многолетний опыт, компания продолжает реализацию одного из самых крупных проектов комплексной застройки в городе – жилой район «Эволюция» в Ленинском округе, в котором будут проживать более 5 000 человек. Это микрорайон со всей необходимой инфраструктурой, здесь уже работают детский сад и современная школа на 1275 мест, а также магазины, аптеки, фитнес-центр, супермаркеты, образовательные центры и др. А самое главное, что все это – в шаговой доступности для жителей «Эволюции».

Жилой район "Эволюция". Фото из архива компании

«УКС города Иркутска» в цифрах*:

Введено в эксплуатацию – 551 176 кв.м

Количество квартир – 9 507

Количество блок-секций – 187

Социальных объектов – 15

*С 2002 по 2021 гг.

Телефон отдела продаж (3952) 285-100

Адрес: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 14

www.uks.irkutsk.ru

АО "УКС города Иркутска". Проектные декларации на наш.дом.рф