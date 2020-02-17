Портал о недвижимости REALTY.IRK.RU подготовил ТОП-10 недорогих новостроек Иркутска и Иркутского района. Новостройки отранжированы по минимальной стоимости квартиры в жилом комплексе. Все участвующие в ТОПе квартиры вписались в бюджет до 2,2 млн руб. В большинстве случаев это квартиры-студии площадью до 30 кв. м. Верхние строчки ТОПа дешевых квартир, ожидаемо, заняли жилые комплексы, расположенные в ближайшем пригороде, а также в Ленинском районе Иркутска.
1. ЖК «Березовый»
Минимальная стоимость квартиры – 1073,4 тыс. руб. (квартира 26,18 кв м)
Расположение: Иркутский р-н, пос. Березовый
Срок сдачи: 4 кв. 2021г.
Застройщик: Норд-Вест
2. ЖК «Огни Иркутска»
Минимальная стоимость квартиры – 1134,4 тыс. руб. (квартира 26,14 кв м)
Расположение: г. Иркутск, Ленинский р-н, ул. Розы Люксембург, Томсона
Срок сдачи: 3 кв. 2020г.
Застройщик: Домострой Профи
3. ЖК «Южный парк»
Минимальная стоимость квартиры – 1290 тыс. руб. (квартира 29,5 кв м)
Расположение: Иркутский р-н, за мкр. Юбилейный
Срок сдачи: 1 кв. 2020г.
Застройщик: СибЭнергоРемСтрой
4. ЖК «Новое Ново-Ленино»
Минимальная стоимость квартиры – 1380 тыс. руб. (квартира 29 кв м)
Расположение: г. Иркутск, Ленинский р-н, 8 микрорайон
Срок сдачи: 1 кв. 2020г.
Застройщик: ДомСтрой
5. Мкр. «Эволюция»
Минимальная стоимость квартиры – 1444 тыс. руб. (квартира 32,09 кв м)
Расположение: г. Иркутск, Ленинский р-н, 6 микрорайон
Срок сдачи: 4 кв. 2021г.
Застройщик: УКС г. Иркутска
6. ЖК «Март»
Минимальная стоимость квартиры – 1637,4 тыс. руб. (квартира 29,77 кв м)
Расположение: г. Иркутск, Куйбышевский р-н, ул. Киренская
Срок сдачи: 4 кв. 2020г.
Застройщик: Профитстрой
7 ЖК на бул. Рябикова
Минимальная стоимость квартиры – 1891,4 тыс. руб. (квартира 38,5 кв м)
Расположение: г. Иркутск, Свердловский р-н, бул. Рябикова
Срок сдачи: сдан
Застройщик: Авиценна-Строй
8. мкр. «Современник»
Минимальная стоимость квартиры – 2025 тыс. руб. (квартира 36,83 кв .м)
Расположение: Иркутский р-н, пос. Дзержинск
Срок сдачи: 2 кв. 2020г.
Застройщик: ДомСтрой
9. ЖК «Премьер»
Минимальная стоимость квартиры – 2120 тыс. руб. (квартира 42,4 кв м)
Расположение: г. Иркутск, Ленинский р-н, ул. Розы Люксембург
Срок сдачи: сдан.
Застройщик: Маирта
10. Мкр. «Радужный»
Минимальная стоимость квартиры – 2180 тыс. руб. (квартира 37,37 кв м)
Расположение: г. Иркутск, Свердловский р-н, ул. Гончарова
Срок сдачи: 4 кв. 2020г.
Застройщик: Танар-Строй