Комфорт на первом месте. ЖК «Новые горизонты на Пушкина» возглавил рейтинг иркутских новостроек в ноябре

Жилой комплекс «Новые горизонты на Пушкина» в ноябре занял первое место в рейтинге Единого ресурса застройщиков среди новостроек Иркутской области, а также вошел в ТОП-15 ЖК по России. Что позволило проекту взять «золото»? Какие квартиры ждут иркутян в новой очереди ЖК? Как меняются предпочтения покупателей в планировках? Об этом Газете Дело рассказал коммерческий директор проекта ЖК «Новые горизонты на Пушкина» Михаил Зубков.

ЖК "Новые горизонты на Пушкина". Из архива компании

Знак качества

Рейтинг Единого ресурса застройщиков оценивает основные потребительские качества новостроек. У проекта «Новые горизонты на Пушкина», который с 2018 года возводится в Свердловском районе Иркутска, преимуществ немало: удобное расположение рядом с Глазковским мостом, в 5 минутах от центра города, прекрасные видовые характеристики, большой двор-парк без машин, огороженная территория и видеонаблюдение, стильные кирпичные фасады с корзинками для кондиционеров, парадные с дизайнерской отделкой, просторными холлами и колясочными, кладовые и подземный паркинг, высокие потолки (2,9 м) и разнообразные планировки квартир…

По словам Михаила Зубкова, независимая объективная оценка федерального ресурса – это определенный знак качества для компании. Рейтинг позволяет покупателям удостовериться в надежности застройщика, убедиться в том, что решение в пользу проекта выбрано верно. «Конкурентное поле сегодня большое, каждый день появляются интересные жилые комплексы, – поясняет Михаил. – Люди тщательно выбирают, сравнивают, потому что цены на квартиры растут, и вложить свои деньги хочется в тот проект, который в полной степени оправдает надежды и ожидания».

Двор-парк для всех

Первая блок-секция ЖК «Новые горизонты на Пушкина» уже сдана в эксплуатацию, строительство второй также завершается. Жители смогут пользоваться подземным паркингом, кладовыми и колясочными, проводить время в просторных парадных, общаясь на удобных диванчиках или выбирая книгу на полке буккроссинга, решать все вопросы с застройщиком и управляющей компанией с помощью удобного мобильного приложения, а также гулять и заниматься спортом в огороженном и благоустроенном дворе.

«Двор-парк без машин – это наша гордость. Мы одними из первых в Иркутске начали реализовывать такую концепцию. Уже сейчас двор закрыт для въезда автомобилей, никто не может заехать на территорию – это обеспечивает безопасность жителей во время прогулок», – рассказывает Михаил Зубков.

По его словам, с введением новых очередей дворовая территория расширится: появится небольшой амфитеатр для проведения общих мероприятий, домик на дереве для малышей, скалодром для ребят постарше. Большое внимание застройщик планирует уделить и озеленению: двор-парк в полной мере оправдает свое название.

«В 2018 году, когда мы начинали строить комплекс, мы выкопали две ели, которые росли на территории, и пересадили в питомник, – делится Михаил Зубков. – К моменту завершения проекта ели вернутся обратно, и жители получат полноценные высокие деревья, которые будут украшать двор даже зимой».

ЖК "Новые горизонты на Пушкина". Из архива компании

С видом на Ангару

1 ноября стартовали продажи в третьей очереди проекта – 15- и 16-этажном домах с долгожданными видовыми квартирами. По словам коммерческого директора, потрясающая панорама, которая открывается на Ангару и Глазковский мост уже с десятого этажа, – зачастую основная причина покупки квартиры в «Новых горизонтах».

Любоваться рекой жителям помогают увеличенные оконные проемы: заниженные окна дают больше света, воздуха, пространства. «Все окна при выходе на теплые балконы в новых домах – панорамные, остекление в пол. Помимо этого, у них штульповое распашное открывание: вместо традиционной балконной двери – две створки. За счет этого летом можно расширить пространство квартиры, сделать на балконе комфортную мини-террасу и наслаждаться прекрасным видом».

ЖК "Новые горизонты на Пушкина". Из архива компании

Один раз увидеть

Новая очередь продаж включает 309 квартир. Ассортимент впечатляет: от небольших студий (26 кв. м) до просторных «еврочетырешек» (110 кв. м). Появились квартиры и с классическими планировками – с выделенной кухней. Как говорит Михаил Зубков, на такие решения у потенциальных покупателей сегодня тоже есть спрос.

«Еще одна новинка – квартиры с выделенными зонами гардеробных, это очень удобное решение для семей с детьми, – рассказывает коммерческий директор проекта. – Есть и квартиры с мастер-спальнями. Возможность выделить родительскую комнату с собственным санузлом также привлекает многих».

Сориентироваться в ассортименте «Новых горизонтов» и сделать правильный выбор покупателям помогают современные технологии: по каждой квартире создан виртуальный тур – с зонированием, расстановкой мебели. В отделе продаж можно примерить очки виртуальной реальности и «прогуляться» по своей будущей квартире, ощутить пространство, площадь комнат.

«Это здорово помогает определиться с покупкой, особенно когда выбираешь из нескольких форматов, – говорит Михаил Зубков. – Каждый человек также получает брендированные VR-очки в подарок. Придя домой, можно показать квартиру членам семьи, посоветоваться и принять окончательное решение».

ЖК "Новые горизонты на Пушкина". Из архива компании

Завершение строительства третьей очереди ЖК «Новые горизонты» на Пушкина запланировано на первый квартал 2024 года. Застройщик не исключает, что дома будут готовы раньше срока, но ставку делает в первую очередь на качество: «Нам важно, чтобы реализация не просто совпадала с «картинками в буклете», но и превосходила их».

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