ПИФы – наше все. Открываем для себя актуальные инвестиционные инструменты.

Если вы новичок в инвестировании – один из лучших способов начать этот увлекательный путь зарабатывания денег с вклада небольшой суммы в паевые инвестиционные фонды.

Знакомое слово «пай», обозначающее для нас «долю», переводится с английского как «пирог». Кто из нас, попробовав кусок пирога и оценив его вкус, не позволял себе ещё кусок? Попробуйте с инвестиций в паевой фонд – выгодно, надежно и ликвидно.

Портфели паевых инвестиционных фондов – ПИФов (а еще есть ОПИФы, БПИФы, ИПИФы) созданы из многих составляющих: акций, облигаций, других биржевых инструментов. ПИФ – это финансовый инструмент, форма коллективных инвестиций, когда инвесторы являются собственниками долей в имуществе фонда. Управление осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг – управляющей компанией. Проще говоря, пайщики (держатели долей) вкладывают средства в фонд, а управляющая компания, которая этот фонд организовала, определяет структуру фонда (то есть то, в какие инструменты будут инвестированы средства). Прибыль между пайщиками от роста ценных бумаг в портфеле фонда распределяется пропорционально количеству паев.

Если у вас на начальном этапе недостаточно знаний, или вы сомневаетесь, что сами можете сделать неправильный выбор, инвестиции в ПИФы – лучшее решение. Выбор портфеля уже сделан профессионалами, а за движением акций следит управляющая компания. Единственное, что остается вам – выбрать правильный фонд, который будет отвечать вашим потребностям и вашему желанию заработать.

Сложно вникнуть в бизнес сразу многих компаний, разобраться в их финансовых отчетах, перспективах роста, даже если имена этих компаний на слуху, или вы каждый день отдаёте предпочтение их продукции или услугам. Но есть возможность воспользоваться плодами проделанной работы профессионалов. «Фридом Финанс» создал ОПИФ «Фридом – Смешанные инвестиции», в состав продукта вошли ценные бумаги российских предприятий малого и среднего бизнеса: ООО «Жилкапинвест», ООО «ЭкономЛизинг», ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», АО «Труд», ООО ИК «Фридом Финанс» и других, а также обыкновенные акции ПАО «ММЦБ».

Выбор ОПИФов на Московской бирже хоть и небольшой, их всего 15, но они потому называются открытыми паевыми инвестиционными фондами, потому что из них легко выйти в любой момент, придя в управляющую компанию и закрыв свой пай, если потребуется.

Хорошим началом инвестирования в ведущие американские компании может стать инвестирование в биржевой ПИФ. Если вы интересуетесь инновациям, разбираетесь в технологиях и заинтересованы в зарубежных финансовых инструментах, вам подойдет БПИФ «Фридом – Лидеры технологий», который торгуется на Московской бирже. В фонд включены бумаги ведущих технологических компаний США, включая Apple и Microsoft.

Купить долю в портфеле фонда можно за 1000 руб., что позволяет начать инвестировать даже с очень небольшой стартовой суммой. При этом БПИФ сам по себе (биржевой паевой инвестиционный фонд) – это высоколиквидный инструмент, покупка которого происходит в режиме реального времени, то есть, как и обычной акции.

Иными словами, на рынке очень много возможностей. ПИФы – и их многочисленные вариации – только одна из таких возможностей. Узнать больше об инструментах фондового рынка и начать инвестировать можно обратившись в офис ИК «Фридом Финанс» в Иркутске по адресу: ул. Киевская д.2 (вход с ул. Карла Маркса); Тел.: +7 (3952) 79 99 02; e-mail: irkutsk@ffin.ru

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