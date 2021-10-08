Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 01.10.2021 г. (тыс. руб./кв. м)

Станислав Тывес, Банк Уралсиб: «Для клиента качество сервисов будет важнее цены»

Ценовые войны на банковском рынке уходят на второй план, а на первом месте – сервис. В борьбе за клиента банки повышают качество и скорость процессов. Сегодня битва идет даже не за минуты, а за количество кликов на смартфоне, которые потребуется сделать клиенту, чтобы получить услугу в электронном формате. Однако, при всеобщей диджитализации отрасли, банковским сетям не грозит полное исчезновение. Офисы останутся, но изменится их функционал. Об этом и других основных трендах рынка рассказал заместитель председателя правления, руководитель розничного бизнеса Банка Уралсиб Станислав Тывес во время онлайн-конференции «Банковская розница – 2021: вызовы, итоги, перспективы».