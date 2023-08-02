«ХлебСоль» запустила фотоконкурс для дачников

Практически 35% посетителей дискаунтера владеют дачей, домом, или иной загородной недвижимостью. К примеру, в Братске таких покупателей 59%, в Усть-Илимске 57%, Железногорске-Илимском 67%, Усолье-Сибирском 38%, Чите 37%. За короткий летний период жители области успевают вырастить и построить все то, что достойно участия в конкурсе «Хлебосольный дачник».

За фото можно получить денежный приз от торговой сети и сертификат на покупку в магазинах «ХлебСоль».

«Принять участие может любой желающий, нужно лишь быть покупателем сети дискаунтеров «ХлебСоль», а также сделать фотографию под одну из номинаций.

К примеру, вы запечатлели красивое место в вашем саду, необычные грядки или их расположение, цветущую клумбу – тогда вам подходит номинация «Мое подворье».

Если вы мастер на все руки и построили баню, беседку, дом или создали необычную архитектурную форму, – ваша номинация «Это я построил сам!».

Самой конкурентной является номинация «Удачный рекорд». Здесь участвуют фото любого урожая, необычные дары этого сезона с огорода или сада», – прокомментировала руководитель по связям с общественностью ТС «ХлебСоль» Яна Абалымова.

Для участия в конкурсе необходимо совершить покупку в дискаунтерах «ХлебСоль» с товаром-участником акции, которые выделены на полках, на сумму не менее 300 рублей и загрузить на сайт акции чек и фотографию для участия.

Как сообщают организаторы, участвовать можно неограниченное количество раз с соблюдением правил. Основные денежные призы будут разыграны в финале – 27 сентября 2023 года.

Кроме финального розыгрыша сеть будет проводить дополнительные розыгрыши среди участников каждую неделю, где можно стать обладателем сертификата на покупку в сети дискаунтеров «ХлебСоль».

Самое важное, что нужно не забыть участникам, так это то, что после публикации фото нужно активно голосовать и привлекать к голосованию, чтобы максимально повысить рейтинг своего фото.

Подробные условия об акции, правилах проведения и товарах-партнерах можно узнать на сайте.