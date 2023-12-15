«Есть сбыт – есть рост». Как местные производители развивают родное дело благодаря «Слате»

«Торговые сети хотят иметь дело только с крупным бизнесом, не хотят с нами, с небольшими производителями, связываться», – убеждены многие фермеры. Однако «Слата» не первый год помогает местным производителям попадать на полки своих супермаркетов. Как это сказывается на бизнесе партнеров? Производители из Иркутской области, Бурятии и Алтайского края рассказали свои истории на IV ежегодной региональной конференции местных производителей «Развиваем родное дело!».

История 1. «В планах – федеральный рынок»

Дмитрий Захаров. Фото А.Федорова

Иркутянин Дмитрий Захаров занимается производством крафтовых мясных чипсов премиум-класса «Сушим & Вялим» с 2021 года. Предприниматель увлекается туризмом и спортом и не понаслышке знает о том, как важно правильное питание. «Свой продукт я позиционирую прежде всего как здоровый перекус. Мясные чипсы можно взять с собой куда угодно – на любую встречу, мероприятие, будь то домашняя вечеринка или дальний поход».

Стартап, который начинался на кухне у мамы, сегодня развился в стабильный бизнес. Ежемесячный выпуск продукции на сегодняшний день – 3000 пачек, хотя мощность предприятия – втрое больше, 10000. «Пришло время развивать оптовые продажи. Свой взор мы прежде всего направили на «Слату» – и получили положительный контакт. За первые месяцы сотрудничества удалось увеличить объём выпускаемой продукции и продажи на 30%», – поделился предприниматель.

Сегодня мясные чипсы «Сушим & Вялим» представлены в 40 торговых точках «Слаты», к концу года Дмитрий Захаров намерен охватить продукцией всю торговую сеть, а это 80 магазинов в целом. Уже в первом квартале 2024 года предприниматель намерен достичь максимальных производственных мощностей. В дальнейших планах – выйти на федеральный рынок и открыть второй филиал «Сушим & Вялим» в Челябинской области.

История 2. «Найдите это масло!»

Отто Гросс. Фото А.Федорова

Директор ООО «Степное» из Алтайского края Отто Гросс занимается сельским хозяйством не один десяток лет. Созданное им в 1991 году предприятие производит зерновые и масличные культуры. С 2016 года компания выпускает продукцию под брендами «Алтайский Эталон» и «Люблю и готовлю». Объём производства – 300 тонн в месяц, или 3000 тонн в год.

«Качественных параметров мы смогли достичь. Объехали все международные выставки, которые только можно, и везде получали только золотые медали. Но, если говорить открытым текстом, завод 2 дня работает, 28 дней стоит. Качественный продукт оказался никому не нужен – или мы не умеем его продавать». Впрочем, насчет «никому не нужен» Отто Гросс все-таки лукавит: так, в разгар курортного сезона в городе Яровое в одном только киоске продается три тонны масла ежедневно: туристы закупаются любимым продуктом на год вперед.

Высокое качество продукции оценил и управляющий директор торговой сети «Слата» Дмитрий Ишевский. Он купил и попробовал продукцию ООО «Степное» в магазине «Добрянка» в Новосибирске и остался в полном восторге. «Найдите это масло!» – сказал он коллегам. Ритейлер вышел на производителя и предложил сотрудничество. Так масло из Алтайского края оказалось на полках иркутской торговой сети.

«Честно говоря, я был поражен тому, что делает компания «Слата», – поделился Отто Гросс. – Мы с торговыми сетями ведем переговоры давно и знаем: все хотят иметь дело только с крупным бизнесом, не хотят с нами, с «мелкотой», связываться. И вдруг я вижу: «Слата» идёт в противоположном направлении. Это не просто бизнес, это социально ориентированный бизнес. Скажу больше: в основе деятельности «Слаты» лежит не только материальная, но и духовная миссия».

История 3. «Цифры – это не жизнь»

Геннадий Лютаев. Фото А.Федорова

Геннадий Лютаев из Республики Бурятия в прошлом – успешный программист. Со временем, однако, молодой человек понял: цифры – это не жизнь. «Ты общаешься с монитором, обратной связи нет. Захотелось создавать натуральный продукт, который дарит людям здоровье. Видеть благодарность, улыбки, чувствовать себя полезным».

В 2011 начал Геннадий круто изменил жизнь и занялся пчеловодством. Позднее открыл вместе с супругой семейную ферму «Мать Земля», где производит мясо птицы и перепелиное яйцо. «Куриное яйцо в промышленных масштабах обычному фермеру производить невозможно, поэтому выбрали перепелку. Она более маржинальная, в отличие от курицы, но и рисков несет немало: птица может перестать нестись от обычного сквозняка или умереть – от простого стресса. Хлопот немало. Зато продукт – идеальный. По некоторым микроэлементам перепелиное яйцо превосходит куриное в 3-5 раз».

С 2015 года продукция фермерского хозяйства представлена на полках одной торговой сети в республике Бурятия. С 2019-го «Мать Земля» производит мясо выгулянного фермерского бройлера. Компания успешно сотрудничает с комбинатом школьного питания – теперь каждый ученик в Улан-Удэ получает перепелиные яйца в рационе.

«С самого начала для нас было заветной целью выйти на рынок Иркутской области – более емкий, чем наш. Узнали, что есть торговая сеть «Слата», которая поддерживает местных производителей, и начали переговоры. Проработали логистику, дистрибуцию. Мы понимаем ответственность: когда начинаем работать с сетью, полка магазина не должна пустовать. Мы должны регулярно поставлять продукцию, и качество его должно быть наилучшим».

С июля, когда «Мать Земля» начала сотрудничать со «Слатой», выручка выросла на 126%, производство яйца увеличилось на 129%. «Мы растём за счёт того, что у нас появился полноценный постоянный сбыт в сети».

История 4. «Поставки срывать нельзя»

Александр Виноградов. Фото А.Федорова

Александр Виноградов, директор по развитию ООО «ОВФ», не первый год занимается мясными деликатесами. Грудинка, карбонад, ребра, рулеты горячего копчения с первых дней производства покорили покупателей вкусом и качеством.

«Наша история началась в 2018 году. Сидели на даче, коптили мясо и сало в обычной кастрюле, с температурным датчиком. Попробовали – вкусно. А что, если продать? На тот момент у меня было два отдела на рынках в Ангарске, торговали колбасой, сыром, полуфабрикатами. Привезли, поставили на витрину – на запах сбежался народ».

Интерес к продукции возник и у владельцев других магазинов. Начались первые заказы, первые отгрузки. «Я привозил грудинку, ребра, карбонад на точки сам, ещё горячее – разбирали моментально. Добавили рулет, соленую грудинку. Получили сертификаты на продукцию – процесс пошел».

Со временем число контрагентов «ОВФ» достигло тридцати. Бизнес продолжил развиваться: построили новую коптильню, которая может производить гораздо больше продукции в сутки, и задумались о выходе в сетевые магазины. «Связались с менеджером «Слаты», обсудили условия и, хоть на стадии заключения договора было немало вопросов, довели дело до логического завершения – отгрузили продукцию сначала в два магазина «Слата» в Ангарске».

Успешно «обкатав» взаимодействие, добавили еще три магазина. «Договорились, что зайдем еще в 18 точек по Иркутску. Всю серьёзность отношений понимаем: поставки срывать нельзя. По плану – к июлю 2024 года выйти на всю сеть и увеличить свои продажи на 100-115%».

По словам Александра, задача любого бизнеса – зарабатывать деньги. «А все наши деньги находятся у покупателей. Когда будут довольны они, счастливая улыбка появится и на наших лицах. Давайте вместе заботиться о счастье наших покупателей».

Иван Рудых