«Мы стали не просто точкой притяжения, а стартовой площадкой для нового бизнеса». Какой поддержки ждут иркутские предприниматели

Малый бизнес сегодня – это не только про желаемый уровень дохода, налоги в местные бюджеты и занятость. Это еще и про комфортную среду и привлекательность региона. Про синергию с большим бизнесом не только за счет участия в цепочке поставок, но и за счет сопутствующих услуг. Как в этой ситуации меняется характер помощи предпринимателям и сама роль институтов поддержки МСП, рассказала директор Центра «Мой бизнес» Диляра Окладникова.

«Упаковать» продукт, заявить о себе

Диляра, почему вообще возникла потребность в такой структуре, как Центр «Мой бизнес»? Ведь инфраструктура поддержки малого бизнеса к тому времени уже существовала и была неплохо развита.

– Стоит вспомнить, как формировалась инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства в России. В начале двухтысячных главное, чего не хватало бизнесу, особенно малому – это финансовое обеспечение. Банки кредитовали малый бизнес крайне неохотно: частный бизнес только зарождался, имущества, которое можно было рассматривать в качестве залога, у него практически не было, поэтому и ставки по кредиту были очень высокие.

Бизнесу не хватало финансовой поддержки от государства. Износ основных фондов предприятий приближался к 100%, это были старые здания и еще советское оборудование. Первой мерой поддержки, которая была запущена, стала гарантийная система предпринимателей – через создание гарантийных фондов. Фонды заключают с банками договоры поручительства в качестве обеспечения по возвратности средств. В 2006 году заработал первый гарантийный фонд в городе Москве, а уже в 2009 году был открыл Иркутский областной гарантийный фонд.

Чуть позже появились фонды микрокредитования, предоставляющие льготное финансирование, а в 2014 году сформировано консультационное направление поддержки – обучение основам финансовой грамотности, составление бизнес-планов, консультации в области юридических, кадровых, налоговых вопросов. В следующие годы возникали дополнительные отраслевые институты и меры поддержки, и в какой-то момент предприниматели перестали понимать, куда им обращаться. Ситуацию усугубляло то, что в одних регионах могло быть пять разных структур, в другой – только одна.

В целях стратегического развития страны 7 мая 2018 года нашим президентом В.В. Путиным был подписан указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», утверждавший и устанавливающий национальные проекты России для развития разных сфер жизни человека. В том числе разработано направление «Экономический рост», которое развивает важные для экономики сферы, такие как: МСП, наука, туризм, цифровая экономика, поддержка труда и занятости, экспорт и международная кооперация.

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» введены единые стандарты поддержки и развития предпринимательства, а также объединены 8 направлений поддержки по всей стране в Центрах «Мой бизнес», закрывающие большую часть потребностей предпринимателей.

За четыре года спектр услуг центра значительно вырос. Какие из них пользуются наибольшим спросом?

– К нам приходят очень разные люди, на разной стадии развития бизнеса. Кто-то только планирует открыть свое дело, кто-то успешно работает и хочет расшириться, выйти на новые рынки или провести модернизацию производства. У всех свои потребности, но большинство запросов – «Как начать свое дело?». Это люди разного возраста. Кому-то интересно превратить хобби в бизнес, кто-то хочет иметь альтернативу основному месту работы, попробовать себя в предпринимательстве.

Важное место в развитии своего дела занимают обучение и консультации – это отраслевые форумы и конференции, мастер-классы, вебинары и специализированные курсы. Только в этом году мы приняли участие в 140 мероприятиях, в том числе выступили организатором 15 форумов на различные тематики: самозанятость, молодежное предпринимательство, частная медицина, социальное и женское предпринимательство. Один из значимых форумов был посвящен развитию креативных индустрий в Иркутской области – «Creative Community 2023». На него зарегистрировалось больше 1000 человек. Для производственных предприятий региона запланирован «Саммит производителей Иркутской области». Главные его цели – продвижение инновационных методов решений текущих проблем в области сбыта и маркетинга, HR, привлечении инвестиций и автоматизации, повышение уровня доверия и распознаваемости бренда через добровольную сертификацию. Особое внимание мы уделили направлению использования в бизнесе инструментов искусственного интеллекта и развитию интернет-торговли.

Наша задача – не просто откликаться на запросы тех, кто приходит, но и самим вовлекать людей, определять незанятые ниши и стимулировать предпринимателей их занимать и развивать. Для тех, кто уже запустил свое дело, в Центре организованы консультации специалистов по таким вопросам, как: «кадровое производство», «маркетинг», «создание или модернизация сайтов, чат-ботов».

По поручению Губернатора Иркутской области И.И. Кобзева мы делаем ставку на развитие экспортно-ориентированных предпринимателей, которые выпускают продукцию, потенциально востребованную за рубежом, чтобы помочь правильно упаковать продукцию и вывести ее на международные рынки. Предпринимателям всегда интересно расширение рынков сбыта, актуален вопрос, как стать экспортером.

Достучаться до каждого

Меняется ли «портрет» предпринимателя, обращающегося за поддержкой – какие направления, формы занятости выбирают сегодня те, кто решил начать свое дело?

– В России количество самозанятых достигло 9 млн человек. По сравнению с прошлым годом рост составил 37%. Число самозанятых растет во всех без исключения регионах.

В Иркутской области рост самозанятых по сравнению с прошлым годом составил +45%. Популярность режима объясняется доступностью регистрации и простотой ведения дела. Это один из самых удобных способов стартовать в бизнесе.

Важно отметить, что самозанятые могут воспользоваться самыми разными мерами поддержки – льготное кредитование, имущественная поддержка, бесплатные обучающие программы, помощь в выходе на маркетплейсы, продвижение в социальных сетях, участие во всероссийских выставках. Самозанятые развивают свое дело и переходят в полноценное предпринимательство – оформляют ИП или юридическую организацию, масштабируются и создают рабочие места.

Основную часть из всех сфер деятельности занимают услуги, остальное – производство продукции. Самые распространенные услуги связаны с недвижимостью и транспортом, услуги с сфере красоты, консалтинг и образовательные услуги, цифровые услуги. Набирает обороты и сфера социальных услуг, а также самозанятые в сфере креативных индустрий (фотографы, модельеры, художники).

Насколько острой, на ваш взгляд, остается проблема неинформированности предпринимателей о имеющихся возможностях? И как ее можно решить, если, как показала практика, даже тотальная доступность интернет-ресурсов этот вопрос не снимает?

– Мы сталкиваемся с мнением, что не знают, не читают, не слышали. Зачастую предприниматели, даже если знают, относятся скептически к государственной поддержке. Поэтому по поручению Р.Л. Ситникова, первого заместителя председателя правительства Иркутской области, мы в 2023 году сделали особый акцент на информационное развитие мер государственной поддержки малого бизнеса и развитие удаленных территорий региона. Для информационного освещения используем различные каналы: участвуем в эфирах телеканалов и радио, организуем онлайн-трансляции на канале Центра «Мой бизнес», организовываем отраслевые форумы, работаем и с предпринимателями и студентами. Особое внимание в развитии предпринимательства уделяем активному предпринимательскому сообществу и лидерам общественного мнения и, конечно, развитию молодежи. Нам активно в этом помогает Министерство по молодежной политике Иркутской области.

А со школьниками работаете? Или это студенты и выпускники вузов?

– На наш взгляд, один из важных трендов – выявление и развитие предпринимательских компетенций у школьников. Например, сейчас, в десяти школах проходит чемпионат «Твой бизнес – твое будущее» на базе деловой игры, созданной на основе реальных бизнес-кейсов. Старшеклассники выбирают разные проекты – от беспилотников и создания IT-школы до открытия крематория. Игра даёт возможность попробовать свои силы в предпринимательстве. Кстати, есть школьники, которые уже выбрали этот путь и оформили самозанятость. Оформить этот статус можно с 14 лет, получив нотариальное согласие родителя.

Развитие «молодежного предпринимательства» – это развитие на потенциал, именно это подрастающее поколение будет через 10-15 лет участвовать и развивать экономику региона. Знания и опыт предпринимательской деятельности, взращённые на их текущем этапе развития, позволят привить базовую культуру налогоплательщика, что, в свою очередь, является основой для трансформации их первого дела в качественный «белый» бизнес.

Больше, чем «единое окно»

Изначально центры «Мой бизнес» задумывались как «одно окно» для получения всех государственных услуг для предпринимателей, но похоже, они стали чем-то большим…

– Центр стал не просто точкой притяжения всех форм бизнеса, а стартовой площадкой, «катализатором» развития предпринимательства. Если с 2020 по 2022 год включительно мы зафиксировали примерно 39 тысяч обращений, из которых 16 тысяч обращений было за 2022 год, то за 11 месяцев 2023 года к нам уже обратились больше 30 тысяч, что больше вдвое результата прошлого года.

Сегодня Центр «Мой бизнес» стал не только местом, где предприниматели могут получить все необходимые государственные услуги, но и центром поддержки и развития предпринимательства. Наша задача – стать центром развития компетенций начинающих предпринимателей и самозанятых лиц. Для предприятий малого и среднего бизнеса – проводником по поиску инновационных решений и эффективного использования ресурсов.

Елена Демидова

Создание и развитие информационной системы в цифрах