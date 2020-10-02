Новостройки Иркутска, реализуемые через счета эскроу (выборочно)

ЖК «Sun City» (дома 1, 2, 3, 4)
Расположение: Октябрьский р-н, мкр. Солнечный
Этажность: 10
Кол-во квартир: 266
Площадь: 17741 кв. м
Срок сдачи: 2 кв 2021 – 3 кв 2022
Застройщик: Гранд-Строй
ЖК «Восход» (б/с 1-4)
Расположение: Свердловский р-н, 4-ая Железнодорожная
Этажность: 20
Кол-во квартир: 198
Площадь: 7875 кв. м
Срок сдачи: 4 кв 2021
Застройщик: Старт-Инвест
ЖК «Скандинавия» (б/с 1.1, 1.2, 1.3)
Расположение: Октябрьский район, ул. Байкальская
Этажность: 15-17
Количество квартир: 266
Площадь: 13667 кв. м
Срок сдачи: 3 кв 2020 г
Застройщик: СК Стройэконом
ЖК «BOTANICA» (дома 1-3)
Расположение: Иркутский р-н, р.п. Маркова
Этажность: 10
Кол-во квартир: 477
Площадь: 24416 кв. м
Срок сдачи: 2 кв 2021 – 1 кв 2022
Застройщик: Новый город
ЖК «Семья» (б/с 3,4)
Расположение: Октябрьский район, ул. Пискунова
Этажность: 20
Количество квартир: 320
Площадь: 17870 кв. м
Срок сдачи: 2 кв 2022 г
Застройщик: Жилстрой
ЖК «Гранд-Парк» (б/с 2.1, 2.2, 2.3)
Расположение: Свердловский район, ул. Бородина
Этажность: 19
Количество квартир: 285
Площадь: 54115 кв. м
Срок сдачи: 4 кв 2022 г
Застройщик: Максстрой
Источник: наш.дом.рф. Объекты представлены выборочно. Проектные декларации на наш.дом.рф. Полная информация о новостройках Иркутска на сайте REALTY.IRK.RU Изображения: наш.дом.рф, сайты застройщиков