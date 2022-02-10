Кому и чем помог Центр «Мой бизнес» в 2021 году

Новая пандемийная реальность продолжает влиять на бизнес: многие компании по-прежнему нуждаются в поддержке – и не только материальной, но и консультационной и образовательной. Несмотря на непростые и порой непредсказуемые условия, Центр «Мой бизнес» ни на день не останавливался и продолжает помогать предпринимателям Иркутской области – предоставляя услуги для бизнеса в режиме «одного окна». По словам директора Центра «Мой бизнес» Диляры Окладниковой, в 2021 году для регионального бизнеса открылись новые возможности. Как компании покоряли экспортные рынки? Почему выросло число самозанятых в регионе? Кому помогла программа «Социальный контракт»? Об этом в нашем материале.

«Одно окно»: помощь доступнее

Важным событием для предпринимателей предпринимательства Иркутской области, стало объединение институтов поддержки предпринимательства на базе Центра «Мой бизнес» и выстраивание работы по принципу «одного окна». Консолидация позволила синхронизировать работу, повысить качество услуг и комфорт при их получении. Теперь предпринимателю не нужно теряться в догадках, куда обратиться за помощью: в Центре «Мой бизнес» вы можете получить все услуги для развития своего дела: от регистрации юридического лица и открытия расчетного счета до сертификации выпускаемой продукции и вывода ее на экспорт.

Диляра Окладникова: Обратиться в Центр «Мой бизнес» можно любым удобным способом: позвонить, написать в соцсетях или на сайте, прийти и рассказать о своих задачах, получить консультацию лично: мы найдем пути решения и варианты поддержки проекта. Работаем мы и с физлицами, которые только задумываются о предпринимательской деятельности. Для них тоже есть интересные и доступные программы поддержки – например, «Социальный контракт».

Туризм: не только Байкал

Центр «Мой бизнес» оказывает услуги предпринимателям из любых отраслей. Но есть и перспективные направления. Одно из ключевых – туризм. Туристическая отрасль все еще находится в сложном положении из-за пандемии, многие форматы группового отдыха стали невозможны. Однако в России за последние пару лет существенно увеличился оборот в сфере внутреннего туризма. Байкал всегда был точкой притяжения для туристов со всего мира, и в 2022 году многие россияне выбирают зимние и летние путешествия к самому известному озеру.

Диляра Окладникова: Каждый день общаясь с предпринимателями, мы видим и то, как много возможностей не используется у нас в регионе. Например, мы изучили успешный опыт развития туристической отрасли и запустили Тур Акселератор, на котором 40 муниципальных команд с проектами прошли двухмесячное обучение. Уже в 2022 году полученный опыт мы тиражируем и на сферы промышленности, информационных технологий и городской среды.

Развитие туризма в деревнях и малых городах Иркутской области, во-первых, помогает познакомиться с уникальным этнокультурным колоритом, который зачастую можно увидеть и прочувствовать только вдалеке от больших городов, во-вторых, это отличная возможность предложить туристам и местному населению альтернативные места отдыха, возможность лучше узнать регион и его историю; в-третьих, для деревень и малых городов развитие познавательного и сельского туризма – иногда единственная возможность сохранить и передать самобытный уклад жизни.

Кстати, представители малого и микробизнеса, занимающиеся агротуризмом, могут получить грант на развитие своего дела – до 10 млн рублей (в зависимости от объема собственного вклада в проект). Средства можно направить на приобретение, строительство, модернизацию или реконструкцию средств размещения, подключение их к электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, приобретение и монтаж туристского оборудования, снаряжения и инвентаря, проведение работ по благоустройству территорий. Подробную информацию о гранте можно получить в Центре «Мой Бизнес».

Сельское хозяйство: маркировка по-честному

Перспективным направлением 2021 года стало развитие сельхозпроизводителей. Центр «Мой бизнес» поставил своей задачей поддержать местных фермеров и производителей, помочь организовать маркировку молочной продукции и отладить процесс реализации товаров.

Диляра Окладникова: В 2021 году в России была введена маркировка молочной продукции. На всех этапах внедрения процесса маркировки у сельхозтоваропроизводителей, особенно малых и микропредприятий, возникает немало трудностей. В Иркутской области осуществляют деятельность более 60 производителей молочной продукции, при этом большинство не имеют штатных IT-специалистов и свободных оборотных ресурсов для регулярного приобретения высококачественных расходных материалов и техники.

Изучив все сложные вопросы этого процесса, Центр «Мой бизнес» запустил специальную меру поддержки для предпринимателей: цифровизация производственных процессов на предприятии, связанных с маркировкой, – это уникальное коробочное решение, позволяющее сэкономить и деньги, и время сельхозпроизводителей. В 2021 году более 30 производителей на первом этапе уже воспользовались данной мерой поддержки и смогли цифровизировать производственный процесс, при этом получили в Центре «Мой бизнес» компенсацию затрат на 90%.

Самозанятые: первые шаги в бизнесе

Направлением, «выстрелившим» в 2021 году, стало развитие сегмента самозанятых. Комфортный и безопасный «демо-режим» для легкого и безопасного старта в предпринимательстве оказался привлекательным для многих жителей Иркутской области, в том числе для молодежи, которая сегодня стремится к новым подходам в работе, дающим большую самостоятельность и свободу. По данным ФНС, к началу 2022 года в регионе было зарегистрировано уже 40806 самозанятых.

Диляра Окладникова: Самозанятые стали самостоятельным и уже довольно значимым сегментом предпринимательского сообщества. В 2021 году, запуская конкурс «Предпринимательский прорыв года», мы впервые выделили отдельную номинацию для тех, кто пользуется специальным налоговым режимом.

В течение года «Мой бизнес» оказывал поддержку самозанятым гражданам, в том числе и финансовую. Так, была разработана и внедрена программа предоставления поручительств в качестве залогового обеспечения по займам. Всего мы предоставили 6 поручительств по займам на общую сумму 1 680 тыс. рублей, которые предоставил Фонд микрокредитования Иркутской области. Первый такой заем был выдан в июне жителю Жигаловского района, который уже 10 лет занимается строительно-отделочными работами, а в 2020 году зарегистрировался как самозанятый. Также поддержку получили самозанятые граждане из Эхирит-Булагатского, Шелеховского и Осинского районов.

Соцконтракты: план перевыполнен

Делать первые шаги в бизнесе помогает и государственная программа «Социальный контракт». План по этому направлению в Иркутской области в 2021 году удалось не только выполнить, но и перевыполнить: было заключено 8177 социальных контрактов на общую сумму более миллиарда рублей. Регион вошел в топ-3 по стране. Самыми популярными направлениями стали организация индивидуального предпринимательства (2467 контрактов), поиск работы и профессиональное обучение (1980), ведение личного подсобного хозяйства (1628).

Диляра Окладникова: Соцконтракты – безусловно, тема года. Иркутская область получила существенный транш на выполнение задачи, и Центр «Мой бизнес» активно включился в эту работу. Мы консультировали граждан, предлагали пройти обучение, изучить основы предпринимательской деятельности, узнать плюсы и минусы, познакомиться с налогообложением, законодательством, понять свою готовность развиваться в бизнесе.

Если по итогам обучения гражданин принял решение стать предпринимателем – у нас он мог зарегистрироваться как самозанятый или ИП без уплаты госпошлины. В рамках соцконтракта можно получить до 250 тысяч рублей субсидии – на организацию своего дела. Главное условие для получения этих средств – трудная жизненная ситуация: например, человек потерял работу, не хватает средств на обеспечение семьи. Центр «Мой бизнес» помогает начинающему предпринимателю с написанием бизнес-плана и в дальнейшем предлагает возможности для развития, «прокачки» предпринимательских навыков и компетенций.

Услуга оказалась очень востребованной: возможность пройти обучение и открыть свое дело привлекла многих. Поначалу люди боялись бесплатных денег, но «сарафанное радио» сработало. В 2022 году работа продолжается. Мы работаем по всей Иркутской области, участвуем в различных мероприятиях – всегда готовы и онлайн-консультацию провести, и приехать и обо всем рассказать лично.

Экспорт: возможности новых рынков

Новые «окна возможностей» открылись для предпринимателей Иркутской области и на зарубежных рынках. Внешнеторговый оборот региона в 2021 году превысил 10 млрд долларов США, что на 40,5% больше результата 2020-го. При этом экспорт достиг 8,2 млрд долларов. Доля малого и среднего бизнеса в этом объеме составила 22%. За рубежом оказалась востребованной различная продукция: промышленное оборудование, строительные и пиломатериалы, продукты питания, топливные древесные гранулы, косметика и антисептические средства.

Диляра Окладникова: Центр поддержки экспорта (ЦПЭ), входящий в «Мой бизнес», оказал содействие почти 500 предприятиям. При поддержке ЦПЭ контракты с зарубежными партнерами заключили 73 экспортера региона – в 2020 году таковых насчитывалось всего 23. У нас появилось девять абсолютно новых экспортеров, которые поставили изделия из стройматериалов и нефрита, топливные пеллеты, макароны, косметику и сельхозтехнику на общую сумму $5,15 млн в Монголию, Швейцарию, Азербайджан, Данию, Латвию.

Центр «Мой бизнес» выступает аккумулятором, маршрутизатором услуг. Учитывая специфику экспортных сделок, Центр «Мой бизнес» своими услугами закрывает основные затраты товаропроизводителя по первому выходу на зарубежные рынки. Это и поиск контрагента за рубежом, изучение спроса на товар, услуги брокера по оформлению первой сделки и сертификация продукции. Все это в итоге позволяет компании увеличить объемы экспортной выручки.

Подводя итоги, можно сказать, что Центр «Мой бизнес» оказывает комплексную поддержку: от регистрации предприятия до вывода его на экспорт. На любом этапе развития компании предприниматель может получить ту меру поддержки, которая ему необходима в моменте. Бизнесмену нужно только обратиться.

В 2022-м панируем сделать акцент на практикоориентированные механизмы: запустим программу по управлению продажами в е-commerce, и здесь задача Центра «Мой бизнес» – помочь предпринимателям системно выстроить продажи через интернет.