«Рынок бетона – в сложной ситуации». Евгений Болеско, генеральный директор ООО «Нептун»

Конкурентная борьба на иркутском рынке бетона ведётся порой не самыми честными способами, считают добросовестные производители этого строительного материала. В чём это выражается? И как непростой ситуации могут противостоять потребители? На эти вопросы отвечает генеральный директор ООО «Нептун» Евгений Болеско.

– Наша отрасль в целом последние шесть лет находилась в сложной ситуации, которая вызвана низкомаржинальной стоимостью продукта, – говорит Евгений Болеско. – Сейчас взят курс на обновление оборудования, что отражается на стоимости бетона. Цена растёт, но не такими темпами, как металл или кирпич с фанерой. Постепенно рынок, я думаю, будет расти, главное, чтобы бетон оставался качественным.

К сожалению, конкурентная борьба на иркутском рынке порой ведётся не самыми честными способами. Бывают случаи, когда производители снижают себестоимость своей продукции за счёт её состава, но при этом не доносят до потребителя причин невысокой цены такого материала. Или когда транспортники завышают марку и объём приобретаемого продукта.

Но стоит отметить, что грамотность потребителей растёт из года в год, и люди уже интересуются и составом бетона, и производителями цемента, и количеством цемента в кубе бетона, и предпочитают покупать его напрямую на заводах с хорошей репутацией, а не через посредников.