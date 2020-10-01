Зарплата на карту Росбанка: удобно, безопасно и выгодно

Росбанк предлагает клиентам оформить зарплатную карту и получить доступ к специальным условиям кредитования и программам привилегий банка.

Зарплатная карта Росбанка – это карта #МожноВСЁ с кешбэком, travel-бонусами, повышенной ставкой на остаток по #МожноСЧЕТу, возможностью снимать наличные без комиссии в банкоматах любых банков, а также удобным мобильным приложением и интернет-банком.

Ежедневно оплачивая покупки зарплатной картой #МожноВСЁ можно получать кэшбэк до 10% или копить travel-бонусы, чтобы частично или полностью оплатить ж/д, авиабилеты или проживание в отеле.

Пакет банковских услуг, в котором открывается зарплатная карта, позволяет открыть 2 бесплатные дополнительные пластиковые карты и 2 цифровые. Пластиковые карты можно оформить на членов своей семьи, чтобы переводить им средства без комиссии через мобильное приложение РОСБАНК Онлайн, открывать и пополнять счета (как рублевые, так и валютные), тем самым упростив ведение семейного бюджета и ежедневную финансовую рутину. А цифровые карты – использовать для оплаты покупок в интернете.

Все эти преимущества, а также специальные условия по всем кредитным продуктам, доступные только зарплатным клиентам банка, можно получить, просто переводя ежемесячно зарплату в Росбанк.

«Для клиентов, получающих зарплату на карты Росбанка, существуют определенные привилегии, так как банк поддерживает стремление к долгосрочному сотрудничеству, – отмечает директор территориального офиса Росбанка в Иркутске Иртегова Юлия. – Например, мы предлагаем сниженную ставку по кредитным программам, в том числе ипотечным, и повышенную ставку по сберегательному счету. Кроме того, клиенты, получающие зарплату на зарплатную карту #МожноВСЕ, могут без комиссии снимать наличные в любых банкоматах и переводить деньги на карты других банков по номеру телефона через Систему быстрых платежей.

Для того, чтобы стать зарплатным клиентом, достаточно оформить карту #МожноВСЁ и переводить на нее свою заработную плату с карты любого банка без комиссии через РОСБАНК Онлайн. Если вы выбрали перевод зарплаты от вашего работодателя, необходимо заполнить заявление и передать его в бухгалтерию вашей компании. По всем возникающим вопросам можно обратиться к специалистам банка по телефону 8 800 200 54 34 (звонок бесплатный в регионах присутствия банка). Полные правила программы #МожноВСЕ размещены на сайте можновсе.рф.