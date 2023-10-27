Александра Макарова возглавила объединенный бизнес ВТБ и «Открытия» в Иркутской области

Управляющий ВТБ в Иркутской области – вице-президент Александра Макарова назначена единым бизнес-лидером банков ВТБ и «Открытие». Она будет отвечать за их дальнейшую интеграцию, развитие бизнеса под брендом ВТБ, укрепление его позиций на рынке банковских услуг региона, а также качества и доступности банковского сервиса для клиентов всех сегментов.

Александра Макарова окончила Иркутский институт народного хозяйства по специальности «Финансы и кредит». В банковском секторе работает более 30 лет. В 2006 г. возглавила ВТБ в Иркутской области. Ведет активную общественную деятельность: входит в состав нескольких советов при правительстве и губернаторе региона, является заместителем председателя областного общественного Совета при УФНС и председателем комитета по финансам и инвестициям Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири.

«Иркутская область – перспективный и развивающийся регион Сибири, где ВТБ занимает прочные позиции на рынке. Одной из основных его задач в ближайшие два года станет интеграция с «Открытием». Уже сегодня клиенты двух банков могут без комиссии снимать и пополнять средства через объединенную банкоматную сеть, а совсем скоро им будет доступна улучшенная единая продуктовая линейка и отделения. Многолетний опыт работы в банковской сфере Александры Макаровой позволит провести процесс перевода эффективно и комфортно для клиентов всех сегментов», – прокомментировал руководитель департамента администрирования сети – вице-президент ВТБ Сергей Нечаев.

«Сегодня ВТБ активно работает с розничными клиентами, в том числе в рамках оказания адресной поддержки льготным категориям населения. В следующем году под единым брендом планируем развивать еще одно важное направление – работу с клиентами, чей уровень дохода составляет от 15 тыс. руб. В этом году мы уже разработали для них ряд кредитных и сберегательных продуктов, а также специальный формат «легких» офисов, которые также появятся в небольших населенных пунктах нашего региона. Для бизнеса банк предложил цифровую платформу, которая включает в себя лучшие практики обоих банков. Ее возможности позволяют компаниям и предпринимателям пользоваться необходимыми для ведения деятельности продуктами и сервисами, экономя время и ресурсы», – отметила Александра Макарова.

По итогам первого полугодия кредитный портфель розничных клиентов ВТБ в Иркутской области превысил 80 млрд руб. Кредитно-гарантийный портфель в сегменте среднего и малого бизнеса достиг 46,8 млрд руб. Объем привлеченных средств юрлиц и физлиц составил 137,2 млрд руб. Банк представлен 32 региональными точками продаж, которые обслуживают 18,8 тыс. корпоративных и 360 тыс. розничных клиентов.

Розничный кредитный портфель банка «Открытие» в Приангарье за шесть месяцев года составил 6,1 млрд руб. Кредитный портфель корпоративных клиентов достиг 6,5 млрд руб. Объем привлеченных средств физических и юридических лиц по итогам полугодия увеличился до 13,7 млрд руб. В настоящее время в Иркутской области работают четыре офиса «Открытия».