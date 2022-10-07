Покупатели «Слаты» переходят на товары российского производства

Торговые сети постепенно меняют предпочтения покупателей. Так, уход ряда торговых марок и брендов с рынка, сложности производства продукции, рост цен на привычные товары - все это вынуждает сети «Слата» и «ХлебСоль» искать альтернативные предложения, а потребителю - замену привычному. Переключение идет достаточно плавно, продукция не исчезает с полок одномоментно, но по мере реализации остатков постепенно вымывается.

Большинство производителей сумели адаптироваться к работе в режиме ограничений, справляются с задачами импортозамещения. По тем поставщикам, у кого это получается пока не так успешно, есть достаточное количество альтернативных предложений.

«Относительно прошло года мы в целом поменяли около 20% ассортимента, а это почти 1500 наименований, что позволило сохранить товарооборот. Категории, в которых была произведена большая ротация позиций, - это алкоголь, соки и вода, кондитерские изделия. На текущий момент мы знаем, какие из брендов уйдут с рынка, но товар в наличии пока есть, так как распродаются остатки. Постепенный выход брендов позволяет нам вводить замену и подбирать аналоги», - поделился заместитель коммерческого директора ТС «Слата» Сергей Дорохов.

В сети «Слата» поясняют, что уход бренда не всегда означает и уход самого продукта. Большинство товаров производится на заводах, расположенных в России, и в связи с запретом использования бренда на территории РФ производятся замены. К примеру, бренд кофе Paulig ушел c российского рынка, но продукт этого бренда теперь выходит под новым брендом Poetti, известный Schweppes теперь выходит под брендом «Rich Тоник», Coca-Cola стала «Добрый Cola». Сеть также вводит и новые предложения от российских производителей, которых стало значительно больше - «Черноголовка» предложила новый напиток Fantola, «Очаково» выпустило CoolCola, Fancy и Street.

Производители соков столкнулись с проблемами поставок упаковки и краски для полноцветной печати, поэтому вынуждены были изменить дизайн. Например, изменился внешний вид соков «Добрый», а на полках сети «Слата» появились новые предложения от ранее не столь известных в нашей стране брендов, например сок DaDa.

В категории «чаи» покидают рынок бренды Lipton и BrookeBond. В данной категории практически все сырье импортное, а в России производится только фасовка, и, как уверяют специалисты, предложений на рынке много.

Так в категории «жевательная резинка» из-за нехватки необходимых компонентов для производства уменьшилось количество предложений от лидера Orbit, поэтому продуктовые сети нуждались в новых предложениях. «Слата» ввела новый бренд «Импульс», расширила линейку вкусов от Dirol и др.

В условиях дефицита предложений от лидеров рынка в категории «стиральные средства и порошки» ассортимент дополняется и расширяется продукцией других российских заводов. Например, в сети появился стиральный порошок «Лотос» от Новосибирского завода бытовой химии.

В целом в компании «Слата» отмечают, что глобальных изменений в покупательских предпочтениях не отмечается. В марте-апреле был период повышенного спроса на товары длительного хранения бакалейной группы, средства гигиены (по отдельным товаром прирост составлял до +50 и более процентов), в мае структура спроса стабилизировалась и восстановилась. Можно отметить усиление тренда, который активно наметился в 2021 году - увеличение доли покупателей, обращающих внимание на цены и акционные предложения.

«Год от года эта категория потребителей растет. Последние события лишь усилили эту динамику. В целом, доля промо в сети «Слата» - 25%, проникновение товаров по акции в чек 50%», - добавил Сергей Дорохов.

Несмотря на все трудности и благодаря настроенным внутри компании адаптационным механизмам, позволяющим оперативно реагировать на незапланированный рост затрат, «Слата» смогла удержать показатели рентабельности на приемлемом для компании уровне, не перекладывая увеличение издержек (стоимость логистики, дополнительные затраты на поиск и закупки необходимых сети товаров в условиях перебоев с поставками традиционных поставщиков и др.) на потребителя.