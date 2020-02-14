Иркутску из-за коронавируса грозит дефицит овощей и фруктов

Фрукты и овощи постепенно исчезают с полок иркутских магазинов, на Центральном рынке города продавцы подняли цены на них в несколько раз. Они объясняют это тем, что коронавирус нарушил логистику поставок товаров из Китая. Торговая сеть «Слата», в которую входит супермаркеты «Слата» и дискаунтеры «ХлебСоль», прокомментировала для SIA.RU ситуацию , сложившуюся на рынке продуктового ритейла.

Весь товар почти продан

В «Слате» подтвердили, что запасов на местном рынке почти нет.

– Нарушение поставок из КНР действительно есть, это связано с тем, что граница перекрыта из-за коронавируса, по предварительной информации, до 1 марта 2020 года. Запасов на местном рынке нет, так как граница была перекрыта с 25 января из-за китайского нового года. Поэтому весь товар, который привезли в Иркутск до этой даты, почти продан. Сейчас продаются остатки.

Дефицит будет

Грозит ли Иркутску дефицит овощей и фруктов?

– Мы предполагаем, что дефицит овощей и фруктов будет, так как на многие позиции из КНР очень сложно найти альтернативу из-за удаленности нашего региона, – отмечают в компании. – Практически полностью с рынка могут исчезнуть дешевые кабачки, баклажаны, перцы, пока не появится отечественный аналог. Также не будет китайских цитрусовых: лимонов, мандаринов, помело. Это связано с запретом ввоза цитрусовых от 06.01.2020.

Торговая сеть «Слата» была готова к запрету, т.к. в целом по данным позициям заканчивался сезон, поэтому весь закуп по мандаринам и лимонам был переведен на Египет, Турцию, Пакистан, Марокко. Относительно помело – альтернативы нет. Перец «болгарский» есть возможность привезти из Ирана, но этот товар очень нежный, длительная перевозка может повлиять на качество.

Цены вырастут

Недостаток товара на рынке Дальнего Востока повлек за собой рост спроса и повышение закупочных цен на фрукты и овощи, отмечает пресс-служба компании.

– Мы ожидаем дефицит по огурцам, «борщевой» группе, грушам и яблокам. Все вышеописанные факторы повлияют на розничные цены. Но на какой % произойдет повышение стоимости, и как отыграет в целом эту ситуацию рынок Иркутска, на текущий момент, спрогнозировать сложно.

По большинству товаров «Слата» нашла альтернативу

Если говорить в целом, существенной нехватки товара в ТС «Слата» не будет, уверенно заявляют в компании.

– По большему количеству товаров мы нашли альтернативные решения, но на ряд позиций дефицит есть. По некоторым позициям будет альтернатива из других регионов РФ, Узбекистана, Белоруссии и других стран, в связи с чем возможно изменение цены закупа.