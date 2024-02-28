Численность сотрудников на Иркутском авиазаводе в ближайшие два года увеличится на 3000 человек

Обеспечение транспортной доступности, строительство жилья для сотрудников Иркутского авиационного завода, создание социальной инфраструктуры во Втором Иркутске обсудили на совещании с участием губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

– В течение ближайших двух лет численность сотрудников Иркутского авиазавода должна вырасти на три тысячи человек. Сегодня на совещании вместе с Игорем Ивановичем прошлись по поручениям, которые были даны ранее и касаются транспортной составляющей, жилья, образования, сферы ЖКХ. Совещание прошло продуктивно, – рассказал генеральный директор ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь.

На совещании было озвучено, что совместно с администрацией города решается вопрос транспортной доступности для работников авиазавода. С 1 января 2024 года по маршруту «Ц. Рынок – Авиазавод» увеличено на две единицы количество автобусов большей вместимости, также по маршруту «Авиазавод – Областная больница» внесены изменения в расписание.

Правительством региона и городской администрацией рассматриваются несколько вариантов по развитию жилищного строительства в микрорайоне. Прорабатывается возможность строительства детского сада на улице Авиастроителей на 110 мест, что позволит обеспечить местами детей с учетом ввода новых жилых комплексов.

Кроме того, правительство региона совместно с администрацией города Иркутска ведет работу по включению школ, расположенных во Втором Иркутске, в дополнительную заявку для участия в федеральной программе модернизации школ в 2025 году: это гимназия №3 и школа-интернат №13.