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Новостройки Иркутска, реализуемые через счета эскроу (выборочно)

ЖК «Sun City» (дома  1, 2, 3, 4)

Расположение: Октябрьский р-н, мкр. Солнечный
Этажность: 10
Кол-во квартир: 266
Площадь: 17741 кв. м
Срок сдачи: 2 кв 2021 – 3 кв 2022
Застройщик: Гранд-Строй

ЖК «Восход» (б/с  1-4)

Расположение: Свердловский р-н, 4-ая Железнодорожная
Этажность: 20
Кол-во квартир: 198
Площадь: 7875 кв. м
Срок сдачи: 4 кв 2021 
Застройщик: Старт-Инвест

ЖК «Скандинавия»  (б/с  1.1, 1.2, 1.3)

Расположение: Октябрьский район, ул. Байкальская
Этажность:  15-17
Количество квартир: 266
Площадь:  13667 кв. м
Срок сдачи:  3 кв 2020 г
Застройщик: СК Стройэконом

ЖК «BOTANICA» (дома  1-3)

Расположение: Иркутский р-н, р.п. Маркова
Этажность: 10
Кол-во квартир: 477
Площадь: 24416 кв. м
Срок сдачи: 2 кв 2021 – 1 кв 2022
Застройщик: Новый город

ЖК «Семья» (б/с 3,4)

Расположение: Октябрьский район, ул. Пискунова
Этажность:  20
Количество квартир: 320
Площадь:  17870 кв. м
Срок сдачи:  2 кв 2022 г
Застройщик:  Жилстрой

ЖК «Гранд-Парк»  (б/с  2.1, 2.2, 2.3)

Расположение: Свердловский район, ул. Бородина
Этажность:  19
Количество квартир: 285
Площадь:  54115 кв. м
Срок сдачи:  4 кв 2022 г
Застройщик: Максстрой

Источник:  наш.дом.рф. Объекты представлены выборочно. Проектные декларации на наш.дом.рф. Полная информация о новостройках Иркутска на сайте REALTY.IRK.RU Изображения:  наш.дом.рф, сайты застройщиков


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