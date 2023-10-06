Город с будущим. Антон Григоров – о новой жизни Байкальска

Антон Григоров, генеральный директор БАЙКАЛ.ЦЕНТР, любит и знает Байкал не только как турист, но и как житель: с 2016 года он прописан в Листвянке. Скоро у Антона появится новая прописка – в первом современном деревянном доме в Байкальске. Строительство экогорода – одно из направлений масштабного мастер-плана, реализацией которого занимается БАЙКАЛ.ЦЕНТР (дочерняя структура ВЭБ.РФ). Как изменится бывшая площадка БЦБК? Какие возможности для инвесторов есть уже сейчас? И что сдерживает развитие бизнеса в бывшем моногороде?

С пропиской на Байкале

МГУ, Финансовая академия при Правительстве РФ, MBA Высшей школы экономики, работа в банке, в правительстве, корпорации ВЭБ.РФ… Антон, какими судьбами вас «занесло» из Москвы в Сибирь, на Байкал?

– «Занесло» на самом деле давно. С начала 2000-х я ездил на Байкал как турист, регулярно ходил в походы с друзьями. Полюбил эту территорию настолько сильно, что решил связать с ней часть своей жизни. Я много путешествовал по миру, видел, как это работает на других территориях, как обустраиваются такого рода природные объекты. Имея опыт в реализации проектов, решил, что смогу помочь байкальской территории преобразиться.

С Байкалом вы знакомы не только как турист, но и как житель. Еще десять лет назад, в 2013-м, вы – москвич – инвестировали в строительство дома в Листвянке. У нас, у местных, принято Листвянку ругать: генплана нет, хаос, порядок навести не могут… Для вас это была продуманная инвестиция или спонтанное решение? Что вами двигало?

– К тому времени я уже лет десять ездил на Байкал. Хотелось иметь свое собственное место, куда я мог бы приезжать. Листвянка – самая удобная локация с точки зрения логистики, ближайшая к аэропорту. Я инвестировал в строительство, а в августе 2016 года уже прописался в своей квартире в Листвянке.

Конечно, став владельцем недвижимости на Байкале, я сразу стал смотреть на территорию другими глазами. Начал поддерживать общественное движение «#Живи_на_Байкале», вынашивать планы о том, как преобразовать саму Листвянку. Например, инициировал празднование 300-летия Листвянки и закрепил дату рождения поселка – 21 июля 1726 года.

300-летие Листвянки уже через три года, думаете, она успеет преобразиться к юбилею?

– Сомневаюсь. Но вода камень точит. Поселок очень интересен с точки зрения инвестиций: за счет близости к Иркутску там всегда хороший турпоток, поэтому предприниматели, инвесторы в любом случае будет вкладываться в эту территорию. Единственное, что надо сделать властям, – описать, как бизнес должен строить и капитально ремонтировать здания и сооружения, определить требования к фасадам, цветам, материалам. Подходы к этой работе были, но она пока не финализирована.

Более плотно в проблематику развития Байкальской природной территории вы окунулись, работая над программой «Байкал – Великое озеро Великой страны». Проблем у Великого озера было много и тогда, и сейчас. Какие, на ваш взгляд, основные?

– Базовая проблема – это среда, инфраструктура, причем в широком смысле: коммунальная инфраструктура, дороги, электричество, внешний вид городов, поселков, деревень, расположенных на берегах озера, социалка. Без комплексного решения этих вопросов развивать территорию невозможно. А ведь наша задача – и мы еще в 2016-м, работая над проектом «Великое озеро», ее осознали – в том, чтобы Байкал превратился в место, куда хочется не только приехать посмотреть, но и вернуться. А может быть, даже и жить здесь.

Уникальная территория

C 2020 года ваша жизнь тесно связана с Байкальском: вы курируете масштабный, знаковый для нашего региона проект по развитию города. Многие на него смотрят и думают: либо получится, либо нет. Сроки длинные, инвестиции серьезные, сомнений много...

– Насчет «получится или нет» я бы не сомневался. Конечно, получится – на то есть целый набор факторов.

Например?

– Во-первых, государство в любом случае инвестирует серьезные ресурсы в очистку территории от наследия БЦБК. Это случится. Более того – эта работа уже ведется госкорпорацией «Росатом». И государство, конечно, заинтересовано в том, чтобы не просто навести порядок на территории, но и получить выгоды от этих инвестиций. А значит – оставить не просто поле с травой, а вернуть территорию в хозяйственный оборот, но на новых экологических принципах.

Второе – у нас на Байкале нет ни одного места в черте города, ранее освоенного человеком, изъятого из Объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, с инфраструктурой, которая может развиться в довольно большом объеме под все варианты разрешенного использования. Фактически, мы говорим о строительстве нового микрорайона Байкальска. Возможностей и территориальных предпосылок для таких инвестиций, повторюсь, на Байкале больше нет нигде.

Третье – это особая экономическая зона «Ворота Байкала», которая есть на территории. Как мощный аттрактор она работает уже сегодня, мы видим это по горе Соболиной. Понятно, что пока там «уставшая» инфраструктура, подъемники, старые гостиницы, но регион и Федерация уже несколько лет инвестируют серьезные ресурсы в подготовку инфраструктуры ОЭЗ. Построить коммунальную инфраструктуру, электричество, сети на Байкале – крайне тяжелая задача. Но она решается.

Отсутствие инфраструктуры – главный стоп-фактор для инвесторов сегодня?

– Для реализации большинства инвестиционных проектов главным стоп-фактором являются, скорее, проблемы с нормативной правовой базой, с природоохранным законодательством. Как следствие – фактическое отсутствие всего, что обеспечивает жизнь.

Три года проект в работе. Можете сказать, что идет не так быстро, как вам бы хотелось, чего не хватает?

– Вы говорите «три года», тут смотря с какой даты считать. 13 сентября 2023-го было 10 лет с момента закрытия БЦБК.

В 2013-м казалось, что перспектив у города нет никаких.

– Да, город тогда потерялся. Все-таки Байкальск создавался как город при БЦБК. Сейчас Байкальск – это город, в котором удалось закрыть БЦБК.

Нужно было найти новые смыслы для развития. Осенью 2021 года, два года назад, мы завершили подготовку мастер-плана комплексного развития города – вместе с властью, жителями, бизнесом, консультантами. Весь 2022 год – а он был непростой – ушел на подготовку программы социально-экономического развития, которую правительство РФ утвердило в декабре. Первую половину 2023-го мы потратили на запуск отдельных мероприятий.

Продолжили работу в части городских коммунальных сетей – вопрос с теплоисточником занял три года. Можно сказать, что такими темпами наши дети и внуки будут заниматься этими проектами. Но знаете, как у нас говорят: запрягаем медленно, а едем быстро. Я надеюсь, это как раз тот случай. Люди, которые живут в Байкальске, приезжают туда, уже могут видеть: изменения начались.

Когда вы для себя поймете: дело сделано, можно заниматься следующим проектом?

– Когда будут запущены принципиальные, ключевые проекты по реформированию города. В «шорт-листе» – городская коммунальная инфраструктура и площадка БЦБК, план строительства нового микрорайона на этой территории.

Магнит для туристов

На примере Красной Поляны мы видим, как при грамотном планировании, правильных инвестициях отношение к месту можно изменить принципиально. И туристы полюбят, и деньги повезут…

– Запрос на отдых в стране есть – и зимой, и летом. Он очень большой, и он не удовлетворен. Что сделали в Красной Поляне и других подобных проектах, если упростить? Построили качественную среду, инфраструктуру, которой турист может пользоваться, благодаря которой добирается до места, получает нужные эмоции, удовлетворяет свои потребности.

Турпоток в Красной Поляне был и раньше. Но – в тысячу раз меньше, и специфический. Кресельные подъемники не оставляли ничего другого – в основном туда ездили «тусоваться» молодые люди. Сейчас там – все виды туристов. То же самое и во всех других локациях, в которых есть где жить, что делать вечером и зимой, и летом.

Какие перспективы в этом в плане у Байкальска?

– У нашей территории есть ряд преимуществ: Байкал в непосредственной близости, хороший снег, длинный сезон, есть чем заняться и летом. Природные факторы на нашей стороне. Но есть и ограничения – это и старая инфраструктура, и природоохранное законодательство, которое не дает правильно – с точки зрения экологии – осваивать территорию. Подчеркну казус – именно устаревшее природоохранное законодательство не дает защитить природу.

Я горячо поддерживаю внесение изменений в закон «Об охране озера Байкал». Это принципиально важно: когда мы не можем ничего на территории делать, человек формирует существенное антропогенное воздействие, никак не помогая природе, а нанося ей ущерб. Это и по Ольхону видно очень хорошо. Как только мы сможем строить очистные сооружения, нормальные дороги и всю инфраструктуру, антропогенное воздействие на природу существенно снизится, а поток при этом может быть увеличен.

Есть ли подвижки в Байкальске с точки зрения туристической инфраструктуры?

– Подвижки есть. Закуплено оборудование для горы Соболиной, мы рассчитываем, что к следующему зимнему сезону новый подъемник будет установлен. А за ним потянется и вся инфраструктура гостиничного типа, сферы услуг, досуга. Туристы начнут останавливаться в Байкальске на большее количество дней – это сформирует запрос на все виды сервиса.

Вы сказали, что в Байкальске есть чем заняться и летом. Речь о тропах?

– В первую очередь – да. Тропостроение – мировой тренд. Все ведущие страны имеют сети национальных, региональных троп, их протяженность измеряется десятками тысяч километров. Этой индустрии больше 100 лет. Тропы в США – это триллион долларов, несколько процентов трудоспособного населения, которое прямо или косвенно связаны с тропами.

А у нас?

– В России этот вопрос пока не решается системно, так как в нормативной правовой базе страны отсутствует понятие «тропа». Построить тропу возможно, но крайне сложно – и с точки зрения оформления, административного регулирования, и с точки зрения поиска инвестиций. Бизнес в эту историю не заходит, потому что она не регламентирована.

Как только тропы появятся в российском законодательстве и будут выпущены подзаконные акты, которые разъясняют, как их нужно делать, какие основания для этого есть, бизнес начнет в них инвестировать. Ведь что есть тропа с точки зрения предпринимателя? Это концентрация людского потока. Люди концентрируются в специальных, подготовленных для этого местах – и бизнес приходит туда, чтобы оказывать свои услуги. Гостиницы, кемпинги, глемпинги, еда, доставка, обслуживание – список очень длинный.

И в какой сейчас стадии вопрос с тропами в России?

– В августе 2022 года президент поручил внести изменения в нормативную правовую базу. Пока Минэкономразвития России этот вопрос не решило. Дело движется, но крайне медленно.

Из-за отсутствия нормативной базы мы пока не можем выйти с тропами в Хамар-Дабан, два года строим их на своих территориях, внутри Байкальска. Получается совершенно уникальная сеть троп, предназначенных для велосипедного транспорта, для пеших прогулок. Общая протяженность – уже 22 километра. Можно сказать, мы «набиваем руку». А параллельно занимаемся формированием Федерального центра тропостроения и пешего туризма – института, который будет не только учить людей, но и формировать подходы к строительству троп.

Горнолыжка, тропы – все это хорошо. Но как быть с кадрами? Население Байкальска небольшое – если построить все запланированные объекты, работать будет некому.

– Я бы сказал, если построить даже небольшую часть запланированных объектов, уже возникнут вопросы. Мы, например, в БАЙКАЛ.ЦЕНТР с трудом набираем сотрудников в Байкальске для работы на своих проектах. «Росатом» начал работу по рекультивации цеха очистных сооружений и «Бабхинского» полигона – и это сразу оказало влияние на рынок труда.

Все это вполне ожидаемо: люди не могли сидеть и ждать 10 лет – кто-то уехал из Байкальска, кто-то трудится вахтовым методом. Вопрос возвращения людей для работы на территории – крайне важный вопрос. Мы его исследовали ещё в 2021 году, когда мастер-план готовили, и понимаем: если все запланированные проекты запустятся, то в городе будут сформированы тысячи дополнительных рабочих мест.

Мы предполагаем, что население города будет расти. И тем, кто будет приезжать в город жить, естественно, нужна будет инфраструктура, в том числе и социальная – чтобы люди хотели переезжать с семьями на постоянное место жительства, чтобы могли самореализовываться в Байкальске. Круг замкнулся. Поэтому вопрос кадров – на повестке. Занимаемся им вместе с городом отдельно.

ЭКО.ЦЕХ в экогороде

В соцсетях немало восторженных мнений о новой форумной площадке, которая заработала в городе: многих поражает масштаб, многие удивляются, что это в Байкальске… На какую целевую аудиторию кампус ЭКО.ЦЕХ рассчитан?

– Для нас создание Всероссийского экологического центра, кампуса ЭКО.ЦЕХ – это якорный проект развития как бывшей промышленной площадки БЦБК, так и Байкальска в целом. ЭКО.ЦЕХ уже очень востребован. Можно смело сказать, что мы попали в точку, когда в начале 2022 года приняли решение о строительстве объекта.

Такой форумной площадки на Байкале еще не было, мы первые. Но цель не в том, чтобы стать первыми, а в том, чтобы завести гражданскую жизнь на территорию. В первую очередь мы ориентируемся на события экологической направленности. ЭКО.ЦЕХ – это площадка для эколидеров. Так, первым крупным федеральным мероприятием на площадке стал полуфинал проекта «ЭКОСОФИЯ». Всероссийское экологическое движение «ЭКОСИСТЕМА» открыло здесь свою штаб-квартиру.

Площадка востребована у федеральных, региональных властей, крупных компаний, вузов. Одно из последних ярких событий – «Фабрика предпринимательства» от Росмолодежи, кейс-чемпионат молодых предпринимателей.

А вас не смущает, что ЭКО.ЦЕХ далеко от Иркутска, что гостиниц в Байкальске не так много и инфраструктура не совсем та, которая требуется при масштабных мероприятиях?

– Да, гостиниц пока немного, но ведь они не могут построиться просто так. Важно соотношение спроса и предложения. Именно сформированный спрос даёт возможность строить гостиницы быстрее и такие, какие нужно. Мы только начали развивать «событийку» в Байкальске – и уже формируем дополнительный запрос на средства размещения в городе.

Можно предположить, что, когда вся необходимая будет построена, вы замахнетесь на Байкальский экономический форум? Или экологический? Делового туризма на Байкале не хватает.

– Байкальский экономический – не уверен, а вот Байкальский экологический – вполне. Думаю, что деловых событий, в том числе крупных федеральных, ежегодно будет проводиться все больше. Сейчас мы с Минприроды и с Росмолодёжью обсуждаем целую сетку мероприятий для ЭКО.ЦЕХ.

И крупные корпоративные структуры изъявляют большое желание участвовать. Причем их интересует не только проведение событий, но и формирование своих штаб-квартир, офисов на площадке – чтобы более уверенно присутствовать на территории, продвигать свою деятельность.

Скажите, а что предполагается сделать с производственными строениями бывшего ЦБК, которые до сих пор стоят на берегу Байкала и постепенно разрушаются? Как будет осваиваться это пространство?

– В 2021 году БАЙКАЛ.ЦЕНР выкупил всё недвижимое имущество БЦБК – 244 объекта капитального строительства. Большая часть должна быть снесена, поскольку функционально не используется, но часть зданий и сооружений мы сохраним. Мы следим за ними, проводим ремонт – и возвращаем в хозяйственный оборот.

Задача – убрать то, что безвозвратно утеряно, максимально сохраняя при этом то, что можно сохранить. В том числе и артефакты, связанные с жизнью города и комбината. Мы уже два года собираем музей БЦБК, музей Байкальска. Пока это пять комнат, но экспозицию за год уже посетило более полутора тысяч человек. Недавно мы пригласили бывших работников БЦБК, почти 80 человек. У них были слезы на глазах после посещения экспозиции. Благодарили нас за то, что мы тратим время и ресурсы на сбор артефактов, опись, формирование экспозиций.

Но мы не останавливаемся. Выбрали одно из зданий БЦБК, в котором планируем разместить постоянно действующий музей. Сейчас занимаемся проектированием. Музей позволит связать прошлое города с настоящим и с перспективой на будущее. Наследие – это фундамент наших дальнейших действий и свершений.

Ещё один большой вопрос и интрига – что за экогород будут строить в Байкальске из деревянных конструкций? Информации немного, поэтому скепсис по этому поводу есть: «Одни аварийные сараи снесут – другие построят». Может, раскроете, что это будет?

– В принятом мастер-плане говорится, что новое строительство в Байкальске должно быть экологичным. Одно из направлений такого строительства – дома, возведенные по современным технологиям с использованием деревянных конструкций.

Первый четырехэтажный дом из CLT-панелей мы строим прямо сейчас. Это эксперимент: дом по такой технологии строится в сейсмической зоне впервые у нас в стране. На выходе поймем, возможно ли в Байкальском регионе массовое строительство жилья, общественно-деловых зданий из дерева, сколько это стоит, какая нормативная правовая база требуется.

Прописываться в новом доме будете?

– Есть такой план (улыбается). Куплю квартиру, пропишусь в Байкальске и посмотрю, как всё работает, лично.

Байкал, Эльбрус и автогонки – три больших страсти Антона

О Байкале и Эльбрусе: «Высота Эльбруса – 5642 метра, глубина Байкала – 1642 метра. Два самых уникальных природных объекта России по своим параметрам высоты и глубины так похожи. Братские, родственные души! Побратимы. Два моих любимых места».

О гонках: «Я, конечно, с детства бредил машинами, но даже и представить не мог, что когда-нибудь окажусь на старте профессиональной автогонки. И не просто на старте, а на подиуме, расположенном на Красной площади в Москве! Это был старт ралли «Шелковый путь 2011» (Silk Way Rally). С тех пор я прошел десять крупнейших гонок, в том числе пять Дакаров».

«Байкальск – визитная карточка экотуризма»

В успешной трансформации Байкальска заинтересованы на всех уровнях власти. По мнению главы государства Владимира Путина, город необходимо сделать визитной карточкой российского экологического туризма. Эта и другие яркие цитаты о городе-курорте будущего – в нашей подборке.

Владимир Путин, президент РФ (на пленарном заседании ПМЭФ 17 июня 2022 года):

– Байкальск должен стать эталоном рачительного, эколого-ориентированного хозяйства. Задача – не только ликвидировать накопленный вред природе от деятельности Байкальского ЦБК, но и вывести город на принципиально иной уровень жизни, сделать его визитной карточкой российского экологического туризма. Проект должен быть реализован с привлечением самых передовых технологий и экологически чистых источников энергии.

Игорь Шувалов, председатель ВЭБ.РФ (на встрече с губернатором Игорем Кобзевым 30 июня 2022 года):

– Для ВЭБ.РФ, как организации развития, важны долгосрочные системные эффекты от запуска новых точек роста. Совместно с Иркутской областью и жителями Байкальска нам предстоит большая работа по трансформации этого моногорода в привлекательный и комфортный город, где созданы современные возможности для жизни, работы, самореализации и отдыха людей.

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области (в интервью Газете Дело 7 ноября 2022 года):

– Развивать территорию Байкальска надо, конечно, комплексно. Для этого разработан Стратегический мастер-план, он был одобрен в ноябре 2021 года на заседании Градостроительного совета Иркутской области. Центром экотуризма в Байкальске станет молодёжный кампус ЭКО.ЦЕХ, проект которого вошёл в топ-100 лучших идей форума «Сильные идеи для нового времени» как проект общенационального масштаба в сфере экологии. ЭКО.ЦЕХ спланирован как круглогодичный ресурсный и образовательный центр для молодёжи, место генерации идей и реализации «зелёных» проектов.

Инвесторы выбирают Байкальск

По словам Антона Григорова, Байкальск с каждым годом становится все более привлекательным для бизнеса. Основные вопросы, волнующие инвесторов: как зайти на территорию, как развивается инфраструктура, что будет с наследием БЦБК – уже не выглядят риторическими. «Четыре года назад здесь был полный венчур, а сейчас бизнес разворачивается к территории, и это очень хорошо. Мы всё делаем правильно».

Байкальск уникален с точки зрения инвестиций и развития бизнеса, считает Антон Григоров. «Есть город, мощный аттрактор, есть особая экономическая зона «Ворота Байкала». Вход – очень простой для инвесторов. Нет необходимости выкупа земли и строительства инфраструктуры. Задача только одна – сделать так, чтобы бизнес быстрее отпроектировался и запустился. Это совершенно уникальное предложение для всего Байкала, больше таких территорий здесь нет».

В особой экономической зоне «Ворота Байкала» зарегистрированы уже 23 резидента, которые вложат в свои проекты более 20 миллиардов рублей. Трое новых резидентов вошли в ОЭЗ совсем недавно, в сентябре.

Второе направление развития – бывшая промплощадка БЦБК. Как только БАЙКАЛ.ЦЕНТР вместе с правительством региона решит вопросы с ТЭЦ и коммунальной инфраструктурой города, можно будет рассчитать сроки освоения этой территории. «Развитие бывшей площадки БЦБК будет идти вторым эшелоном, после ОЭЗ, на которой уже всё готово. Это будет наше следующее предложение для бизнеса».

Образ будущего. «Байкальск в 2040 году – это город, где в центре внимания человек и его потребности, комфортные условия для жизни и развития, где есть место свежим идеям, инициативам и инновационным проектам, – говорится в мастер-плане. – Главным принципом, пронизывающим все сферы жизни города, является экология и бережное отношение к природным ресурсам».

Целевой сценарий развития Байкальска предполагает, что к 2040 году в городе будет:

• 30 000 чел. – численность населения;

• 1 100 000 чел./год – туристический поток;

• 9 000 мест коллективных средств размещения;

• 10 000 новых рабочих мест;

• 840 000 кв. м нового жилого фонда.