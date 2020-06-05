Ольга Беспечная, Альфа-Банк: «Пандемия закончится, а новые банковские привычки останутся»

Пандемия продолжается, но и жизнь – тоже. Альфа-Банк в Иркутске не стал переносить открытие ипотечного центра из-за коронавируса. Решение оказалось верным и своевременным: ипотека с господдержкой, запущенная вскоре после этого, – сегодня один из самых востребованных продуктов. Как «коронакризис» изменил привычки клиентов? Чем помогают сегодня развитые дистанционные каналы? Об этом порталу SIA.RU рассказала региональный управляющий Альфа-Банка в Иркутске Ольга Беспечная.

Ольга Беспечная, региональный управляющий Альфа-Банка в Иркутске.

Фото: Ольга Иванова

Онлайн – новая привычка

Ольга, расскажите, как во время пандемии изменилось поведение ваших клиентов? Все ушли в онлайн?

– Да, вирус заставил многих поменять поведение. Даже те, кто чаще приходил в офис совершать простые операции, сейчас стали делать это дистанционно. Удаленная работа тоже заставила многих взглянуть на цифровые возможности по-новому: общение с коллегами онлайн, видеоконференции, работа с банками онлайн и так далее. Уверена, что пандемия поможет ускорить цифровую трансформацию многих отраслей, в том числе и банковской. Хотя банки оказались наиболее подготовленными к сложившимся обстоятельствам.

Если говорить о цифрах, то за апрель мы уже видим рост активности в онлайн-сервисах банка на 25% по сравнению с предыдущем месяцем. Также уже сейчас почти 50% всех заявок на ипотеку приходя через электронные сервисы. Если опыт клиентов окажется положительным, они могут сохранить новую привычку и после окончания пандемии.

Какие технологические решения Альфа-Банка доступны бизнесу, которому приходится работать на «удаленке»? Можно ли с помощью сервисов банка устроить свою работу так, чтобы обойтись без визита в офис? Или есть еще услуги, для которых необходимо физическое присутствие?

– Для наших клиентов юридических лиц в интернет-банке доступны все основные функции – от платежей до предоставления электронных справок и выписок. Для среднего бизнеса стало даже доступно получить банковскую гарантию в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ без визита в банк. Во время пандемии мы пошли еще дальше: сделали возможным открытие расчетного счета без визита в банк и по одному документу для индивидуальных предпринимателей.

Как это работает?

– Клиент заполняет заявку на открытие счета на сайте банка и прикрепляет необходимые документы. Банк формирует соглашение, далее наш менеджер по видеосвязи подписывает с клиентом соглашение, и уже в течение дня расчетный счет будет доступен для работы.

Клиентам-физлицам тоже сегодня можно не ходить в банк? Все ли функции доступны в мобильном приложении?

– Иногда нам кажется, что мы заранее готовились к пандемии и специально сделали мобильное приложение, в котором можно сделать вообще всё. Начиная от самых простых: открыть рублевые и валютные счета, сделать перевод, купить валюту, оформить вклад и инвестиционные продукты, заказать кредитную карту, получить кредит, оплатить счета – заканчивая сложными, которые многие привыкли делать в офисе банка, но в Альфа-Банке это можно сделать в приложении.

Ольга Беспечная, региональный управляющий Альфа-Банка в Иркутске.

Фото: Ольга Иванова

Например?

– Можно открыть карту, активировать ее в мобильном приложении и начать пользоваться уже через несколько минут: снимать деньги, делать переводы, оплачивать покупки оффлайн и онлайн. Все реквизиты карты есть в приложении, в том числе и cvc-код.

Своих не бросаем

Помимо основных продуктов, в последние месяцы в линейках банков появляются и «антикризисные». Финансовые трудности сегодня испытывают и компании, и граждане. Какую поддержку предложил своим клиентам Альфа-Банк?

– Еще в середине апреля мы запустили программу «Кредитный карантин» для пострадавших от коронавируса. Это бесплатная отсрочка от двух до шести месяцев по ипотеке, кредиту наличными и кредитным картам. Она распространяется как на заболевших клиентов, так и на тех, кто из-за пандемии потерял доход частично или полностью. Кроме этого, банк на три месяца обнулил для держателей кредитных карт минимальный платеж по сумме основного долга.

Для бизнеса мы также запустили пакет антикризисных мер. Юрлица и индивидуальные предприниматели могут воспользоваться комплексным предложением «Своих не бросаем».

Что включает это предложение?

– Клиенты могут получить бесплатное обслуживание расчетного счета, три бесплатных платежа в месяц партнерам в другие банки, бесплатные услуги связи на три месяца от Билайн бизнес и прочие опции.

Отдельные меры поддержки адресованы наиболее уязвимым бизнес-сегментам, которые столкнулись с падением спроса. Например, компании, работающие в сфере туризма и организации конференций и выставок, получат бесплатное обслуживание счета длительностью в 3 месяца.

А кредиты? Можно ли получить отсрочку?

– Да, конечно, мы готовы предоставить «кредитные каникулы» предпринимателям и компаниям, чей бизнес пострадал от ситуации с коронавирусом. Также Альфа-Банк уже одобрил первые заявки на получение кредитов под 0% для выплат зарплат сотрудникам.

Есть ли какие-то дополнительные продукты и программы для малого бизнеса?

– В 2020 году мы значительно расширили кредитную продуктовую линейку для малого бизнеса – запустили новую линейку залоговых кредитов, что позволяет клиентам брать большие суммы на еще более выгодных условиях. Одним из примечательных в этой линейке стал продукт под названием «Залоговый лайт». Несмотря на то, что он залоговый, первые сделки реализованы в течение трех дней. Это намного быстрее рынка.

В мае мы снизили процентные ставки по залоговым кредитам, а также стоимость обслуживания по интернет-эквайрингу.

Ипотека против «коронакризиса»

Несмотря на пандемию, Альфа-Банк не стал переносить открытие ипотечного центра в Иркутске. Из-за коронавируса событие пришлось провести совсем скромно, но задачи у центра весьма амбициозные. Рынок ипотеки – высококонкурентный, на нем в Иркутской области уже долгое время работают другие крупные банки. За счет чего вы планируете успешно с ними конкурировать, занять значимую долю рынка ипотеки и наращивать ее в перспективе?

– Да, пандемия внесла корректировки в запланированные события, но это не помешало нам выполнять поставленные бизнес-задачи.

Команда Центра ипотечного кредитования Альфа-Банка в Иркутске.

Фото: Ольга Иванова

Три месяца работы на ипотечном рынке Иркутска показали, что ставки банка привлекательны для клиентов. За первый месяц мы получили в 4 раза больше заявок от планируемого количества. На данный момент мы можем предложить ставку от 5,99% на новостройки, от 8,49% на готовое жилье и от 8,29% на рефинансирование действующей ипотеки. Особое внимание мы уделили дистанционным сервисам, и сейчас можем сказать, что нашу ипотеку можно оформить полностью онлайн. Выход на сделку при полном пакете документов на приобретаемую квартиру занимает не более 1 дня.

Активно работаем с застройщиками и агентствами недвижимости. За первые месяцы работы аккредитованы 12 строительных компаний, 14 жилых комплексов, 42 агентства недвижимости.

Перед собой мы ставим цель забрать существенную долю рынка у государственных банков. Ведь уже сейчас по стране мы вошли в ТОП-3 по объемам выдач ипотеки, заняли почти 5% доли рынка и стали весомым игроком на рынке ипотечного кредитования.

Как вы оцениваете ипотечную программу с господдержкой?

– Программа появилась очень вовремя и поможет гражданам выгодно купить квартиру, а застройщикам – продолжить стройку. Ставка 6,5% действительно ниже рынка. Например, в апреле средняя ипотечная ставка на новостройки в топ-15 банков составляла 8,91%. Более того, для своих ипотечных клиентов мы еще снизили ставку по программе с государственной поддержкой, и теперь она начинается от 5,99%.

Насколько существенно такое стимулирование ставок по сравнению с рыночными может повлиять на спрос?

– Мы ждем роста спроса на покупку квартир в новостройках. Я думаю, сниженная ставка подтолкнет к покупке тех, кто отложил ее несколько недель назад. Но для стабильного роста спроса, конечно, недостаточно только сниженной ипотечной ставки – необходима также стабильность доходов населения и благоприятная экономическая обстановка.

Ирина Маджара, руководитель Центра ипотечного кредитования в Иркутске, – о льготной ипотеке с государственной поддержкой:

– В Иркутске программа востребована, обладает высоким спросом со стороны клиентов. Конечно самые востребованные квартиры – одно-, двухкомнатные, в ценовой категории до 3,7 млн. рублей. В Иркутске первая выдача по программе состоялась в середине мая, клиент выбрал квартиру у нашего партнера АО «ИРЖА», жилой комплекс будет сдан уже в этом году.

Сдерживающие факторы программы господдержки – это возможный дефицит на рынке новостроек, ограничения по минимальному взносу (не менее 20%) и нестабильное финансовое положение потенциальных заемщиков в условиях пандемии.

Заявку на ипотеку от Альфа-Банка можно подать дистанционно?

– Да, заявку и весь пакет документов мы принимаем онлайн. Более того, в условиях эпидемии, мы упростили процедуру. Теперь, чтобы подать заявку, не нужны заверенные копии 2-НДФЛ и трудовой книжки, достаточно отправить выписку по зарплатному счету, сформированную в мобильном или интернет-банке. Также банк принимает к рассмотрению справку 2-НДФЛ с цифровой подписью и электронную трудовую книжку.

Несмотря на развитость дистанционных каналов, у некоторых клиентов все-таки может возникнуть необходимость прийти в офис банка. Насколько это безопасно сегодня?

– Мы заботимся о безопасности наших сотрудников и клиентов. В каждом офисе Иркутска проводится регулярная дезинфекция – от обработки несколько раз в день рабочих столов, дверных ручек, поручней лестниц и лифтовых кнопок до полной обработки помещений раз в неделю. Каждый сотрудник, работающий с клиентами, обеспечен предметами личной защиты: маски, перчатки и антисептики. Также Альфа-Банк первым из российских банков показал на Яндекс.Картах загруженность своих отделений. Клиент может, не выходя из дома, узнать, много ли клиентов в ближайшем отделении, и выбрать оптимальное время для визита.

Центр ипотечного кредитования Альфа-Банка в Иркутске.

Фото: Ольга Иванова

Будет ли Альфа-Банк в связи с пандемией пересматривать свои цели и планы на этот год?

– Альфа-Банк на рынке уже 30 лет и для банка любые изменения всегда были временем новых возможностей. Абсолютно все кризисы делали Альфа-Банк еще сильнее. Мы действовали правильно, действовали быстрее, чем ожидал от нас рынок, и выходили после кризиса в еще лучшей форме. Что касается планов текущего года – то нет, мы их не меняем, планы были амбициозными, такими они и остаются.

Мы считаем, что сейчас не время сидеть и строить прогнозы, сейчас время действовать, время быть успешными, принимать правильные и быстрые решения. Наши планы остаются неизменными – быть лучшим частным банком в стране. Аппетиты к успешности у нас очень высокие, я и моя команда на это заряжены.