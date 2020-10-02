Новостройки Иркутска, реализуемые через счета эскроу (выборочно)

Олег Дерипаска: «Оставьте деньги в регионах»

«Наболело», – так можно охарактеризовать риторику выступления основателя компании РУСАЛ и En+ Олега Дерипаски на III Столыпинском форуме, который прошёл в Санкт-Петербурге в сентябре. На панельной дискуссии «Иммунная система мировой экономики» бизнесмен подверг резкой критике политику Центробанка и российской налоговой системы. Самыми цитируемыми заявлениями известного предпринимателя стали фраза о том, что «Надо прекратить кормить Москву», и его предложение оставлять деньги, которые перечисляются в федеральный бюджет в качестве налогов, в регионах присутствия крупных компаний. «А мы уже сами построим там на эти деньги и больницы, и детские сады, и школы, и бассейны», – пояснил Дерипаска.