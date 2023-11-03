«Растем быстрее рынка». Как развивается лизинг в Байкальском регионе

80% рынка лизинга в Байкальском регионе формирует малый бизнес. Предпринимателям по душе преимущества этой формы финансирования: лизинг дает возможность экономить на налогах и не требует дополнительного обеспечения. По словам Анатолия Митронина, директора Байкальского регионального филиала АО «Сбербанк Лизинг», в этом году рынок лизинга активно растет. О трендах, перспективах и самых интересных сделках – в нашем интервью.

«Рынок динамично развивается»

Анатолий, расскажите, что происходит в 2023 году на рынке лизинга? Как оцениваете общее состояние отрасли?

– Рынок динамично растет. Это особенно ощущается по количеству клиентов, пользующихся лизингом: по результатам первого полугодия их стало в полтора раза больше, чем в 2022 году, и на 16% больше, чем за тот же период 2021 года. Наш филиал – в общем тренде: по результатам первого полугодия мы росли даже быстрее рынка.

В Байкальском регионе есть какая-то специфика? Какие тренды вы бы выделили?

– Да, есть отличия в динамике по территориям и по сегментам клиентов. Так, в Иркутской области динамика менее выраженная, по сравнению с Якутией, Забайкальским краем и Бурятией. По сегментам клиентов лидер – малый бизнес. Он формирует не менее 80% всего рынка лизинга на нашей территории.

Вы сказали, что компания – и бизнес филиала, в частности, – растет быстрее рынка. Что является драйвером?

– Наибольший результат в развитии дает специализация работы наших сотрудников – фокусная работа с определенными сегментами и направлениями продаж. В этом формируется профессионализм наших сотрудников и достигается максимальная эффективность. СберЛизинг – универсальная лизинговая компания. Мы работаем как с начинающим бизнесом, так и с представителями крупнейшего бизнеса, с госсектором – каждому необходим индивидуальный подход. В этом году нам исполнилось 30 лет, Сегодня СберЛизинг – один из лидеров рынка с филиальной сетью в 75 российских городах.

Какие направления развиваются в этом году наиболее динамично?

– Как и в целом по рынку, наиболее динамично у нас развивается направление финансирования малого бизнеса. При этом я не ощущаю существенного изменения структуры спроса наших клиентов. Да, выбор марок/производителей изменился, но суть осталась прежней. Мы чаще стали финансировать оборудование, специфичные виды техники, например, снегоболотоходы и т.д.

«Налогов –меньше, допобеспечения не требуется»

Работает ли СберЛизинг со стартапами? На каких условиях вы готовы финансировать начинающих предпринимателей?

– Да, нашим клиентом может стать компания, зарегистрированная всего месяц назад. Сумма финансирования в этом случае – до 20 млн рублей.

Лизинг – не единственная форма финансирования для предпринимателей. Какие у лизинга преимущества перед кредитом или, например, арендой?

– Ключевое преимущество – возможность сэкономить на налогах. Во-первых, клиент может возместить НДС. Во-вторых, он не платит налог на имущество, пока техника находится в собственности у лизинговой компании. В-третьих, благодаря учету лизинговых платежей у клиента уменьшается налогооблагаемая база, и налог на прибыль уплачивается с меньшей суммы.

Также в случае с лизингом не требуется никакого дополнительного обеспечения. Само имущество, которым пользуется клиент, находится в собственности у лизинговой компании.

Важным и приятным дополнением будут и выгодные цены – за счет партнерских скидок и спецпредложений, а также субсидирование лизинга со стороны государства.

На каких условиях сейчас в вашем филиале можно взять в лизинг автомобили, спецтехнику и оборудование?

– По упрощенной процедуре – на срок до 7 лет, лимит – 400 млн рублей, аванс – от 0%. Это быстро и требует минимум документов. Можно взять в лизинг все виды транспорта, спецтехнику, оборудование. Недавно появились вагоны. Для крупных сделок у нас действуют индивидуальные условия.

«Цифра» облегчает жизнь»

Лизинг – это не только продукт, но и сервис. Клиентам сегодня важен комфортный, доступный, понятный процесс получения услуги. Что за последнее время было сделано в части улучшения сервиса у вас?

– Мы постоянно над этим работаем. Так, недавно в интернет-банке для юрлиц СберБизнес в сервисе «Кредитный потенциал» появилась опция расчета лизингового потенциала.

Кроме этого, мы практикуем удаленное оформление сделки – быстрое прохождение всех этапов без посещения офиса. Более 95% договоров подписываем дистанционно. У нас удобный сайт, удобный личный кабинет. Более того, мы первыми провели полностью электронную сделку – когда все этапы можно проходить вообще без участия сотрудника компании.

«Цифра» облегчает жизнь?

– Конечно. И не только клиентам, но и нашим сотрудникам. Например, мы перешли на электронный кадровый документооборот, когда с любым документом можно ознакомиться и подписать его дистанционно. Идем в ногу со временем.

И в завершение – расскажите о самой необычной, сложной сделке в вашей практике за последнее время.

– Самая необычная из последних – поставка оборудования, приобретаемого в четырех различных странах, не считая Россию. Это был сложный проект с точки зрения структурирования. Он потребовал тесного взаимодействия с заказчиком и поставщиками. В итоге проект успешно реализовали, оборудование было передано в лизинг заказчику.

Иван Рудых

Автобусы, дороги, коммунальная техника. Как СберЛизинг работает с госсектором в Байкальском регионе

Госсектор – одно из приоритетных направлений для СберЛизинга в Байкальском регионе. Работа ведетсякак с небольшими сделками для подведомственных предприятий или районных администраций, так и с крупными закупками на уровне регионов. Мы попросили Анатолия Митронина рассказать о самых интересных проектах в этом сегменте.

• Иркутск: «В 2022 году мы выступили партнерами по финансированию покупки автобусов для нужд Иркутска: было приобретено и передано в лизинг 40 современных автобусов НЕФАЗ (общая стоимость автобусов превысила 600 млн руб.). В 2023 году предоставлено финансирование на покупку 9 единиц дорожно-строительной техники для содержания дорог в Иркутске».

• Якутск: «В 2023 году был заключен контракт на поставку в лизинг 25 автобусов большого класса для Якутска (стоимость автобусов превысила 450 млн руб.). Это стало вторым проектом по модернизации автобусного парка в городе».

• Чита: «В 2022 году мы выступили партнерами по финансированию коммунальной техники для нужд районов Забайкальского края (передано в лизинг 33 ед. техники на сумму более 200 млн руб.). Также передано в лизинг 10 единиц пожарной техники для повышения пожарной безопасности районов Забайкальского края».