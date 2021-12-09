Бензин на все 100. БРК запустила продажу бензина АИ-100 в Иркутске

«Байкальская региональная компания» заявила о старте продаж АИ-100 в Иркутске. Почему многие иркутяне ждали появления «сотого» бензина? В чем преимущества топлива премиум-класса? Поможет ли использование высокооктанового бензина экономить? Вытеснит ли АИ-100 другие марки топлива? Директор БРК Вероника Шородок ответила на вопросы Газеты Дело.

Вероника Шородок, директор БРК

Фото: Серго Кантарчан

1. Когда был дан старт продажам бензина АИ-100 на БРК? Он появился сразу во всех точках?

– «Сотый» бензин с конца ноября реализуется на четырех заправках БРК в Иркутске, пока в тестовом режиме. Продукт новый, премиум-класса, поэтому мы решили сделать переход на новую марку топлива плавным. Также будем ориентироваться по нашим клиентам: если спрос будет хороший, значит – увеличим количество АЗС, где будет продаваться АИ-100.

2. Высокооктановый означает «высококачественный»?

– Октановое число бензина – это показатель устойчивости топлива к самовоспламенению. Речь идёт о воспламенении бензина в камере двигателя, благодаря которому высвобождается энергия и машина начинает движение. Каждый двигатель разрабатывается под определённое октановое число. И только с подходящим ему бензином автомобиль будет работать с полной отдачей и служить десятилетиями. Бензин с октановым числом 100 предназначен для использования в современных турбированных двигателях. Сейчас ими оснащены практически все автомобили.

3. В чем преимущества АИ-100 перед 98 или 95?

– Благодаря высоким октановым характеристикам, новое топливо повышает мощность работы двигателя и улучшает динамику разгона, снижая уровень вибрации и шума. Еще одна немаловажная характеристика «сотого» бензина для нас, сибиряков, – это более легкий запуск двигателя при низких температурах.

4. Есть мнение, что каждая заправка АИ-100 позволяет сэкономить 8-10% от стоимости топлива в пересчете на 100 километров пути. Правда это или миф?

– Чем больше тепла выделяет единица топлива, тем эффективнее и экономичнее работает двигатель. Это известный факт. Бензин с высокооктановым числом не единожды тестировался, и эксперты действительно отмечают снижение расхода топлива. В среднем экономия составляет от 7 до 10% в зависимости от производителя. Таким образом, можно получить мощный мотор с экономичным расходом топлива.

5. Рядовые автомобилисты смогут почувствовать разницу? Говорят, что ее могут оценить только собственники спорткаров, которые любят «втопить» педаль газа в пол…

– Основные преимущества АИ-100 проявляются все-таки на современных моторах. Но ведь это топливо для них и создавалось! И здесь речь идет не о добавлении мощности автомобилю, а скорее о том, что высокие детонационные свойства позволяют в полной мере раскрыть потенциал современных двигателей и повысить эффективность работы моторов автомобилей с повышенной степенью сжатия. Конечно, если автомобиль имеет устаревшие модификации, чуда не произойдет. Использовать высокооктановый бензин в таком случае нужно грамотно, чтобы не навредить. Для двигателей с традиционным впрыском, рассчитанных на октан АИ-95/98, эффект будет проявляться за счет предотвращения отложений на впускных клапанах и в камере сгорания. Регулярное использование АИ-100 способствует эффективной очистке топливных форсунок двигателя прямого впрыска, сохраняя качество впрыска топлива, как у нового автомобиля.

6. От какого производителя будет доставляться топливо?

– Сегодня мы закупаем АИ-100 компании «Роснефть» производства Ангарского нефтехимического комбината. Запуск нового продукта стал возможен благодаря реализации программы модернизации предприятия, поскольку производство высокооктановых бензинов требует более тщательной фильтрации и очистки топлива. Эффективность АИ-100 подтверждена результатами комплексных испытаний «Всероссийского научно-исследовательского института по переработке нефти». Топливо также обладает высокими экологическими характеристиками. При его использовании в выхлопных газах автомобиля значительно меньше содержание окиси серы, углерода и азотистых соединений. Закупаем новую марку бензина мы на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже через торги, а поставки идут к нам напрямую с завода.

7. Как оцениваете потенциальный спрос на АИ-100 в Иркутской области?

– Оценивать спрос в сегодняшних реалиях непросто. Но в том, что появления АИ-100 ждали, мы точно уверены. Нам многие клиенты говорят: «Ну, наконец-то, он появился и у нас». Есть те, кто уже попробовал новый продукт на своем автомобиле и остался доволен. Некоторые пока присматриваются. Поэтому: поживем – увидим.

8. Означает ли появление АИ-100 то, что бензин с более низким октановым числом устарел и будет постепенно вытесняться с рынка?

– Нет, не означает. На сегодняшний день остается высоким спрос на 92-й бензин. Есть большая доля тех, кто покупает 95-й. Все зависит от того, на какой машине ездит наш клиент, и от его финансовых возможностей. А доходы населения пока, к сожалению, растут не так быстро, как цены на все. Поэтому, думаю, мы еще долго будем пользоваться всем имеющимся разнообразием топливных марок на рынке.

9. Сколько будет стоить «сотый» бензин на АЗС БРК?

– Пока на стелах зафиксирована цена 62 рубля 50 копеек.

10. Кто-то из ваших конкурентов Иркутской области продает АИ-100? Или вы первые?

– Мы не первые. Полгода назад в Иркутске уже были попытки продавать АИ-100. В ближайшее время к его реализации, скорее всего, придут и другие АЗС. Я думаю, при хорошем спросе он начнет продаваться везде. Главное, чтобы объемов его поставок на биржу было достаточно.

11. Какое значение для компании имеет старт продаж АИ-100?

– Для нас это новый продукт, который нам интересен. Сеть АЗС БРК стремится идти в ногу со временем. На эту марку бензина есть определенный спрос, а мы всегда стараемся работать с учетом потребностей клиентов. Приезжая к нам, люди должны получить все возможные услуги и марки топлива, которые может реализовывать АЗС.

12. Где уже можно заправиться «сотым» бензином?

– Список адресов АЗС БРК, где реализуется АИ-100, на сегодня выглядит так: ул.. Академическая, 25; ул. Лермонтова, 93; ул. Батарейная (Мамоны). Приезжайте, заправляйтесь и удачной вам дороги!

Иван Рудых