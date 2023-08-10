Pro Beton. Как в Иркутске применяют технологию умного мониторинга бетона

При строительстве радиологического корпуса Иркутского областного онкологического диспансера успешно применена новейшая цифровая технология – Smart Beton. Это умный мониторинг заливки бетона, позволяющий в режиме реального времени отслеживать температуру материала и процесс набора прочности. В результате необходимая крепость бетона была достигнута раньше срока, который обычно отводится на монолитные работы.

Фото предоставлено компанией

Напомним, строительство радиологического корпуса Иркутского областного онкологического диспансера ведет госкорпорация «Росатом». Работы на объекте начались в 2021 году, сдача в эксплуатацию запланирована на 2024-2025 годы. При возведении важного социального объекта используются новейшие инновационные технологии. Так, все монолитные работы выполнены с применением решения PropTech.SMC, эксклюзивно представленного на рынке Иркутска технологией Smart Beton, разработанной российской компанией Pro Beton.

Специалисты ГК Pro Beton (подрядчик соцобъекта) быстро установили программно-аппаратный комплекс. Он представляет собой температурные датчики, вмонтированные в тело монолитной плиты на этапе заливки, и модули регистраторов, передающие данные о температуре в точках конструкции в облачное программное обеспечение. Умный мониторинг позволил следить за процессом набора прочности в реальном времени, не выходя из штаба строительства. В итоге бетон набрал требуемую прочность раньше намеченного срока, что было подтверждено лабораторией в ходе приемочного контроля.

– В этом году мы стали эксклюзивными представителями уникального на данный момент решения по умному мониторингу бетона в Иркутском регионе, – поделился представитель группы компаний Pro Beton Сергей Маркидонов. – Технология Smart Beton появилась как ответ рынка на проблемы в бетонной отрасли, в частности отсутствие инструмента получения объективных данных о процессах набора прочности бетона на строительной площадке. Мы нашли такое решение и добавили его в свой портфель, поскольку увидели выгоду от цифровизации процесса бетонирования как для конечных заказчиков, так и для нас как производителя.

Сергей Маркидонов. Фото А. Федорова

Smart Beton – удобная система, которая позволяет получать данные о температуре, прочности и зрелости бетона в режиме онлайн. При этом автоматически формируется исполнительная документация – температурные листки без необходимости снятия показаний вручную. Все это ведет к уменьшению трудоемкости процессов контроля качества, снижению человеческого фактора. Получаемые данные объективны. Их можно использовать при принятии управленческих решений, например, по нагрузке конструкций, включению или отключению прогрева, снятию опалубки. Технология также снижает риски заморозки бетона и в целом позволяет сокращать сроки работ, экономя затраты при зимнем бетонировании.

Инновационная технология используется как строительными компаниями, возводящими жилые дома, так и в промышленной стройке. Система Smart Beton хорошо зарекомендовала себя на ЖБИ-заводах, в том числе для модульного домостроения. Строительство радиологического корпуса – это важный для компании проект с точки зрения его социальной значимости. Инновационная отечественная разработка впервые применяется на таком объекте. Полученные результаты уже свидетельствуют о правильности выбора технологии. В ГК Pro Beton уверены: Smart Beton будет активно использоваться на рынке монолитных работ Иркутска и за его пределами.

Фото предоставлено компанией

– Мы со своей стороны очень признательны участникам строительного рынка Иркутска: застройщикам, подрядчикам, девелоперам, проявляющим все более четкий и конкретный интерес к данному сервису, – добавил Сергей Маркидонов. – Все понимают: зима не за горами, и пилотные экспериментальные заливки бетона разумнее провести заранее, проверить на своей площадке, как работает система. Выражаем вам всем огромную благодарность. Только когда мы имеем обратную связь, неподдельный интерес, мы понимаем: наше предложение актуально и полезно.

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СОБЫТИЕ

Сергей Маркидонов, ГК Pro Beton:

– Уважаемые коллеги, партнеры, друзья! От ГК Pro Beton и от себя лично поздравляю вас с Днём строителя! Желаем всем представителям этой созидательной профессии интересных проектов, надежных и проверенных поставщиков. Мы вместе создаём новый образ родного Иркутска. Уверен, в ближайшем будущем, благодаря общим стараниям компаний строительной отрасли, масштабным проектам, наш город станет еще прекраснее. Здоровья вам и вашим близким!