Новый формат комфорта. Как современные перголы и маркизы помогают сделать отдых в Сибири качественнее

Современный мир – динамичный, быстро меняющийся – диктует свои условия во всех сферах нашей жизни, в том числе, в строительной отрасли, архитектуре. В частности, последние десятилетия активно развивается тренд на создание различных мобильных и трансформируемых объектов. Это «умные» веранды, беседки, перголы с эксплуатируемыми кровлями и боковыми поверхностями. Передовые технологии в Сибири активно внедряет ГК Prostor Group.

Из архива компании

Технология комфорта

ГК Prostor Group давно сотрудничает с архитектурным сообществом, и тема применения «умных» пергол и маркиз развилась именно из этого взаимодействия. Проектируя частные дома, архитекторы всегда обращали внимание сотрудников компании на зоны комфорта и отдыха: беседки, навесы, места для барбекю и т.д.

– Естественно, мы откликнулись на запрос архитекторов и нашли решение, которого ещё не было в Иркутске, – отмечает генеральный директор ГК Prostor Group Андрей Ефимов. – Это мобильные конструкции в формате пергол и маркиз, которые помогают архитектору получить ещё более ёмкий конечный результат по проекту. Условно говоря, мы создаем дополнительную площадь, которая расширяет пространство вашего дома или коммерческого здания. С нашими верандами, перголами или маркизами можно подобрать такой тип защиты от непогоды, который наиболее актуален для вас, а управлять ими – раздвигать стены, устанавливать тенты, убирать кровлю – можно с пульта или смартфона. Также мы устанавливаем биоклиматические веранды, где крыши раздвигаются с помощью ламелей, создавая эффектную полосатую тень.

ГК Prostor Group закрывает всю линейку панорамного остекления и устанавливает такие системы, которые можно использовать круглый год. Многие системы, по словам Андрея Ефимова, подходят как для летнего отдыха, так и для зимнего сада.

– Например, пергола с zip-системой. Здесь применен особый технический текстиль французской компании «Диксон», который также используется при производстве парусов. Под такой тканью летом не жарко и нет парникового эффекта. Данный материал позволяет экономить до 40% электроэнергии.

Интересно, что zip-скрин-система, встроенная внутри профилей, позволяет в нужный момент быстро натянуть ткань, которая защищает от солнца, ветра, дождя и снега. А для ещё более надёжной защиты можно использовать раздвижное остекление. Такие конструкции с биоклиматической системой отлично подходят и для зимнего сада. Мы предлагаем теплое остекление, которое создает комфортный климат зимой, защищая и людей, и теплолюбивые растения.

Еще одно ноу-хау – стекло-слайдер, которое поднимается или опускается в нужный момент. Это система автоматического подъемного стекла «Панорама», ее можно установить практически на любой вид проемов.

Также у нас можно заказать биоклиматические перголы: это горизонтальная солнцезащитная система, которая состоит из устойчивых к климатическим воздействиям алюминиевых профилей и подвижных ламелей, управляемых с пульта или смартфона. Они позволяют создавать идеальный микроклимат.

Эргономичная конструкция перголы устанавливается на любую поверхность, на кровлю или землю, и способна выдержать даже сильные порывы ветра и кратковременную снеговую нагрузку до 100 кг на кв. м.

Андрей Ефимов. Фото А. Федорова

Эволюция качества

Современные перголы – это своеобразная эволюция навесов, которые зачастую представляли собой металлический каркас с глухой кровлей.

– Конечно, такие изделия тоже имеют право на существование, но преимущество пергол заключается именно в автоматизированных процессах управления климатом. В солнечный день можно открыть, а при необходимости легко «закрыть» кровлю, стены, окна. Это абсолютно другой уровень комфорта, функциональных возможностей и притягательный внешний вид, – комментирует Андрей Ефимов.

Большие перспективы

Современные инновационные моторизированные системы для обустройства придомовых территорий – это очень востребованные технологии, производством которых в России занимается крупный отечественный завод Corpsan. Предприятие работает на рынке 13 лет, и в конце 2021 года ГК Prostor Group подписала с ним контракт о сотрудничестве.

– Сейчас наша компания – официальный эксклюзивный представитель завода на большой территории: Иркутская область, Забайкалье, Бурятия, Якутия, – говорит Андрей Ефимов. Он уверен, что у пергол и маркиз – прекрасные перспективы в нашем городе и регионе, как в части создания уличных пространств для кафе и ресторанов, так и для частных домов.

Сейчас большую активность и интерес к ним проявляют иркутские архитекторы и ландшафтные дизайнеры. В компании уже провели с представителями профессионального сообщества первый обучающий семинар по новой продукции, и планируют совместно реализовать большой объём интересных заказов.

Перголы CORPSUN®

Перголы – современный тренд в оформлении территорий кафе, ресторанов, загородных участков.

Перголы и маркизы для ресторанов и кафе Вариантов – целое множество. Конструкция перголы может быть дополнительно оснащена различными элементами: LED-подсветкой, датчиками дождя, ультрафиолетового излучения, инфракрасными обогревателями, ZIP-системами. Для загородных участков, таунхаусов, эксплуатируемых кровель Такие конструкции сейчас – на пике популярности, широко применяются при обустройстве территории загородных домов и в ландшафтном дизайне. Увеличивают комфортную эксплуатируемую площадь на участке. И значительно увеличивают «теплый сезон». Биоклиматическая пергола Биоклиматическая пергола – это горизонтальная солнцезащитная система, которая состоит из устойчивых к климатическим воздействиям алюминиевых профилей и подвижных ламелей, оснащённая специальным уплотнителем. Такие конструкции ориентированы на применение новых технологий и использование «умных» систем. Их задачей является создание идеального микроклимата.

Познакомиться с принципами работы автоматизированной перголы можно в офисе ГК Prostor Group, где установлен образец этой мобильной системы. Офис расположен в Иркутске, на улице Фридриха Энгельса, 8, оф. 302.

Тел. (3952) 258-235

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Компания с характером лидера

Генеральный директор ГК Prostor Group Андрей Ефимов – об устойчивом развитии компании, ее возможностях, а также о новых интересных предложениях для малоэтажного строительства и коммерческой застройки

Группа компаний Prostor Group специализируется на проектировании, поставке фасадных материалов, изготовлении изделий и монтаже внешней оболочки зданий. В феврале 2022 года компании исполнилось 13 лет, бизнес-опыт её генерального директора Андрея Ефимова – более 30 лет. За эти годы он выработал свой подход к ведению успешного бизнеса. Одно из его правил – постоянно развиваться и двигаться вперёд, причем не просто опережая рынок, а развивая и создавая его. Газете Дело он рассказал о том, что помогает компании преодолевать кризисы, об основных отличиях и принципах компании, реализованных объектах, а также о планах по развитию. Читать далее >>