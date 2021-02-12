ВТБ увеличил выдачу ипотеки в Иркутской области более, чем на 40%

По итогам 2020 года жители Иркутской области оформили в ВТБ свыше 6 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 12,9 млрд рублей, объем выдач превысил результат 2019 года на 42%.

В целом по стране клиентам ВТБ предоставлено 354 тысячи ипотечных кредитов на 935 млрд рублей. Это крупнейший результат в истории банка, который почти на 40% превышает значения 2019 года. По расчетам ВТБ, всего российские банки в прошлом году выдали рекордные 4,2 трлн рублей ипотеки. Таким образом, ВТБ занимает около четверти на рынке жилищных кредитов в России. Ипотечный портфель ВТБ вырос за год на 18% и достиг 2 трлн рублей.

Основным драйвером роста ипотечных продаж стали кредиты с господдержкой. Клиенты ВТБ уже оформили в рамках льготной программы свыше 63 тысяч кредитов на сумму около 200 млрд рублей. На покупку жилья в Иркутской области клиенты ВТБ оформили 500 льготных кредитов на сумму 1,2 млрд рублей по программе «Ипотека с господдержкой 2020».

Снижение ставок вызвало активный спрос заемщиков на программы рефинансирования своих кредитов. В прошлом году в России более 114 тыс. клиентов смогли снизить свои ставки в ВТБ и оформить ипотеку на 255 млрд рублей. По итогам 2020 года 2,7 тысяч жителей Иркутской области снизили свою платежную нагрузку по ипотеке, оформив рефинансирование в ВТБ. Общая сумма кредитов с пониженной ставкой составила 5,2 млрд рублей. Это более, чем в 3 раза превышает показатель за 2019 год по объему, и в 2,8 раза по количеству сделок в части рефинансирования ипотечных кредитов. На рефинансирование приходится 45% жилищных кредитов, предоставленных ВТБ жителям области в 2020 году. По сравнению с предыдущим годом их доля в общем объеме ипотечных выдач банка в регионе увеличилась с 18% до 40%. Средняя сумма одной сделки приросла за год на 160 тыс. рублей и составляет 1,9 млн рублей.

«Итоговые выдачи ипотечных кредитов в 2020 г. оказались даже выше наших ожиданий, составив рекордные для российского рынка 4,2 трлн рублей. ВТБ также показал крупнейший результат в своей истории, выдав почти триллион рублей ипотеки. В год пандемии этому способствовали цифровизация бизнеса (мы первыми на рынке провели полностью дистанционную сделку), снижение ставок, которое повлияло и на сокращение долговой нагрузки населения, крупнейший рост спроса на рефинансирование и, конечно, – льготная госпрограмма», – комментирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.