«Город в городе» у реки. Участники Байкальского саммита РГУД дали высокую оценку ЖК «Сибиряков»

«В Иркутске стали появляться многоквартирные дома бизнес-класса, повышающие стандарты качества», – отметили девелоперы, приехавшие на Байкальский саммит Российской гильдии управляющих и девелоперов со всех уголков страны. 20 июля они посетили с экскурсией жилой комплекс «Сибиряков», расположенный в Октябрьском районе, у плотины ГЭС. Строительство его в самом разгаре. В сданных первых двух блок-секциях уже есть первые жители.

Фото из архива компании

С видом на зеленые массивы

– Полгода назад был сдан первый дом жилого комплекса «Сибиряков», состоящий из двух блок-секций, под названием «Мечтатель». Всего в проекте четыре дома – это восемь блок-секций по 16 и 18 этажей, следующие две блок-секции – «Искатель» – сдаются в этом году, – рассказала руководитель отдела маркетинга Анна Черкашина.

Участники Байкальского саммита РГУД с интересом разглядывали стильные фасады ЖК «Сибиряков», довольно просторную парковку возле домов (на 150 машин). Анна заметила, что прямо под ними, внизу, расположен масштабный подземный паркинг с доступом на лифте и кладовые. Паркинг позволил разгрузить придомовую территорию и не превратить ее в парковку. Предваряя вопрос, гостям рассказали про линию электропередачи, проходящую неподалеку от ЖК.

Фото из архива компании

– Мы построили дома на расстоянии вдвое больше положенного, – отметила Анна. – И нам в каком-то смысле повезло, что рядом с границей участка проходит ЛЭП. Это определило концепцию благоустройства: в буферной зоне мы ничего, кроме озеленения, не могли разместить. Благодаря этому в нашем ЖК очень много зелени – порядка 30% от общей площади территории. И даже из окна второго этажа вид не на парковку, а на зеленые массивы. Через пару-тройку лет ЖК будет утопать в зелени. Сегодня уже высажено порядка 2,5 тысяч растений. Посадочный материал, кстати, собираем по разным регионам, например, злаки привезли из питомника в Туле. Всего порядка 30 видов растений, которые подбирались с учетом сезонности цветения. Из крупных деревьев и кустарников – это сосны, рябины, боярышник, клен и сирень. Но высадить – это полдела, важно содержать зелень, так, в клумбах предусмотрена система капельного автополива, упрощающая уход.

Парадные со вкусом

В парадных гости отметили большие площади, подчеркнув, что в той же Москве или Санкт-Петербурге редко жертвуют коммерческой площадью первых этажей.

Все места общего пользования сквозные, одна дверь ведет на улицу, другая во двор. Пространства отделены от улицы теплым тамбуром, дверь в который всегда открыта, чтобы не пришлось искать ключи на морозе. На полу парадных – керамогранит и мозаика, на потолках – люстры в форме многочисленных плоских льдинок с пузырьками, отсылающими к зимнему Байкалу.

Дизайнеры превратили парадные ЖК «Сибиряков» в отдельный функциональный блок. Здесь есть места для отдыха у камина и фонтана, барная стойка с видом на внутренний двор, где можно поработать или пообщаться с соседями за утренним кофе, колясочная, а также детский туалет, который оказался очень востребован у маленьких жильцов во время прогулок. И, разумеется, в парадной есть отдельное рабочее место администратора, который круглосуточно следит за комфортом и безопасностью проживающих в доме.

– Обычно все дизайнерское и авторское ассоциируется с чем-то нефункциональным, - заметила Анна Черкашина. – Мы искали баланс между износоустойчивостью и эстетикой. Например, дорогой керамогранит сочетали со средним по стоимости покрытием стен. Элементы декора ручной работы выполнены местными талантливыми мастерами. И это, пожалуй, то, что делает парадные уютными.

Фото из архива компании

Все как на ладони

Безопасность – одна из ключевых идей жилого комплекса. Сегодня территория сданной части – ¼ проекта – оборудована 68 видеокамерами, их будет еще больше по мере ввода в эксплуатацию остальных блок-секций. Днем на стойке ресепшн работает служба администраторов, круглосуточно в доме находится служба мониторинга, специалисты которой следят за всеми системами жизнеобеспечения ЖК, организуют разгрузку материалов, если требуется. В их обязанностях также – быстрое реагирование на нарушение установленных правил проживания, урегулирование возможных конфликтов.

Во время экскурсии вместе с гостями в лифте поднимался житель «Сибирякова». Девелоперы спросили, как ему живется в новом доме. Первое, что он отметил, это именно система круглосуточного мониторинга, которая легко решает любые вопросы, например, если в какой-то квартире ночью ведут ремонтные работы. Девушки же отметили помощь с тяжелыми вещами и общее ощущение, что даже ночью, заходя в парадную, чувствуешь себя спокойно, как дома.

Фото из архива компании

Анна Черкашина рассказала, что застройщик принял решение участвовать в управлении ЖК. Эксперты Байкальского саммита поинтересовались, сколько стоит обслуживание дома для жильцов. По словам Анны, – 49 рублей за 1 кв. м, не включая ресурсные расходы (на воду, отопление, электричество). Это при средней стоимости жилья бизнес-класса – порядка 150 тыс. рублей за «квадрат». Как заметили девелоперы из российских столиц, в Питере и Москве таких цен уже давно нет. Цены на подобного класса жилье начинаются от 250 тыс. рублей за 1 кв. м.

– Вообще мы переживали, что парадные не проживут и полугода, с ремонтом начнется занос материалов, – продолжила Анна Черкашина. – Но этого не произошло благодаря тому, что в каждой блок-секции один лифт мы замкнули на подземный этаж, второй покрыт бронированной пленкой и временно не спускается в паркинг. А еще за полгода мы заметили, что у жильцов нет потребительского отношения к дому. Они приняли его как что-то свое и теперь сами следят за порядком.

Фото из архива компании

Двор больше футбольного поля

Далее гости вошли во внутренний двор ЖК – пока не такой просторный из-за стройки. К завершению проекта в 2025 году он будет занимать 1,2 га, что больше футбольного поля. Концепция двора без машин предусматривает зоны для отдыха, прогулок, активных игр детей разных возрастов, в том числе велодорожки и поляны, где можно будет погреться на солнышке или почитать книгу.

Во внутреннем дворе планируется воссоздать сибирский природный ландшафт, используя естественные экологические покрытия. Так, галька привезена с берегов Енисея, валуны – с Байкала. Игровые комплексы бренда «Тайга» на детской площадке выполнены в авторском эко-стиле из природных материалов.

Экскурсию завершили в отделе продаж, расположенном у самой стройки. Удивило, что это не обычная бытовка, а видоизмененные 40-футовые морские контейнеры, с дизайнерской отделкой в виде шоурума. «Отдел продаж тоже продается?» – шутили гости.

Фото предоставлено организаторами Саммита РГУД. Автор: Веста Копцева.

– Такой подход демонстрирует отношение застройщика к своим клиентам. Поскольку проект с нулевой историей, мы зашли на рынок по цене комфорт-класса, – рассказала Анна. – Средний прирост по стоимости проекта за первый год составил 45%. Продажи идут хорошо: в первых двух блок-секциях все квартиры проданы, в доме, который вводится в этом году, осталось 40 квартир. На втором этапе строительства цена выросла примерно на 30%. Изменился и спрос покупателей. Сейчас мы уходим на перепроектирование седьмой и восьмой блок-секций, поскольку заявки - на квартиры больше 100 «квадратов». Видя инфраструктуру, благоустройство, безопасность «Сибирякова», многие хотят не просто инвестировать, а жить именно здесь.

Фото из архива компании

МНЕНИЯ

Андрей Бриль, вице-президент РГУД, председатель совета директоров «Корин Холдинг») (Екатеринбург):

– Хорошо, что в Иркутске появились объекты, повышающие стандарты качества и требований, которые могут предъявить люди. Комплекс хороший. Современные отделочные материалы, хорошие фасады, грамотный подход к управлению объектом, очень хорошо организован офис продаж, разумная квартирография. В перспективе, когда все будет закончено, получится замечательный, комфортный жилой комплекс. Я сам живу в подобном. Понятно, что будут проблемы, связанные с эксплуатацией дома во время строительства остальных блок-секций, отделки и ремонта квартир. Это все рабочие моменты, на которые нельзя закрывать глаза. Но, думаю, застройщик справится. Очень рад за Иркутск, в котором есть такие хорошие, творческие, крепкие компании, задающие новые стандарты качества.

Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская недвижимость» (Санкт-Петербург):

– Безусловно, проект очень интересный. Видно, что здесь работает качественная команда дизайнеров над созданием комфортной среды. Просто радует глаз и привлекает. Мы посмотрели уже построенные блок-секции, уровень качества очень высокий. Все соответствует бизнес-классу. Достаточно плотное, качественное озеленение, которое потребует постоянной поддержки в дальнейшем. Поэтому очень правильное решение застройщика участвовать в управлении жилого комплекса. Мы увидели экологичность во всем – в отделке парадных, коридоров, внутреннего двора. Это является конкурентным преимуществом проекта, потому что человек сегодня покупает не просто квадратные метры, а комфортную среду для проживания.

Ольга Иванова, генеральный директор ООО СЗ «Флагман» (застройщик ЖК «Сибиряков»):

– В новостройках – тенденция на улучшение качества жизни. Если в эконом-сегменте у покупателя определяющий фактор один: стоимость квадратного метра, то в сегменте комфорт+ и бизнес-класса – иные критерии. Как правило, люди уже сформировали свои ценности, по которым выбирают новое место жительства. Так, дворы без машин, подземный паркинг становятся данностью. Но мы приняли решение не гнаться за улучшением продукта: так или иначе, у жилых комплексов одного класса схожий набор характеристик. Наша задача сейчас – улучшать качество проекта. С вводом первых двух блок-секций мы, как застройщик, остались в проекте, и, как учредители управляющей компании, наблюдаем за жизнью дома, решаем частные проблемы жителей, анализируем проектные решения, корректируем их на строящихся домах. Так, мы перешли на инвентарную опалубку, которая дает более ровные стены. А еще укрепились в решении, что озеленение – лучшее инвестиция в благоустройство.

Есть еще одно решение, которое отличает наш проект: мы не продаем коммерцию. Все помещения находятся в управлении застройщика. Уже через пару лет вдоль первых этажей будет променадная зона. Отсюда и дальше вокруг всех домов можно будет прогуляться вдоль магазинов, поужинать в кафе, отвести детей в школу развития и так далее. Арендаторы – часть экосистемы «Сибирякова», разделяющие ценности добрососедства. В рамках концепции проекта на первых этажах те, кто закрывает первоочередные нужды жителей – когда буквально не снимая тапочек, можно отвести ребенка на кружок, сходить в магазин и так далее. Так что главный тренд, которого мы придерживаемся, – не придумывать новое, а улучшать то, что уже есть.

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