Новым директором МТС в Иркутской области назначен Константин Зимин

«МТС» сообщает о назначении Константина Зимина на должность директора филиала МТС в Иркутской области. Ранее топ-менеджер руководил подразделением МТС в Ханты-Мансийском автономном округе.

Константин Зимин будет осуществлять общее руководство филиалом МТС в Иркутской области и реализовывать стратегию компании на розничном и корпоративных рынках. В числе приоритетов – улучшение качества связи в регионе, в том числе в удаленных и малонаселенных пунктах, а также на месторождениях и ГОКах Приангарья. В фокусе внимания Константина также дальнейшее развитие экосистемы digital-сервисов, внедрение инновационных продуктов и услуг МТС, связанных с цифровизацией бизнеса на базе интернета вещей, облачных технологий и геоаналитики. Кроме того, планируется дальнейшее развитие фиксированной сети и конвергентных сервисов на территории области.



«Иркутская область — один из ключевых регионов для бизнеса МТС и российской экономики в целом. И мы намерены способствовать развитию региона с помощью цифровых технологических решений. Мы продолжим активно развивать цифровую инфраструктуру на территории Приангарья, как в крупных городах, так и в отдаленных труднодоступных населенных пунктах. В регионе сосредоточены крупные добывающие и производственные предприятия, и мы готовы реализовывать проекты по улучшению качества связи и цифровизации промышленного сегмента, в том числе, внедрять выделенные промышленные сети, облачные и IoT- решения на месторождениях крупных компаний. Уверен, Константин, который уже несколько лет успешно работает в МТС и отлично знает специфику Иркутского региона, сможет реализовать эти задачи», — отметил директор по региональному управлению МТС Андрей Перагов.



Как сообщает пресс-служба компании, Константин Зимин окончил Дальневосточной государственный университет путей сообщения в Хабаровске по специальности "Телекоммуникации". Карьеру в телекоммуникациях начал сразу после окончания вуза, в частности, несколько лет руководил технической службой Иркутского регионального отделения одного из телеком-операторов. В 2015 году пришел в МТС в должности технического директора филиала в Республике Саха (Якутия), и уже в 2016 году возглавил филиал. С апреля 2019 года занимал должность директора филиала МТС в Ханты-Мансийском автономном округе.