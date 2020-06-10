Во что инвестировать во время и после пандемии?

Мир стремительно меняется под влиянием пандемии. Экономика переживает резкий и глубокий спад. В этих условиях особенно важно найти надежный способ получать прибыль от своих сбережений. Все больше людей выбирают в качестве инструмента для приумножения своих капиталов фондовый рынок, число новых клиентов активно растет. О том, какие инструменты и продукты подойдут для начинающих и опытных инвесторов, рассказал директор ИК «Фридом Финанс» в Иркутске Вадим Остапенко.

Линейка для инвесторов

–Линейка продуктов нашей компании рассчитана как на начинающих участников фондового рынка, так и на опытных инвесторов с разными целями по рискам и доходности своих вложений. В числе этих продуктов составленные нашими экспертами инвестиционные портфели, ПИФы, БПИФы, индексный продукт, возможность вкладываться в акции компаний, выходящих на IPO, и многое другое. Кроме того, в распоряжении клиентов ИК «Фридом Финанс» различные услуги от традиционного банкинга и консультаций по инвестициям до бесплатной аналитики. А также уникальный сервис – первый в нашей стране онлайн–магазин акций Freedom24.ru.

Онлайн-магазин акций

– Для людей, незнакомых с фондовым рынком и начинающих инвестировать, подойдет Freedom24.ru – первый в России круглосуточный онлайн–магазин по покупке акций российских и американских компаний с хорошим потенциалом роста. За десять минут в нем можно открыть собственный инвестиционный счет и купить ценные бумаги в три клика, не выходя из дома. Это также просто и быстро, как заказать доставку продуктов домой. Эксперты «Фридом Финанс» советуют начинающим инвесторам выбирать акции тех компаний, продуктами и услугами которых они сами пользуются каждый день, потому что так вы точно знаете, что они востребованы, и их бизнес в перспективе будет расти. Например, с помощью Freedom24 можно купить акции «Яндекс», Netflix, McDonalds, Nike, Facebook, Google и десятков других не менее известных брендов.

Тем, у кого мало свободного времени

– Для людей, уже знакомых с фондовым рынком, но у которых нет свободного времени, доступно инвестиционное консультирование. С каждым из клиентов ИК «Фридом Финанс», которые пользуются этой услугой, работает личный менеджер, аттестованный специалист с опытом работы на фондовом рынке не менее 5 лет. Персональные менеджеры проводят консультирование, однако инвестиционные решения остаются за нашими клиентами.

Проценты – сразу

– Для тех, кто делает первые шаги в мире инвестиций, мы предлагаем индексный продукт. Это уникальный инструмент, в котором совмещается надежность банковского депозита и доходность опционного контракта. Выбирающий индексный продукт клиент сразу же получает причитающиеся ему проценты по депозиту. Средства клиента привязываются к ценной бумаге, которую он выберет. Доходность определяется динамикой стоимости выбранной акции за год. По истечении срока вклада инвестор получает доход, который ему обеспечило вложение в ценную бумагу, а также сумму вклада. Чтобы вложиться в индексный продукт, достаточно располагать суммой менее 100 тыс. руб. Индексный продукт на сумму до 1,4 млн рублей застрахован Агентством по страхованию вкладов, как и любой банковский вклад.

Тем, кто не готов рисковать

– Готовый портфель из облигаций – выбор клиентов, которые не готовы рисковать и не стремятся к сверхприбыли, а хотят сохранить свои накопления и гарантированно увидеть их рост в будущем. В открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фридом – Смешанные инвестиции» входят акции и облигации ряда перспективных отечественных компаний, которые представляют реальный сектор экономики и иные отрасли, а также долговые бумаги самой ООО ИК «Фридом Финанс».

Антикризисное решение

– Тем, кто предпочитает умеренный риск, подойдут БПИФы и ИПИФы. На Московской бирже представлен биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фридом – Лидеры технологий», составленный из акций успешных высокотехнологичных компаний, которые всегда были локомотивами фондового рынка, поэтому эти бумаги имеют хороший потенциал роста. Такой продукт подойдет клиентам, которые стремятся к большей прибыли, чем с помощью облигаций, и при этом хотят с помощью одной сделки купить готовый тематический портфель, в который верят эксперты фондового рынка. Самый новый фонд – ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Фридом – Лидеры восстановления» – антикризисное решение во время эпидемии. В него включены акции, которые после снижения рынка в перспективе станут сильнее и восстановятся быстрее всех: Amazon, Microsoft, Google, Adobe, AMD и Fortinet.

Быть в курсе

– Быть в курсе ситуации на рынке клиентам помогает бесплатная аналитика, подготовленная ведущими экспертами «Фридом Финанс». Клиенты регулярно получают рекомендации по участию в IPO и самые актуальные инвестиционные идеи. Каждые две недели публикуется аналитический обзор фондовых рынков. Эта информация помогает клиентам принимать решения и совершать сделки. Вся поддержка доступна клиентам ИК «Фридом Финанс» на русском языке.

ИК «Фридом Финанс» и одноименный банк «Фридом Финанс» работают на стыке брокерских и банковских услуг. Такой дуэт в едином холдинге обеспечивает клиентам комплексное обслуживание и сопутствующие сервисы. Среди них – мобильный банкинг, платежи и переводы, брокерское обслуживание и многое другое. Клиенты «Фридом Финанс» могут пополнять инвестиционный счет переводом с карты нашего банка и выводить средства в течение дня.

Детальную информацию о наших продуктах можно получить в офисе или по телефону.

Офис ИК «Фридом Финанс» в Иркутске: ул. Киевская д.2. (вход с ул. Карла Маркса).

Тел.: +7 (3952) 79–99–02 (доб. 845)

Email: irkutsk@ffin.ru

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