Качество как кредо. Сергей Эйсбруннер, «Сибавиастрой», – о честном бетоне и репутации производителя

Песок, цемент, щебень плюс добавки – это хороший, качественный классический бетон, говорит директор завода ЖБИ «Сибавиастрой» Сергей Эйсбруннер. Как его можно испортить? Во что выливается использование некачественного бетона? И почему качественный строительный материал не может стоить дёшево? Ответы на эти вопросы – в нашем интервью.

Сергей Эйсбруннер, директор завода ЖБИ «Сибавиастрой»

Фото А.Федорова

С монолита – на железобетон

Сергей Станиславович, давайте начнём наш разговор с состояния вашей отрасли в целом. Два года назад падение на рынке бетона составило 30%, в прошлом – 40%. Как обстоят дела сейчас, и какие прогнозы на год?

– Если честно, в связи с введением санитарно-защитной зоны Иркутского аэропорта, так называемой седьмой подзоны, часть застройщиков приостановила реализацию своих проектов. Фактически сейчас запрещено новое строительство жилья и соцобъектов в Октябрьском округе, частично в Свердловском, а также в Иркутском районе. А это ведь наиболее оживлённые районы в плане развития и застройки. Причём запрет касается не только крупных компаний, но и частных лиц.

И хотя уже начались работы по корректировке границ этой подзоны в сторону уменьшения, когда это произойдёт, неизвестно. Проблема очень серьёзная, и может значительно повлиять на объёмы рынка бетона в этом году.

Кроме того, нельзя не отметить, что на фоне коронакризиса на рынке произошло определённое переориентирование. Из-за закрытых границ у строительных компаний возникли сложности с рабочей силой, и часть застройщиков, которые раньше специализировались только на монолите и были основными потребителями бетона, перешли на железобетонные конструкции.

Так, наш завод на этот год получил заказ на три жилых комплекса 120-й серии. Для нас это определённое достижение, но нагрузка очень большая.

Планируете как-то изменить эту ситуацию?

– На этот год у нас есть планы по развитию предприятия, в том числе – по строительству дополнительных производственных мощностей для увеличения объёмов по выпуску конструкций из железобетона.

Завод участвует в проектах, которые реализуются за пределами Иркутска?

– Конечно, и много. Например, мы поставляли сваи на Тайшетский алюминиевый завод, Амурский ГПЗ, обустройство вахтовых поселков на Ковыктинском месторождении. Сейчас строительство основных производственных мощностей в Тайшете завершается, начинается возведение социальных объектов – жилья для сотрудников завода, школы, детсада – и у компании, которая реализует это проект, есть интерес к нашей 120-й серии. Кроме этого, она будет развивать комплексную застройку в Братске и Шелехове, а базы по производству монолитного бетона за пределами Иркутска нет.

Монтаж дома 120-й серии. Фото из архива компании

Рынок индивидуального домостроения входит в сферу ваших интересов?

– На железобетонные конструкции, которые мы изготавливаем по технологии «Победа» для частных домов, – тоже высокий спрос. Есть крупный девелоперский заказ, рассчитанный до октября 2021 года: чтобы его выполнить, мы были вынуждены даже заказывать дополнительную опалубку. Также «Победа» пользуется популярностью и у индивидуальных заказчиков.

Честный бетон

Какие качественные характеристики самые основные для бетона?

– Основные качества для бетона, который идёт на строительство жилых объектов, – это прочность и экологичность. Конечно, также важны водонепроницаемость, морозостойкость, но самые основные требования – прочность и экологичность.

Для бетона, который используется в дорожном, мостовом строительстве особенно высокие требования предъявляются к морозостойкости, износостойкости, истираемости. Эти дополнительные требования требуют применения особых добавок: чтобы мост, например, простоял сто лет, и его не пришлось ремонтировать или вообще демонтировать лет через десять.

Кто и как контролирует качество бетона? Как оно обеспечивается?

– У нас на предприятии есть большая лаборатория, обеспеченная всем необходимым оборудованием, поверка которого проходит ежегодно, а сама лаборатория аккредитуется раз в три года. Квалифицированные сотрудники этого подразделения проводят операционный контроль качества всего процесса производства как бетона, так и железобетона. Все материалы, которые поступают на завод, проходят входной контроль: для бетона проверяются песок, щебень, цемент, химические добавки; для ЖБИ проверку качества проходят также металл и сварные соединения. Кстати, отмечу, что все материалы поступают к нам от проверенных надёжных поставщиков, с которыми мы работаем уже много лет.

А нет такого, что к надёжному, проверенному многолетним сотрудничеством поставщику и отношение более лояльное?

– Нет. Входной контроль мы осуществляем всегда, независимо ни от чего. Он положен по технологической карте, по стандарту нашего предприятия. Более того, входной контроль проходят не только материалы от поставщиков, но даже песко-гравийная смесь (ПГС), которую мы добываем на собственном карьере. Невзирая на то, что для собственного производства мы добываем исключительно только качественный средний слой, контроль качества обязателен для всех.

Лаборатория завода "Сибавиастрой". Фото А. Федорова

Низкая стоимость – повод задуматься

Насколько высока конкуренция на региональном рынке бетона?

– Есть несколько крупных производителей бетона, которые так же, как и мы, ревностно следят за качеством своей продукции. Но есть небольшие заводики, и сейчас – в период высокого строительного сезона – они начнут открываться особенно активно, которые сегодня работают, завтра закрылись, на следующий год открылись опять, но под другой вывеской. Они не несут никаких гарантийных обязательств за свою продукцию, и при этом, как правило, используют некачественные материалы для производства бетона. И песок, и щебень у них зачастую «грязные» (с большим содержанием пылисто-илистых или глинистых частиц), где они их покупают – никто не знает, лабораторий у них нет, как соблюдается технология, соответствует ли бетон заявленной марке – неизвестно.

Потребитель, когда ему привозят бетон, может отличить одну марку от другой?

– На глаз – нет.

Что ещё влияет на качество бетона?

– Сейчас, наверное, нельзя работать без химических добавок – пластификаторов, которые нужны для того, чтобы улучшать характеристики бетона: получать более пластичные, морозостойкие, водонепроницаемые смеси. Но добавки должны быть сертифицированы и от надежных поставщиков.

Однако в последние годы появились предприимчивые люди, которые предлагают добавки так называемого «гаражного» производства – то есть, где и из чего их сделали, неизвестно. Цены на подобные добавки ниже рыночных, ниже, чем у известных производителей – а их, кстати, не так много в стране, мы, в частности, работаем только с двумя годами проверенными поставщиками.

Существует еще один нюанс – применение в бетоне золы для экономии цемента. Прочность бетона при этом сохраняется, а вот экологичность по разным параметрам – ухудшается. Есть ГОСТ 30108-94, в котором чётко указано, какие материалы, для какого строительства можно применять: то, что разрешено, например, в дорожном строительстве, не всегда можно использовать в жилищном строительстве.

Как ещё можно снизить качество бетона?

– Сейчас, если люди хотят на чем-то сэкономить, они «поднимают» старые советские технологии. В то время, к примеру, в производстве бетона применялись молотые шлаки. Но тогда были совсем другие требования к экологии, не так много внимания уделялось здоровью. Главным было построить жильё. Поэтому, наверное, многие до сих пор и считают, что панельные дома «фонят», потому что в советское время что только ни применяли в качестве добавок в бетон.

Бетон же, произведённый по классической технологии: песок, щебень и цемент – экологичен и безвреден для человека. Отмечу, что наша лаборатория ежегодно сдает на проверку в Роспотребнадзор песок и щебень, которые проверяют на наличие радиации.

Лаборатория завода "Сибавиастрой". Фото А. Федорова

Потребитель может как-то распознать подобные «уловки» с качеством?

– Не профессионалы – никак. Но применение золы, шлаков, неизвестных добавок отражается на цене конечного продукта. Поэтому потребитель должен понимать, что если стоимость бетона у какого-то производителя существенно отличается от среднерыночной, то это повод задуматься: а всё ли хорошо с качеством этого продукта?

Экономика у всех производителей примерно одна, никто не обладает космическими технологиями, мы все находимся в одном ценовом коридоре. И когда на рынок выходят производители со значительной разницей в цене, у покупателей должен возникать вопрос: «Почему?» Важно, чтобы при выборе был не один-единственный решающий критерий – цена. Надо ещё выбирать производителя, потому что они есть добросовестные, а есть недобросовестные. И тогда будет понятно, откуда разница в цене. Например, когда нас спрашивают: «А почему у вас бетон дороже?», мы объясняем: «Потому что мы делаем «честный бетон».

То есть, как покупатель квартиры, я должна подумать ещё и о том, какой бетон использовал застройщик?

– Да, конечно! И это важный вопрос, которым надо задаваться и спрашивать у застройщика, бетон какого производителя он использует. При этом отмечу, что некоторые строительные компании имеют собственные заводы, но их очень мало: «Новый город», «ВостСибСтрой», «ДомСтрой». А остальные покупают на рынке: и здесь начинают работать все те факторы, о которых мы с вами говорили.

Спорный фактор

Эта статья рассчитана также для тех, кто строит свой частный дом на всю жизнь. Хотелось бы, чтобы они тоже понимали, что может случиться, если использовать некачественный бетон?

– Применение непроверенных материалов, например, песка с превышением пылисто-илистых или глинистых частиц очень сильно влияет на морозостойкость. Возможно, кто-то замечал, как бетонная площадка перед домом через год после того, как её залили, начинает шелушиться, из неё отваливаются камушки? Это значит, что бетон сделан из некачественных материалов и происходит его разрушение.

Бывают проблемы и более опасные, чем шелушение. Одна из них – расслоение бетона, когда щебень отдельно, песок отдельно. И это очень дорого «лечится». Если вы зальёте фундаментную плиту под свой дом таким бетоном, он не наберёт нужной прочности, даст трещины, и придётся просто его демонтировать – а у вас там помимо бетона еще и арматура, которую вряд ли повторно используешь… Это очень большие риски – и технологические, и финансовые.

Чем ещё чревата покупка бетон у недобросовестного производителя?

– Очень сложно проверить объём, который вам поставили. Это всегда спорный фактор. И если на заводе нет весового контроля, это фактор, которым может воспользоваться недобросовестный производитель.

У нас все миксеры, которые выезжают с завода, взвешиваются. И это железный аргумент для потребителя, если он, например, просчитался с геометрией опалубки, не учёл какие-то нюансы.

Фото из архива компании

Когда цена не главное

Сергей Станиславович, а как изменилась в этом году стоимость бетона?

– В сравнении с прошлым годом, она выросла примерно на 15%. В первую очередь, подорожал цемент. Кроме этого, на рынке инертных материалов сейчас сложился дефицит, вызванный тем, что не все карьеры открылись после локдауна, а многие, наоборот, закрываются из-за того, что уже нечего добывать. Это, в свою очередь, привело к росту цены на ПГС. Часть бетонных заводов Иркутска испытывают проблемы с инертными материалами и по этой причине не могут выполнять часть заявок. Нам не подводить клиентов позволяет наличие собственного карьера.

Ваши клиенты как реагируют на повышение цены?

– Наши клиенты, с которыми мы давно и постоянно работаем, говорят так: «Главное – качество, а мы знаем, что качество бетона – это ваше кредо». Такие компании дорожат своей репутацией, именем и понимают, что, получив одноразовую мимолетную выгоду, можно потом потерять гораздо больше. К сожалению, не все понимают, что нужно жить не одним мгновением, а смотреть стратегически – хотя бы на срок своего проекта, который нужно не только сдать, но и как минимум 5 лет нести гарантийные обязательства.

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В последние годы рынок бетона работает в условиях жесткой конкуренции. Цена всех составляющих смеси значительно выросла, в то время как сам бетон дорожает очень медленно. Низкий порог входа на рынок обеспечил появление на нем множества недобросовестных игроков, предлагающих бетон сомнительного качества. К чему это приводит? Какой урон наносит отрасли в целом? Что должно насторожить покупателя? Об этом мы спросили экспертов рынка.

Сергей Жуков, директор ООО «БетонШик»:

– В Иркутске сформировался достаточно жёсткий конкурентный рынок бетона, в городе действует порядка 30 РБУ (растворобетонный узел). Есть несколько компаний-лидеров, с большим опытом в производстве, достаточными мощностями для выпуска, со своими лабораториями и сложившейся системой контроля качества, профессиональными работниками, культурой производства и заработанным годами авторитетом. А есть небольшие заводы, открывающиеся на летний период и ориентированные больше на частных заказчиков и небольшие стройки.

Естественно, что затраты крупных производителей, держащих марку, сохраняющих коллективы даже в зимнее время, когда потребность в бетоне падает, в разы отличаются от РБУ, открывающихся только на лето и в большинстве своём не имеющих собственных лабораторий, технологов в штате, поставщиков качественных заполнителей. Но в то же время существенно различается и качество бетона, которое, к сожалению, не каждый заказчик может проконтролировать.

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Максим Булдаков, генеральный директор ООО «Новый бетон»:

– Основная проблема иркутского рынка бетона в том, что ещё несколько лет назад организовать бетонное производство стоило небольших денег, поэтому в эту нишу хлынуло большое количество непрофессионалов, которые начинали свои шаги в чистом поле, в гараже… Соответственно, не имея культуры производства, нарастить и увеличить ее не смогли. Ведь главное – не мощности запустить и «косить» деньги. Главное – не потерять качество и иметь возможность совершенствовать выпускаемую продукцию. Наша компания более 15 лет выпускает бетонные смеси. Мы уже завоевали звание «стабильно качественного производителя».

Проблема с качеством бетона огромна. Поскольку стоимость всех составляющих бетонной смеси – цемента, инертных материалов, добавок, накладных расходов – растёт, а цена на бетон – нет, либо растёт очень медленно, то даже простой обыватель понимает, что сдерживание цены происходит за счёт снижения качества продукта.

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Евгений Болеско, генеральный директор ООО «Нептун»:

– Наша отрасль в целом последние 6 лет находилась в сложной ситуации, вызванной низкомаржинальной стоимостью продукта. Сейчас взят курс на обновление оборудования, что отражается на стоимости бетона. Цена растёт, но не такими темпами, как металл или кирпич с фанерой. Постепенно рынок, я думаю, будет расти, главное, чтобы бетон оставался качественным.

К сожалению, конкурентная борьба на иркутском рынке порой ведётся не самыми честными способами. Бывают случаи, когда производители снижают себестоимость своей продукции за счёт её состава, но при этом не доносят до потребителя причин невысокой цены такого материала.



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