В иркутском филиале «БКС Мир инвестиций» – новый директор

В иркутском филиале «БКС Мир инвестиций» назначен новый директор — Татьяна Степанова. Под ее руководством филиал продолжит помогать многочисленным инвесторам эффективно и безопасно достигать финансовых целей.

Татьяна Степанова, директор иркутского филиала «БКС Мир инвестиций».

Фото: Андрей Фёдоров.

Татьяна Степанова — опытный финансист, работает в сфере инвестиций более 15 лет, ранее занимала руководящие должности в крупнейших банках и инвестиционных компаниях.

«Интерес к качественной финансовой экспертизе заметно вырос за последний год, причем не только у начинающих, но и у опытных инвесторов. В период турбулентности очень важна помощь профессионалов, которые сводят к минимуму риски клиентов при выборе конкретных активов и продуктов. У БКС по всей стране более 1 тысячи финансовых советников. В рекомендациях клиентам они полагаются как на свой профессионализм и опыт, так и на колоссальный аналитический ресурс нашего финансового холдинга. В Иркутске и близлежащих регионах мы продолжим развивать и усиливать индивидуальную финансовую поддержку инвесторов», — комментирует Татьяна Степанова.

Эксперты отмечают, что сегодня при выборе инвестиционной компании клиенты также обращают большое внимание на ее инфраструктурные и цифровые возможности, включая современное мобильное приложение, доступ к широкому перечню инструментов, обеспечить который в текущей ситуации могут не все участники рынка.

«Мы постоянно совершенствуем нашу продуктовую линейку и можем уверено говорить о том, предоставляем максимум возможностей из тех, которые сейчас доступны на рынке. Новички с нашей помощью могут комфортно и безопасно познакомиться с инвестициями, избежав ненужных ошибок. Перед квалифицированными инвесторами открывается большое разнообразие активов и финансовых решений, позволяющих эффективно диверсифицировать портфель и получить желаемый результат», — добавляет директор иркутского филиала «БКС Мир инвестиций».